Porsche выходит в виртуальные миры на ярмарке Art Basel в Майами

На художественной ярмарке Art Basel в Майами компания Porsche делает первый шаг, обеспечивающий знакомство с маркой в цифровом мире, и представляет первую коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT) бренда

Лутц Мешке, заместитель председателя правления и ответственный за финансы и информационные технологии, говорит:

«Этот проект является очередным элементом нашей стратегии цифровизации. Она имеет долгосрочную направленность, и наша команда Web3 располагает всей необходимой свободой, чтобы предлагать инновации также и в этой области. Специалисты по инновационному менеджменту в компании Porsche видят большой потенциал в таких сферах, как покупка автомобиля, метавселенная и цепочки снабжения. Кроме того, рассматриваются также темы, связанные с автомобилями и устойчивым развитием».

Уникальные цифровые произведения

Проект в области цифрового искусства реализуется гамбургским дизайнером и 3D-художником Патриком Фогелем. Бывший архитектор работает в своей студии ALT/SHIFT над впечатляющим языком визуального общения для различных приложений. Для Porsche он создает цифровые изображения, в центре которых находится белый Porsche 911.

Покупатели могут оказывать влияние на создание своего индивидуального NFT и участвовать в этом процессе в течение нескольких месяцев. При этом им на выбор предлагаются три ключевые темы марки Porsche, которые они могут интегрировать в художественные произведения в зависимости от своих предпочтений. Три темы – Performance, Heritage и Lifestyle – определяют внешний вид и характер цифровых объектов коллекционирования. Затем владельцы получают в виртуальном мире доступ к своим индивидуальным коллекционным предметам, для создания которых используется движок Unreal Engine 5.

«Благодаря NFT-произведениям мы переносим наше понимание современной роскоши и уникальное позиционирование бренда Porsche в цифровой мир», – говорит Детлев фон Платен, член правления Porsche AG, отвечающий за продажи и маркетинг. Владельцы NFT Porsche получат эксклюзивный доступ к событиям в виртуальном и реальном мире. Так, цифровые первооткрыватели могут принять непосредственное участие в путешествии Porsche в мир Web3 и вступить в диалог с брендом.

С января 2023 года интересующиеся могут получить доступ к 7500 уникальных цифровых коллекционных объектов. Как и принято в Web3, имеется возможность предварительной регистрации в так называемом «белом списке». Количество покупок NFT на одного человека ограничено тремя экземплярами.

Выходя в виртуальный мир, Porsche подчеркивает свое положение культового бренда и воплощает притягательную силу своих спортивных автомобилей в желанных артефактах цифровой сферы. Как и ожидают клиенты Porsche, все NFT являются редкими, знаковыми и неподвластными времени. При этом цифровое искусство является лишь одним аспектом стратегии Porsche Web3.

Porsche работает над тем, чтобы использовать возможности блокчейна в существующих и будущих процессах и решениях. Работа ведется по нескольким направлениям при поддержке дочерних компаний Porsche Digital, MHP и таких стратегических бизнес-партнеров, как UP.Labs и nft now. Продажами занимается новая компания road2dreams GmbH, основанная нашим партнером Fanzone.

Цифровое искусство в реальности: «The Art of Dreams» в Майами

Важным элементом презентации бренда Porsche в Майами стала впечатляющая физическая инсталляция. Произведение цифрового художника Криса Лабруя, выставленное на пляже Музея искусств Перес, впервые представляет в Америке инициативу Porsche под названием «The Art of Dreams». Огромная фигура под названием «Dream big.» является воспоминанием о детских мечтах и заставляет зрителя задуматься над важными вопросами. Следуем ли мы за своими мечтами? Куда могут нас привести наши мечты?

Составной частью инсталляции Лабруя является белый Porsche 911. Автомобиль является связующим элементом между цифровыми коллекционными объектами и физическим миром. Он находится в центре всех тактильных и виртуальных инициатив, которые Porsche представит в ходе Art Basel в Майами.