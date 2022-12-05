СТТ и ГАЗ представили сразу несколько новых автобусов

В Москве прошла крупнейшая в России специализированная выставка автобусной техники «BW Expo 2022». ГК «Современные транспортные технологии» совместно с «Группой ГАЗ» представила экспозицию современного пассажирского транспорта разных классов и модификаций для организации эффективных и комфортных перевозок.

В ходе выставки ГК «СТТ» также провела ряд важных встреч и переговоров, на которых обсудила вопросы повышения качества пассажирских перевозок и комплексного развития транспортной инфраструктуры с представителями руководства регионов России.

Самая крупная в России выставка автобусного транспорта BW Expo стала площадкой для прямого обсуждения современных требований, предъявляемых к производителям техники, а также потребностей регионов России и транспортных перевозчиков в обновлении автопарков. В рамках мероприятия ГК «СТТ» провела переговоры с нижегородской транспортной компанией «Русская тройка» и подписала соглашение о поставке 30 новых автобусов в рамках регулярного обновления подвижного состава городского транспорта в Нижнем Новгороде. В ходе встреч с представителями руководства Курской, Псковской, Архангельской, Ростовской, Костромской и Липецкой областей, а также республик Саха, Дагестан и Краснодарского края ГК «СТТ» также обсудила вопросы комплексного развития транспортной инфраструктуры регионов.

На выставочной экспозиции BW Expo ГК «СТТ» и «Группа ГАЗ» представили широкую линейку современного пассажирского транспорта: от компактных микроавтобусов до машин среднего и большого классов, работающих на разных видах топлива. Вся техника соответствует самым строгим требованиям безопасности и отличается повышенным уровнем комфорта передвижения для всех групп пассажиров. Автобусы адаптированы для перевозки маломобильных граждан и расширяют безбарьерную среду.

Микроавтобус «ГАЗель NN», созданный на цифровой платформе поколения NN и предназначенный для работы в сегменте корпоративных перевозок, а также на маршрутах с низким пассажиропотоком. Транспортное средство отличается повышенным уровнем комфорта и имеет более 30 систем помощи водителю, среди которых антиблокировочная система (ABS) и электронная система стабилизации (ESP). В салоне машины предусмотрены 19 пассажирских сидений и комфортабельное подрессоренное водительское кресло с 11 направлениями регулировки, мультимедийная система с 9-дюймовым экраном, разъемы USB, 25 функциональных мест хранения, среди которых ниши для смартфонов, стаканов и пластиковых карт, а также охлаждаемый и запираемый задний ящик. Бесключевой запуск двигателя обеспечивает дополнительное удобство, а электронное управление стояночным тормозом с помощью клавиши на приборной панели повышает эффективность работы узла и оставляет больше свободного места в кабине. Спинка центрального пассажирского сиденья откидывается, превращаясь в удобный столик.

Автобус «Соболь NN», совмещающий в себе удобство управления легкового автомобиля и практичность просторного и вместительного пассажирского транспорта для корпоративных перевозок. В автобусе предусмотрены три ряда сидений и семь пассажирских мест с ремнями безопасности и механизмом полного раскладывания для организации единого спального места. Оснащение «Соболь NN» включает полное остекление салона, дополнительную климатическую систему с отоплением и кондиционированием, улучшенную обивку, USB-разъемы, а также камеру заднего вида с выводом изображения на встроенное мультимедийное устройство. За счет компактных габаритов, короткой колесной базы, которая обеспечивает высокий уровень маневренности автомобиля, и малого радиуса разворота (5,4 м) автобусы «Соболь NN» могут легко перемещаться в интенсивном транспортном потоке и беспрепятственно проезжать по узким улицам и тесным дворам. Односкатная ошиновка повышает уровень проходимости при разных дорожных условиях и увеличивает внутреннее пространство салона, а малая высота крыши (2445 мм) позволяет «Соболь NN» заезжать на большинство многоуровневых парковок.

Социальное такси «Соболь NN», демонстрирующее возможности использования линейки транспорта на базе автомобиля «Соболь NN» и разработанное для перевозки маломобильных граждан. Социальное такси – это специализированный транспорт, который работает в рамках программ федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Компоновка салона предусматривает 4 мягких комфортабельных стационарных сиденья, оснащенных ремнями безопасности, кнопками связи с водителем и USB-зарядками, а также место для размещения инвалидной коляски. Фиксаторы задних дверей и подъемник кассетного типа позволяют облегчить посадку и высадку маломобильных пассажиров. Противоскользящее напольное покрытие, электрический привод боковой двери и термо-шумо-виброизоляция кузова повышают комфорт и безопасность пассажиров.

