«Музыка машин» при поддержке Exeed

1 марта в 19:00 в Рахманиновском зале Московской консерватории состоится уникальный музыкальный перформанс «Музыка машин»

Центр электроакустической музыки Московской консерватории при поддержке EXEED подготовил масштабный проект о влиянии технологий на искусство

1 марта Центр электроакустической музыки Московской консерватории (ЦЭАМ) совместно с EXEED презентует новый проект — «Музыка машин».

Произведения здесь объединены идеей влияния технологий на искусство: от первых опытов начала ХХ века, когда индустриальные шумы стали частью музыкального языка композиторов, до различных способов взаимодействия с компьютерными программами, объектами и инструментами в творчестве современных авторов.

Сквозные темы концерта — то, как исполнители могут управлять механизмами и электронными процессами и то, как современные технологии роботизируют действия людей. На концерте будут переосмыслены сочинения почти столетней давности: знаменитые конструктивистские опусы Сергея Прокофьева, Александра Мосолова и Владимира Дешевова представят в версиях для ансамбля, дисклавира, электроники и видео. А также прозвучат произведения современных композиторов: Михаэля Байля, Александра Шуберта, Карлхайнца Эссла, Николая Попова, Матьяжа Веттля и Марко Чиччилиани.

Над визуальным сопровождением концерта работал видеохудожник Эндрю Квинн, известный по созданию спецэффектов для фильмов «Матрица», «Расхитительница гробниц», «Чернильная душа», «Нирвана» и других.