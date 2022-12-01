Новый Lamborghini Huracán Sterrato первый “сверхпроходимый суперспортивный автомобиль” с двигателем V10 и полным приводом дебютирует на выставке Miami Art Basel

Automobili Lamborghini представляет новый Huracán Sterrato на выставке Art Basel в Майами-Бич: первый суперспортивный автомобиль, предназначенный для максимального удовольствия от вождения даже вдали от асфальта С этой премьерой переосмысливается сама концепция спортивности и подчеркиваются принципы бренда - смелость, уникальность и неожиданность. “Верные нашим ценностям дальновидного и смелого бренда, со Sterrato мы открываем новые горизонты в ощущениях от вождения”, - прокомментировал Стефан Винкельман, председатель правления и главный исполнительный директор Lamborghini. “Презентация автомобиля на выставке Art Basel в Майами отражает то, что, подобно авангардному произведению искусства, Sterrato представляет собой радикальную и оригинальную интерпретацию концепции суперспортивного автомобиля. При этом с точки зрения эффективности, Sterrato создает самые динамичные и захватывающие условия для вождения в мире”. Huracán Sterrato предлагает оптимальную динамику вождения для идеального контроля в любых условиях: от шоссе до грунтовых дорог. По сравнению с Huracán EVO, Sterrato поставляется с обновленной версией системы LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata) со специальными настройками режима вождения “STRADA” и “SPORT”, а также впервые в линейке Huracán появляется режим “RALLY” для условий с низким коэффициентом сцепления c дорогой. “В концепции Sterrato мы объединили возможность пилотирования суперспорткаром с удовольствием от управления раллийным автомобилем”, - пояснил Рувен Мор, технический директор Lamborghini. “Автомобили Lamborghini всегда вызывают эмоции: Sterrato дарит новый уровень острых ощущений ”. Внешний вид с первого взгляда в полной мере выражает авантюрный дух Sterrato. Дорожный просвет был увеличен на 44 мм по сравнению с Huracán EVO, чтобы обеспечить больший ход подвески, а также увеличенные колеи спереди (+30 мм) и сзади (+34 мм). Кроме того, кузов дополнительно защищен алюминиевой защитой днища спереди, усиленными порогами, измененный задний диффузор и прочные колесные арки подчеркивают его мускулистость. Уже знакомый воздухозаборник, расположенный на капоте, не только усиливает спортивный дух модели, но и помогает снабжать двигатель чистым воздухом при движении по пыльным трассам. “Sterrato является свидетельством того, как дизайнерская ДНК Lamborghini идеально работает даже при неожиданных пропорциях”, - заявил Митя Боркерт, руководитель отдела дизайна Lamborghini. “Дизайн Sterrato воплощает наследие суперспортивного автомобиля в новую форму жизни, отражая его особое намерение обеспечить поистине уникальный и увлекательный опыт вождения”. Huracán Sterrato оснащен 5,2-литровым двигателем V10 с максимальной мощностью 610 л.с. и 560 Нм крутящего момента (при 6500 об/мин) в сочетании с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и электронным управлением полным приводом с задним механическим самоблокирующимся дифференциалом. Разработанный для обеспечения оптимальной производительности на грунтовых и песчаных поверхностях, он разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,4 секунды и достигает максимальной скорости 260 км/ч. Автомобиль оснащен тормозной системой с алюминиевыми шести поршневыми суппортами спереди и четырех поршневыми сзади а также перфорированными вентилируемыми карбон-керамическими дисками диаметром 380 мм и толщиной 38 мм спереди и диаметром 356 мм и толщиной 32 мм сзади. Супер спорт кар оснащается 19-дюймовыми колесными дисками и специальными шинами Bridgestone Dueler: 235/40 R19 EF спереди и 285/40 R19 сзади. Интерьер, прежде всего отличающийся эксклюзивной обивкой из алькантары Verde Sterrato, отражает философию “почувствуй себя пилотом”, традиционно принятую для линейки Huracán, которая помещает водителя в центр пассажирского салона, обеспечивая максимальный опыт вождения и абсолютный контроль над всеми функциями автомобиля. Центральный сенсорный экран оснащен новой графикой и специальными функциями для вождения по бездорожью; что касается приборов, то впервые используется цифровой