Мировая премьера концепта электромобиля Suzuki eVX

На выставке Auto Expo 2023, которая проходит в пригороде Дели, Индия (11-18 января 2023 года) Maruti Suzuki, дочернее предприятие Suzuki Motor Corporation, состоялась мировая премьера концептуальной модели электромобиля Suzuki eVX

Модель eVX — это полностью электрический внедорожник, созданный на основе первого электромобиля Suzuki. Его планируется вывести на рынок к 2025 году.

eVX — это модель BEV (Battery Electric Vehicle), которая сочетает в себе сильную внедорожную ДНК техники Suzuki с расширенными функциями последних моделей автомобилей на аккумуляторных батареях. Внешний вид спроектирован так, чтобы в нем можно было сразу узнать характерный стиль Suzuki. Кроме того, он направлен на то, чтобы перенести внедорожные традиции и философию бренда в новую для него электрическую эру.

На брифинге для прессы на Auto Expo 2023 президент Suzuki Motor Corporation г-н Тошихиро Сузуки заявил: «Я рад представить eVX – наш первый глобальный электромобиль. В Suzuki Group решение проблемы глобального потепления является приоритетом. Мы принимаем ряд мер по снижению выбросов парниковых газов в окружающую среду, чтобы продукция Suzuki подходила всем клиентам с учетом образа жизни и стиля вождения».

Характеристики Suzuki eVX :

Общая длина: 4300 мм

Ширина: 1800 мм

Высота: 1600 мм

Емкость аккумулятора: 60 кВт/ч

Запас хода: 550 км (измерено в модифицированном индийском цикле (MIDC))