Kia представляет первые официальные изображения нового поколения седана К5 для рынка Кореи

Облик нового KIA K5 демонстрирует новое направление дизайна бренда

Новая эволюция фирменного дизайна передней части «улыбка тигра» объединяет решетку радиатора и основные фары

Продажи нового седана начнутся в Корее в декабре 2019 года, позднее он выйдет и на внешние рынки

Сегодня KIA Motors представила первые официальные изображения нового поколения седана KIA K5 в исполнении для домашнего рынка Кореи. Бизнес-седан обозначает новое и смелое развитие дизайна бренда

Передняя часть KIA K5 демонстрирует новую эволюцию фирменной стилистики «улыбка тигра» («tiger nose evolution»): теперь решетка радиатора и основные фары образуют единую композицию – широкую, объемную, но при этом гармоничную и целостную. Рисунок решетки радиатора напоминает частички плакоидной чешуи акулы, фактически – это сложная матрица связанных между собой элементов. Такой рельефный и сложный узор во многом задает спортивный и динамичный образ всего автомобиля. Эффектно выглядят интегрированные с основными фарами дневные ходовые огни: их мгновенно запоминающийся «росчерк» напоминает линию кардиограммы.

Развитые линии решетки радиатора и оптики находят свое развитие в рельефных формах переднего бампера и капота. Однако при столь акцентированных отдельных элементах, в целом дизайн передней части автомобиля остается плавным, стремительным и уверенным.

При взгляде на К5 сбоку автомобиль выглядит более мощно и спортивно, чем предшествующее поколение модели. Этого удалось добиться, в частности, за счет своеобразной «талии»: элегантного незначительного сужения кузова посередине между развитыми, более широкими колесными арками. По всей длине бортов нового К5 проходит характерная «поясная» линия. Стекла дверей выполнены по безрамочной технологии, а хромированная декоративная полоса над ними акцентирует динамичную, плавно ниспадающую линию крыши, характерную для автомобилей с кузовом «фастбек».

Новое поколение KIA K5 стало длиннее и шире предшествующего: длина увеличилась на 50 мм до 4905 мм, а ширина на 25 мм до 1860 мм. Колесная база возросла до 2850 мм, что обеспечивает автомобилю лучшую стабильность на ходу. При этом высота уменьшилась на 20 мм (до 1445 мм), что сделало облик седана еще более стремительным.

Новые подходы в дизайне предложены и для задней части автомобиля. Задние фонари формируют «световую подпись», повторяющую острые росчерки «кардиограммы» передних ходовых огней. Соединяющая их пунктирная светодиодная линия дублирует контур небольшого спойлера, интегрированного в кромку крышки багажника. Оригинальное решение использовано для создания визуальной целостности облика автомобиля: хромированный декоративный молдинг, проходящий по линии крыши над дверями – продолжается на корме, спускаясь и опоясывая заднее стекло по его нижней кромке.

Для нового KIA K5 будет предложен большой выбор литых легкосплавных дисков в размерностях от 16 до 19 дюймов, разного дизайна и цветов – от глянцевого черного до темно- и светло-серого. Продажи нового поколения бизнес-седана К5 на рынке Кореи начнутся в декабре 2019 года.