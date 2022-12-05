KAMA TYRES представил свои шины для AURUS

KAMA TYRES представил свои шины для AURUS
05 декабря 17:11 2022

На мероприятии Шинный комплекс KAMA TYRES представил свои разработки для проекта «Единая модульная платформа» («Кортеж») и автомобилей семейства AURUS

Частью выставочной экспозиции KAMA TYRES стали зимняя и летние шины размера 255/55R20C 130T для ЕМП «Кортеж», поставляемые для первичной комплектации «тяжелой» версии автомобиля. Данная разработка представляет собой высокотехнологичный и высококачественный продукт, отличающийся высокой грузоподъемностью, способностью выдержать высокие скорости движения автомобиля и имеющий широкий температурный диапазон использования.

На стенде компании также были представлены шины 255/55R20 110W с летним рисунком протектора и зимние шины той же размерности для использования в мягком зимнем климате и для применения в более суровых климатических условиях (в шипуемом исполнении). Данные модели спроектированы для комплектации AURUS массой до 3,5 т.

«Шины для автомобилей AURUS и проекта «Кортеж» – это уникальный научно-технический проект, успешно реализованный специалистами KAMA TYRES. Мы гордимся полученным продуктом. Данные шины созданы специально для обеспечения комфортного передвижения на автомобиле представительского класса. Разработанные модели отличают повышенный акустический комфорт и отличная управляемость в разных дорожных и погодных условиях. Конструктивно подобранные армирующие материалы обеспечивают максимально безопасную и комфортную эксплуатацию на всех видах дорожного покрытия, – рассказал Марат Хафизов, исполнительный директор Научно-технического центра «Кама».

Стоит отметить, что на сегодняшний день Шинным комплексом KAMA TYRES были успешно проведены испытания шин размера 255/55R20 с индексами 110W и 116V для автомобилей семейства AURUS, производимых на площадке в Елабуге. Также компания планирует проведение испытаний и одобрение шин размера 255/55R20 с зимним шипуемым рисунком протектора для суровых условий и в исполнении «европейская» зима.

0.00%
Осталось:

На тему:
  Article "tagged" as:
KAMA TYRES
  Categories:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Минобороны предложило отбирать автомобили у граждан в случае войны

Минобороны предложило отбирать автомобили у граждан в случае войны 2

Двойная победа Toyota в премии «Автомобиль года в России – 2019»

Двойная победа Toyota в премии «Автомобиль года в России – 2019»

Porsche использует на заводе в Штуттгарт-Цуффенхаузене электрогрузовик MAN eTGM

Porsche использует на заводе в Штуттгарт-Цуффенхаузене электрогрузовик MAN eTGM 0

Напишите комментарий

0 Комментариев

Еще нет комментариев

You can be the one to start a conversation.

Только зарегистрированные пользователи могут комментировать.