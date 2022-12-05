KAMA TYRES представил свои шины для AURUS

На мероприятии Шинный комплекс KAMA TYRES представил свои разработки для проекта «Единая модульная платформа» («Кортеж») и автомобилей семейства AURUS

Частью выставочной экспозиции KAMA TYRES стали зимняя и летние шины размера 255/55R20C 130T для ЕМП «Кортеж», поставляемые для первичной комплектации «тяжелой» версии автомобиля. Данная разработка представляет собой высокотехнологичный и высококачественный продукт, отличающийся высокой грузоподъемностью, способностью выдержать высокие скорости движения автомобиля и имеющий широкий температурный диапазон использования.

На стенде компании также были представлены шины 255/55R20 110W с летним рисунком протектора и зимние шины той же размерности для использования в мягком зимнем климате и для применения в более суровых климатических условиях (в шипуемом исполнении). Данные модели спроектированы для комплектации AURUS массой до 3,5 т.

«Шины для автомобилей AURUS и проекта «Кортеж» – это уникальный научно-технический проект, успешно реализованный специалистами KAMA TYRES. Мы гордимся полученным продуктом. Данные шины созданы специально для обеспечения комфортного передвижения на автомобиле представительского класса. Разработанные модели отличают повышенный акустический комфорт и отличная управляемость в разных дорожных и погодных условиях. Конструктивно подобранные армирующие материалы обеспечивают максимально безопасную и комфортную эксплуатацию на всех видах дорожного покрытия, – рассказал Марат Хафизов, исполнительный директор Научно-технического центра «Кама».

Стоит отметить, что на сегодняшний день Шинным комплексом KAMA TYRES были успешно проведены испытания шин размера 255/55R20 с индексами 110W и 116V для автомобилей семейства AURUS, производимых на площадке в Елабуге. Также компания планирует проведение испытаний и одобрение шин размера 255/55R20 с зимним шипуемым рисунком протектора для суровых условий и в исполнении «европейская» зима.