инклинометр с индикаторами тангажа и крена, компас, индикатор географических координат и индикатор угла поворота руля. Среди бортовых сервисов Lamborghini Connect дополняется интеграцией с голосовым помощником Amazon Alexa для настройки таких функций автомобиля, как кондиционирование воздуха и освещение, навигация, телефонные звонки и развлечения. Автомобилем также можно управлять удаленно с помощью приложения Lamborghini UNICA, например, с удаленным контролем скорости или отправкой пункта назначения непосредственно в навигационную систему. Huracán Sterrato оснащен системой телеметрии, которая позволяет водителю контролировать производительность и анализировать данные с помощью приложения UNICA. Пользователи Apple Watch также могут синхронизировать информацию о частоте пульса с бортовой системой телеметрии. Для записи впечатлений за рулем также доступен регистратор Lamborghini Drive Recorder, который позволяет водителю записывать видео самых захватывающих моментов вождения, расширяя возможности бортовых дневников: цифрового архива впечатлений, интегрированного в приложение Lamborghini UNICA. Новый Huracán Sterrato предлагает практически неограниченные возможности для конфигурации внешнего вида автомобиля: благодаря программе Lamborghini Ad Personam клиенты могут выбирать из 350 цветов кузова и более 60 цветов для отделки салона кожей и алькантарой. Производство ограниченной серии в 1063 автомобиля начнется в феврале 2023 года. Техническая информация ШАССИ И КУЗОВ Силовая структура Гибридная силовая структура из алюминия и элементов из углеродного волокна Кузов Внешние панели из алюминия и композитного материала Подвеска Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах спереди и сзади Пружины и амортизаторы Стальные пружины и гидравлические амортизаторы с электромагнитым управлением характеристиками демфирования “MagneRide” Электронная стабилизация (ESC) Характеристики ESC /ABS можно настраивать с помощью селектора ANIMA; ESC может быть деактивирована Рулевое управление Электромеханический усилитель рулевого управления Тормозная система Тормозные механизмы Гидравлическая система с диагональным разделением контуров (X-образная компоновка), с вакуумным усилителем Карбон-керамические перфорированные диски (CCB) с 6-поршневыми алюминиевыми моноблочными суппортами (спереди) и 4-поршневыми сзади ∅ 380 x 38 мм спереди, ∅ 356 x 32 мм сзади Шины (стандарт) BRIDGESTONE Dueler 235/40 R19 (передняя ось) – 285/40 R19 (задняя ось) Колесные диски (стандарт) 8.5J x 19" ET 27 (передняя ось) - 11J x 19" ET 40 (задняя ось) Зеркала Наружные зеркала с электрическим управлением Подушки безопасности Полноразмерные двухступенчатые передние подушки безопасности Полноразмерные боковые подушки безопасности Коленные Подушки безопасности ДВИГАТЕЛЬ Тип V10, с углом развала 90° Рабочий объем 5204 cm3 Диаметр цилиндра/ход поршня Ø 84.5 mm x 92.8 mm Система газораспределения Раздельные впускной и выпускной распределительные валы с фазовращателями на обоих валах Степень сжатия 12.7: 1 Максимальная мощность 610 л.с. при 8,000 об/мин Максимальный крутящий момент 565 Нм при 6,500 об/мин Экологический класс EURO 6 Нейтрализация отработавших газов Два каталитических нейтрализатора с лямбда-регулированием Система охлаждения Водяное и масляное охлаждение с перекрестным потоком Управление двигателем Bosch MED 17 Master Slave Тип смазки Сухой картер ТРАНСМИССИЯ Тип Система полного привода с электронным управлением (Haldex V поколения) с задним механическим самоблокирующимся дифференциалом Коробка передач 7-ступенчатая коробка передач LDF с двойным сцеплением, изменяемые характеристики переключения передач с помощью системы ANIMA Сцепление Двойная многодисковая муфта сцепления ∅ 187 мм работающая в масляной ванне ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Максимальная скорость 260 км/ч 0–100 км/ч 3.4 с 0–200 км/ч 9.8 с Торможение (100-0 км/ч ) 39 метров РАЗМЕРЫ Колесная база 2,629 мм Длина 4,525 мм Ширина 1,956 мм Ширина, включая зеркала заднего вида 2,236 мм Высота 1,248 мм Колея передних колес 1,698 мм Колея задних колес 1,654 мм Радиус разворота 11.5 м Вес 1,470 кг Распределение веса Передняя ось 43% – задняя ось 57% ОБЬЕМЫ Бензобак 80 литров Багажник 100 литров РАСХОД ТОПЛИВА Данные о расходе топлива и выбросах находятся на стадии типовых испытаний