Honda представляет обновления Gold Wing и Gold Wing Tour 2023 модельного года

\u041d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0446\u0432\u0435\u0442\u0430 Iridium Gray Metallic\/Mat Pearl Morion Black \u0434\u043b\u044f GL1800 Gold Wing \t Gold Wing Tour \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b \u0434\u0432\u0430 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0446\u0432\u0435\u0442\u0430: Graphite Black and Beta Silver Metallic\/Iridium Gray Metallic \t GL1800 Gold Wing \u0438 GL1800 Gold Wing Tour \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u043d\u043e\u0432\u0443\u044e \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0443 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044f \u0434\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0448\u0438\u043d\u0430\u0445 \u0432 2023 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0433\u043e\u0434\u0443 \t \u0420\u0430\u0439\u0434\u0435\u0440 \u0443\u0432\u0438\u0434\u0438\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u043f\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 7-\u0434\u044e\u0439\u043c\u043e\u0432\u043e\u043c TFT-\u044d\u043a\u0440\u0430\u043d\u0435, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0434\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u0448\u0438\u043d\u0430\u0445 \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u043d\u0435\u043e\u043f\u0442\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c GL1800 Gold Wing \u0438 GL1800 Gold Wing Tour, \u043b\u0435\u0433\u0435\u043d\u0434\u0430\u0440\u043d\u044b\u0435 \u0442\u0443\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0444\u043b\u0430\u0433\u043c\u0430\u043d\u044b Honda, \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0446\u0432\u0435\u0442\u0430 \u0438 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043d\u0430 \u0443\u0441\u0438\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0432 2023 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0433\u043e\u0434\u0443. \u0421 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 1975 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u0432 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435 1000-\u043a\u0443\u0431\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043c\u043e\u0442\u043e\u0446\u0438\u043a\u043b\u0430 \u0432 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0435 \u00ab\u043d\u044d\u0439\u043a\u0435\u0434\u00bb, Honda Gold Wing \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u044f\u043b \u0441\u043e\u0431\u043e\u0439 \u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0448\u0435\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e \u0432 \u043c\u0438\u0440\u0435 \u0434\u0432\u0443\u0445\u043a\u043e\u043b\u0435\u0441\u043d\u044b\u0445 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432 \u0438 \u0437\u0430\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u043b \u043a\u0440\u0435\u043f\u043a\u0443\u044e \u0438 \u043d\u0435\u043f\u0440\u0435\u0432\u0437\u043e\u0439\u0434\u0435\u043d\u043d\u0443\u044e \u0440\u0435\u043f\u0443\u0442\u0430\u0446\u0438\u044e, \u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u0434\u0430\u0440\u044f \u0440\u043e\u0441\u043a\u043e\u0448\u0438, \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0443, \u0441\u0442\u0438\u043b\u044e \u0438 \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442\u0443, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043c\u043e\u0442\u043e\u0446\u0438\u043a\u043b \u0434\u0430\u0440\u0438\u0442 \u0441\u0432\u043e\u0435\u043c\u0443 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044e. \u0412 2023 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0433\u043e\u0434\u0443 \u043e\u0431\u0435 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 Gold Wing \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u043b\u0438 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0432\u0430\u0440\u0438\u0430\u043d\u0442\u044b \u043e\u043a\u0440\u0430\u0441\u043a\u0438. \u0414\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u044b\u0439 \u044d\u043a\u0441\u043a\u043b\u044e\u0437\u0438\u0432\u043d\u043e \u0441 \u0440\u043e\u0431\u043e\u0442\u0438\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u0435\u0439 DCT, GL1800 Gold Wing \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d \u0432 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0446\u0432\u0435\u0442\u0430\u0445 Iridium Gray Metallic\/Mat Pearl Morion Black \u0441 \u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u044b\u043c\u0438 \u043e\u043a\u0430\u043d\u0442\u043e\u0432\u043a\u0430\u043c\u0438 \u0432\u043e\u043a\u0440\u0443\u0433 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f. \u041e\u0441\u043d\u0430\u0449\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 DCT \u0438 \u043f\u043e\u0434\u0443\u0448\u043a\u043e\u0439 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 GL1800 Gold Wing Tour \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d \u0432 \u0434\u0432\u0443\u0445 \u043d\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0446\u0432\u0435\u0442\u0430\u0445 \u0432 2023 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0433\u043e\u0434\u0443: Graphite Black, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d \u0441 \u043a\u043e\u0440\u0438\u0447\u043d\u0435\u0432\u043e\u0439 \u043a\u0440\u044b\u0448\u043a\u043e\u0439 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f, \u0438 Beta Silver Metallic\/Iridium Gray Metallic. \u041a \u044d\u0442\u0438\u043c \u0446\u0432\u0435\u0442\u0430\u043c \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f Pearl Glare White, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u0431\u044b\u043b \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d \u0432 2022 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0433\u043e\u0434\u0443. Graphite Black \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u0435\u043d \u0441 \u043c\u0435\u0445\u0430\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043a\u043e\u0440\u043e\u0431\u043a\u043e\u0439 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0447. \u0414\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043d\u043e\u0435 \u0434\u043b\u044f GL1800 Gold Wing and GL1800 Gold Wing Tour 2023 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0434\u0430, \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043e \u043d\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u044f \u0434\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u0448\u0438\u043d\u0430\u0445 (TPMS), \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0432\u044b\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0430 7-\u0434\u044e\u0439\u043c\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0436\u0438\u0434\u043a\u043e\u043a\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430\u043b\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0434\u0438\u0441\u043f\u043b\u0435\u0439 TFT. \u0414\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u0448\u0438\u043d\u0430\u0445 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043e\u0442\u043e\u0431\u0440\u0430\u0436\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u0432\u0438\u0434\u0435 \u0447\u0438\u0441\u043b\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432 \u043d\u0438\u0436\u043d\u0435\u0439 \u043b\u0435\u0432\u043e\u0439 \u0447\u0430\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0431\u043e\u0440\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0430\u043d\u0435\u043b\u0438, \u0438, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0434\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432 \u0448\u0438\u043d\u0430\u0445 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0435\u0442 \u043d\u0438\u0436\u0435 \u043e\u043f\u0442\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e, \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u0432\u044b\u0432\u0435\u0434\u0435\u0442 \u043d\u0430 \u044d\u043a\u0440\u0430\u043d \u044f\u0440\u043a\u0438\u0439 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0443\u043f\u0440\u0435\u0436\u0434\u0430\u044e\u0449\u0438\u0439 \u0441\u0438\u0433\u043d\u0430\u043b.