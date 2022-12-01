Новый Lamborghini Huracán Sterrato первый “сверхпроходимый суперспортивный автомобиль” с двигателем V10 и полным приводом дебютирует на выставке Miami Art Basel

Automobili Lamborghini представляет новый Huracán Sterrato на выставке Art Basel в Майами-Бич: первый суперспортивный автомобиль, предназначенный для максимального удовольствия от вождения даже вдали от асфальта

С этой премьерой переосмысливается сама концепция спортивности и подчеркиваются принципы бренда – смелость, уникальность и неожиданность.

“Верные нашим ценностям дальновидного и смелого бренда, со Sterrato мы открываем новые горизонты в ощущениях от вождения”, – прокомментировал Стефан Винкельман, председатель правления и главный исполнительный директор Lamborghini. “Презентация автомобиля на выставке Art Basel в Майами отражает то, что, подобно авангардному произведению искусства, Sterrato представляет собой радикальную и оригинальную интерпретацию концепции суперспортивного автомобиля. При этом с точки зрения эффективности, Sterrato создает самые динамичные и захватывающие условия для вождения в мире”.

Huracán Sterrato предлагает оптимальную динамику вождения для идеального контроля в любых условиях: от шоссе до грунтовых дорог. По сравнению с Huracán EVO, Sterrato поставляется с обновленной версией системы LDVI (Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata) со специальными настройками режима вождения “STRADA” и “SPORT”, а также впервые в линейке Huracán появляется режим “RALLY” для условий с низким коэффициентом сцепления c дорогой.

“В концепции Sterrato мы объединили возможность пилотирования суперспорткаром с удовольствием от управления раллийным автомобилем”, – пояснил Рувен Мор, технический директор Lamborghini. “Автомобили Lamborghini всегда вызывают эмоции: Sterrato дарит новый уровень острых ощущений ”.

Внешний вид с первого взгляда в полной мере выражает авантюрный дух Sterrato. Дорожный просвет был увеличен на 44 мм по сравнению с Huracán EVO, чтобы обеспечить больший ход подвески, а также увеличенные колеи спереди (+30 мм) и сзади (+34 мм). Кроме того, кузов дополнительно защищен алюминиевой защитой днища спереди, усиленными порогами, измененный задний диффузор и прочные колесные арки подчеркивают его мускулистость. Уже знакомый воздухозаборник, расположенный на капоте, не только усиливает спортивный дух модели, но и помогает снабжать двигатель чистым воздухом при движении по пыльным трассам.

“Sterrato является свидетельством того, как дизайнерская ДНК Lamborghini идеально работает даже при неожиданных пропорциях”, – заявил Митя Боркерт, руководитель отдела дизайна Lamborghini. “Дизайн Sterrato воплощает наследие суперспортивного автомобиля в новую форму жизни, отражая его особое намерение обеспечить поистине уникальный и увлекательный опыт вождения”.

Huracán Sterrato оснащен 5,2-литровым двигателем V10 с максимальной мощностью 610 л.с. и 560 Нм крутящего момента (при 6500 об/мин) в сочетании с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и электронным управлением полным приводом с задним механическим самоблокирующимся дифференциалом. Разработанный для обеспечения оптимальной производительности на грунтовых и песчаных поверхностях, он разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,4 секунды и достигает максимальной скорости 260 км/ч.

Автомобиль оснащен тормозной системой с алюминиевыми шести поршневыми суппортами спереди и четырех поршневыми сзади а также перфорированными вентилируемыми карбон-керамическими дисками диаметром 380 мм и толщиной 38 мм спереди и диаметром 356 мм и толщиной 32 мм сзади. Супер спорт кар оснащается 19-дюймовыми колесными дисками и специальными шинами Bridgestone Dueler: 235/40 R19 EF спереди и 285/40 R19 сзади.

Интерьер, прежде всего отличающийся эксклюзивной обивкой из алькантары Verde Sterrato, отражает философию “почувствуй себя пилотом”, традиционно принятую для линейки Huracán, которая помещает водителя в центр пассажирского салона, обеспечивая максимальный опыт вождения и абсолютный контроль над всеми функциями автомобиля. Центральный сенсорный экран оснащен новой графикой и специальными функциями для вождения по бездорожью; что касается приборов, то впервые используется цифровой инклинометр с индикаторами тангажа и крена, компас, индикатор географических координат и индикатор угла поворота руля.

Среди бортовых сервисов Lamborghini Connect дополняется интеграцией с голосовым помощником Amazon Alexa для настройки таких функций автомобиля, как кондиционирование воздуха и освещение, навигация, телефонные звонки и развлечения. Автомобилем также можно управлять удаленно с помощью приложения Lamborghini UNICA, например, с удаленным контролем скорости или отправкой пункта назначения непосредственно в навигационную систему.

Huracán Sterrato оснащен системой телеметрии, которая позволяет водителю контролировать производительность и анализировать данные с помощью приложения UNICA. Пользователи Apple Watch также могут синхронизировать информацию о частоте пульса с бортовой системой телеметрии. Для записи впечатлений за рулем также доступен регистратор Lamborghini Drive Recorder, который позволяет водителю записывать видео самых захватывающих моментов вождения, расширяя возможности бортовых дневников: цифрового архива впечатлений, интегрированного в приложение Lamborghini UNICA.

Новый Huracán Sterrato предлагает практически неограниченные возможности для конфигурации внешнего вида автомобиля: благодаря программе Lamborghini Ad Personam клиенты могут выбирать из 350 цветов кузова и более 60 цветов для отделки салона кожей и алькантарой.

Производство ограниченной серии в 1063 автомобиля начнется в феврале 2023 года.

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