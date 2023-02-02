Объем российского рынка новых легковых автомобилей в январе 2023 года

Объем российского рынка новых легковых автомобилей в январе 2023 года составил 45 231 экземпляр, что на 47,4% меньше, чем в январе 2022 года. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Лидером рынка осталась отечественная марка LADA, доля которой выросла до 39% (в январе 2022-го она составляла около 19%). За первый месяц нынешнего года россияне приобрели 17 635 новых легковых автомобилей LADA (+8,8% к январю 2022-го). Второе место и лидерство среди иномарок занял китайский бренд Chery, продукция которого в январе разошлась тиражом в 5 518 машин – вдвое больше, чем год назад. В ТОП-5 также попали еще две марки из КНР – Haval (4 116 шт.; +44,8%) и Geely (3 465 шт.; +96,2%). А замыкает пятерку лидеров корейский Kia (2 295 шт.; -80,5%).

Результаты 25 марок-лидеров российского рынка по итогам 2022 года представлены в таблице 1. Рост среди них демонстрируют лишь LADA и «китайцы». Причем диапазон роста у последних – от 28% (Changan) до 893% (Great Wall). Остальные бренды ушли «в минус», а сильнее всех из них «просел» японский Nissan (-92,3%).

Табл. 1. ТОП-25 марок на рынке новых легковых автомобилей в январе 2023 года (шт.)

№ Марка Январь 2023 Январь 2022 Изм., % Кол-во, шт. Доля, % Кол-во, шт. Доля, % 1 LADA 17 635 38,99 16 210 18,86 8,8 2 CHERY 5 518 12,20 2 699 3,14 104,4 3 HAVAL 4 116 9,10 2 842 3,31 44,8 4 GEELY 3 465 7,66 1 766 2,06 96,2 5 KIA 2 295 5,07 11 745 13,67 -80,5 6 EXEED 1 807 4,00 436 0,51 314,4 7 HYUNDAI 1 542 3,41 8 967 10,43 -82,8 8 OMODA 1 187 2,62 9 TOYOTA 992 2,19 6 501 7,57 -84,7 10 RENAULT 714 1,58 8 921 10,38 -92,0 11 MITSUBISHI 666 1,47 2 068 2,41 -67,8 12 УАЗ 647 1,43 1 211 1,41 -46,6 13 VOLKSWAGEN 557 1,23 3 574 4,16 -84,4 14 BMW 369 0,82 2 236 2,60 -83,5 15 SKODA 367 0,81 4 170 4,85 -91,2 16 MAZDA 354 0,78 1 990 2,32 -82,2 17 MERCEDES-BENZ 327 0,72 1 985 2,31 -83,5 18 JAC 307 0,68 69 0,08 344,9 19 CHANGAN 297 0,66 232 0,27 28,0 20 GREAT WALL 268 0,59 27 0,03 892,6 21 NISSAN 241 0,53 3 113 3,62 -92,3 22 AUDI 151 0,33 680 0,79 -77,8 23 LEXUS 111 0,25 638 0,74 -82,6 24 FAW 98 0,22 53 0,06 84,9 25 LAND ROVER 93 0,21 380 0,44 -75,5 Итого по России 45 231 100,00 85 932 100,00 -47,4

Первенство в модельном рейтинге сохраняет LADA Granta – автомобили данного семейства в январе 2023 года разошлись тиражом в 11 910 экземпляров. Это в 2,8 раза больше, чем год назад. При этом рыночная доля «Гранты» выросла более чем впятеро, в итоге превысив 26%.

На второе место поднялся внедорожник LADA Niva Travel, купленный в количестве 2 951 экземпляра (+87,1%). Лучшей иномаркой в стране стал китайский кроссовер Chery Tiggo 7 PRO (2 283 шт.; рост в 2,4 раза). Кроме них, в пятерку бестселлеров российского рынка по итогам января 2023 года попали внедорожник LADA Niva Legend (2 088 шт.; +69,2%) и кроссовер Geely Coolray (1 793 шт.; рост в 2,5 раза).

Более подробная информация о самых популярных моделях рынка РФ представлена в таблице 2. Отметим, что в ТОП-25 попало сразу семь новичков, причем все они – китайского происхождения.

Табл. 2. ТОП-25 моделей на рынке новых легковых автомобилей в январе 2023 года (шт.)

№ Модель Январь 2023 Январь 2022 Изм., % Кол-во, шт. Доля, % Кол-во, шт. Доля, % 1 LADA GRANTA 11 910 26,33 4 182 4,87 184,8 2 LADA NIVA TRAVEL 2 951 6,52 1 577 1,84 87,1 3 CHERY TIGGO 7 PRO 2 283 5,05 947 1,10 141,1 4 LADA NIVA LEGEND 2 088 4,62 1 234 1,44 69,2 5 GEELY COOLRAY 1 793 3,96 712 0,83 151,8 6 HAVAL JOLION 1 586 3,51 1 435 1,67 10,5 7 GEELY ATLAS PRO 1 188 2,63 345 0,40 244,3 8 OMODA C5 1 187 2,62 9 HAVAL F7 1 044 2,31 624 0,73 67,3 10 CHERY TIGGO 8 PRO MAX 965 2,13 11 HAVAL F7X 897 1,98 515 0,60 74,2 12 EXEED TXL 763 1,69 245 0,29 211,4 13 CHERY TIGGO 4 664 1,47 897 1,04 -26,0 14 EXEED LX 601 1,33 15 KIA SPORTAGE 550 1,22 991 1,15 -44,5 16 CHERY TIGGO 4 PRO 519 1,15 17 УАЗ ПАТРИОТ 492 1,09 902 1,05 -45,5 18 GEELY TUGELLA 468 1,03 277 0,32 69,0 19 EXEED VX 443 0,98 191 0,22 131,9 20 CHERY TIGGO 8 PRO 422 0,93 21 HAVAL DARGO 411 0,91 22 HYUNDAI CRETA 403 0,89 3 759 4,37 -89,3 23 LADA VESTA 399 0,88 5 822 6,78 -93,1 24 CHERY TIGGO 7 PRO MAX 391 0,86 25 VOLKSWAGEN POLO 313 0,69 1 733 2,02 -81,9 Итого по России 45 231 100,00 85 932 100,00 -47,4

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».