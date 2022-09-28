Honda представляет обновления Gold Wing и Gold Wing Tour 2023 модельного года

Honda представляет обновления Gold Wing и Gold Wing Tour 2023 модельного года
28 сентября 13:51 2022

  • Новые цвета Iridium Gray Metallic/Mat Pearl Morion Black для GL1800 Gold Wing

  • Gold Wing Tour получил два новых цвета: Graphite Black and Beta Silver Metallic/Iridium Gray Metallic

  • GL1800 Gold Wing и GL1800 Gold Wing Tour получили новую систему контроля давления в шинах в 2023 модельном году

  • Райдер увидит предупреждение на 7-дюймовом TFT-экране, если давление в шинах становится неоптимальным

GL1800 Gold Wing и GL1800 Gold Wing Tour, легендарные туристические флагманы Honda, получили новые цвета и технические обновления, направленные на усиление безопасности в 2023 модельном году.

С момента своего появления в 1975 году в качестве 1000-кубового мотоцикла в классе «нэйкед», Honda Gold Wing всегда представлял собой совершенство в мире двухколесных транспортных средств и заслужил крепкую и непревзойденную репутацию, благодаря роскоши, качеству, стилю и комфорту, которые мотоцикл дарит своему пользователю.

В 2023 модельном году обе модели Gold Wing получили новые варианты окраски. Доступный эксклюзивно с роботизированной трансмиссией DCT, GL1800 Gold Wing будет доступен в новых цветах Iridium Gray Metallic/Mat Pearl Morion Black с красными окантовками вокруг двигателя. Оснащенный DCT и подушкой безопасности GL1800 Gold Wing Tour будет доступен в двух новых цветах в 2023 модельном году: Graphite Black, который будет доступен с коричневой крышкой двигателя, и Beta Silver Metallic/Iridium Gray Metallic. К этим цветам также добавляется Pearl Glare White, который был доступен в 2022 модельном году. Graphite Black также доступен с механической коробкой передач.

Дополнительное обновление безопасности, доступное для GL1800 Gold Wing and GL1800 Gold Wing Tour 2023 модельного года, представлено новой системой контроля давления в шинах (TPMS), данные которой будут выводиться на 7-дюймовый жидкокристаллический дисплей TFT. Давление в шинах будет отображаться в виде числового значения в нижней левой части приборной панели, и, если давление в шинах станет ниже оптимального, система выведет на экран яркий предупреждающий сигнал.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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