Школьный автобус «ГАЗель NEXT», производящийся с учетом повышенных требований государственного стандарта ГОСТ Р 51160-98 к автобусам для перевозки детей. Машина рассчитана на 16 пассажиров, включая 1 сопровождающего. Система безопасности автобуса включает устройство ограничения скорости движения до 60 км/ч и специальные 4-точечные ремни безопасности. В салоне предусмотрены громкоговоритель и кнопки связи с водителем. Безопасность транспортного средства также увеличивается за счет жесткой конструкции кузова с низким центром тяжести, обеспечивающим устойчивость автомобиля на крутых поворотах. Автобус оборудован тахографом, фиксирующим режим работы и отдыха водителя, устройством «ЭРА ГЛОНАСС», обеспечивающим передачу информации о дорожно-транспортных происшествиях в экстренные оперативные службы, специальной выдвижной подножкой с электроприводом для облегчения доступа в салон, дополнительной теплоизоляцией и полкой для размещения рюкзаков и сумок учащихся.

Электрическая «ГАЗель е-CITY», разработанная на базе автобуса малого класса «ГАЗель CITY» и представленная в специальной московской окраске. Ключевым преимуществом автобуса является не наносящая вред окружающей среде электрическая силовая установка, которая обеспечивает запас хода до 150 км с возможностью быстрой зарядки до 80% емкости батареи за 45 минут. Машина рассчитана на перевозку 16 пассажиров, имеет 10 стационарных посадочных мест и 3 откидных сиденья. Автомобиль сохраняет все преимущества базовой модели «ГАЗель CITY», обеспечивающие комфорт и безопасность поездки. Низкий уровень пола с широкой накопительной площадкой в центральной части салона, система понижения высоты пола на остановках, широкая двойная дверь с электроприводом обеспечивают доступность для маломобильных пассажиров. Пневмоподвеска заднего моста гарантирует высокую плавность хода, а работа на электротяге дает машине дополнительные преимущества за счет снижения шума и отсутствия вредных выбросов в атмосферу.

КАВЗ-4270 LE. Полунизкопольный автобус среднего класса с двигателем ЯМЗ-536, работающим на компримированном природном газе (CNG). Расположенные на крыше и под днищем автобуса газовые баллоны общей емкостью 662 л обеспечивают запас хода до 350 км. Автобус предназначен для перевозки до 90 человек, включая 28 посадочных мест, по городским маршрутам с интенсивным пассажиропотоком. Пневматическая подвеска отвечает за мягкость хода и комфорт во время поездки. Механическая аппарель и оборудованное место для размещения инвалидной коляски делают поездку беспрепятственной для маломобильных пассажиров, а система «книлинг» (регулируемый наклон автобуса до 7° в сторону дверей) позволяет обеспечить удобство посадки и высадки и существенно сокращает время прохождения автобуса по маршруту.

Автобус среднего класса CITYMAX 9, рассчитанный на перевозку 75 пассажиров и предназначенный для работы на городских маршрутах. Это уникальная для российского рынка модель, не имеющая аналогов в своем сегменте. В автобусе – самая большая площадь низкого пола в своем классе (10 кв. м). Широкие проходы позволяют упростить передвижение по салону, а отсутствие ступеней возле дверей обеспечивает удобство входа/выхода и ускоряет пассажирообмен на остановках. Высокая надежность и ресурс агрегатной базы обеспечивают долгий и эффективный срок службы автобуса, который оснащается отечественным двигателем семейства ЯМЗ-530 и автоматической коробкой передач ГАЗ. При 5,8-метровой колесной базе и небольшом радиусе разворота (8,8 м) машина отличается высокой маневренностью. Измененный экстерьер обеспечивает практически полное отсутствие «слепых зон», а система «книлинг» и механическая аппарель делают CITYMAX 9 адаптированным для перевозки маломобильных пассажиров. Кузов изготовлен из композитных материалов, которые отличаются легкостью, прочностью и не подвержены коррозии. Это позволило значительно снизить уровень шума в салоне, а также существенно уменьшить массу автобуса, что позволяет сократить расход топлива.

е-CITYMAX 12 – электробус большой вместимости, общая пассажировместимость которого составляет 85 человек. В салоне предусмотрено 36 посадочных мест и место для инвалидной коляски. От электробусов прежнего поколения он отличается увеличенным до 200 км запасом хода. В е-CITYMAX 12 реализована возможность зарядки батарей тремя способами: ультрабыстрая пантографная за 1,5 часа, быстрая пистолетная за 2,5 часа и ночная за 7 часов. Батареи оснащены автономной системой термостатирования, которая в автоматическом режиме охлаждает их летом и подогревает зимой до оптимальной рабочей температуры, что позволяет стабилизировать запас хода электробуса на протяжении всего срока службы батарей.

Автобус среднего класса ПАЗ, рассчитанный на транспортировку до 32 пассажиров, включая 21 посадочное место, по городским и пригородным маршрутам. Машина обладает просторной накопительной площадкой в центральной части салона с предусмотренным местом для размещения пассажиров с детскими колясками и вместительным багажным отделением, расположенным в заднем свесе. Широкий дверной проем и система понижения уровня пола на остановках делают посадку и высадку комфортной для всех категорий пассажиров. Небольшие габариты и малый радиус разворота в 7,1 м делают автобус компактным и маневренным, а усиленная пневматическая подвеска обеспечивает мягкость и плавность хода даже на дорогах с неровным покрытием.