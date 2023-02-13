На «Игора Драйв» завершились «Лыжня России» и баха «Россия – Северный лес 2023»

С 10 по 12 февраля на автодроме проходил первый этап чемпионата России по ралли-рейдам – баха «Россия – Северный лес 2023», а 11 февраля лыжники со всей Ленинградской области и Санкт-Петербурга вышли на старт «Лыжни России» на главной трассе комплекса

Баха «Россия – Северный лес» – это единственный в мире снежно-ледовый ралли-рейд. На старт бахи на «Игора Драйв» вышло 27 экипажей, но до финиша добралось лишь 24. Пилоты совместно со своими штурманами боролись с непогодой, преодолевали сложную трассу и разбирались со всевозможными техническими неполадками. За три дня гонки экипажи преодолели более 600 км по трассам, подготовленным на территории Автодрома «Игора Драйв» и по дорогам Приозерского и Выборгского районов.

Лидером гонки стал молодой и перспективный экипаж бронзовых призеров чемпионата России 2022 года по ралли-рейдам Дмитрия Мордковича и Ивана Безденежных. С трехминутным отставанием на втором месте гонку завершил экипаж Сергея Карякина, победителя ралли-марафона «Дакар» в 2017 году в зачёте квадроциклов, и Антона Власюка. Замкнул тройку призеров дуэт Андрея Рудского и Дмитрия Карпова.

11 февраля около 4 тысяч человек из Санкт-Петербурга и Ленинградской области собрались на автодроме, чтобы принять участие в самом массовом спортивном событии страны «Лыжня России». Профессиональные лыжники и любители соревновались на дистанциях 5 и 10 км по шоссейно-кольцевой трассе «Игора Драйв», на которой каждое лето самые быстрые гонщики страны борются за призы и подиумы на скорости более 300 км/ч.