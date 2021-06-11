Исполняется 50 лет автобусу Neoplan Cityliner

NEOPLAN Cityliner \u043e\u0442\u043c\u0435\u0447\u0430\u0435\u0442 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0432\u0435\u043a\u043e\u0432\u043e\u0439 \u044e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0412 2021 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f 50 \u043b\u0435\u0442 \u0441 \u0442\u0435\u0445 \u043f\u043e\u0440, \u043a\u0430\u043a \u0437\u0430 \u0432\u043e\u0440\u043e\u0442\u0430 \u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0446\u0435\u0445\u0430 \u0432\u044b\u043a\u0430\u0442\u0438\u043b\u0441\u044f \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441 NEOPLAN Cityliner. \u0417\u0430 \u0441\u0432\u043e\u044e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0432\u0435\u043a\u043e\u0432\u0443\u044e \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044e Cityliner \u0441\u0442\u0430\u043b \u043e\u0431\u043b\u0430\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c \u0440\u044f\u0434\u0430 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0438\u0436\u043d\u044b\u0445 \u043d\u0430\u0433\u0440\u0430\u0434 \u0438 \u0443\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d\u043d\u043e \u0437\u0430\u043a\u0440\u0435\u043f\u0438\u043b\u0441\u044f \u0432 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0443\u0441\u0435 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u0437 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0445 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u0435\u043c\u044b\u0445 \u0432 \u043c\u0438\u0440\u0435 \u0442\u0443\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043b\u0430\u0439\u043d\u0435\u0440\u043e\u0432 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0433\u043e \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0430 \u2013 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \u043d\u0430\u0448\u043b\u043e \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 7 500 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u043e\u0432 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438. \u0421\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043e \u0443\u0436\u0435 \u0448\u0435\u0441\u0442\u043e\u0435 \u043f\u043e\u043a\u043e\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 MAN NEOPLAN Cityliner. \tCityliner \u2013 \u044d\u0442\u043e \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f \u0438 \u0448\u0438\u0440\u043e\u0447\u0430\u0439\u0448\u0438\u0435 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438\u043d\u0434\u0438\u0432\u0438\u0434\u0443\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438, \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u043a\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0445 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432 \t\u0422\u0440\u0430\u0434\u0438\u0446\u0438\u0438 \u0432\u044b\u0441\u043e\u0447\u0430\u0439\u0448\u0435\u0433\u043e \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430 MAN NEOPLAN \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0440\u0443\u044e\u0442 \u043d\u0430\u0434\u0435\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c, \u0434\u043e\u043b\u0433\u043e\u0432\u0435\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c, \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438 \u0443\u0434\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u043e \u0432 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 \t\u00ab\u041b\u0438\u043c\u0443\u0437\u0438\u043d\u00bb \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0442\u0443\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u043e\u0432 \u0418\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u0441\u0430 \u0438 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0445\u0430 \u041d\u0430 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0433\u043e \u0432\u044b\u0445\u043e\u0434\u0430 \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043e\u043a \u0432 1971 \u0433\u043e\u0434\u0443 NEOPLAN Cityliner \u0441\u0442\u0430\u043b \u0432\u043e\u043f\u043b\u043e\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u043d\u043e\u0432\u0435\u0439\u0448\u0438\u0445 \u0442\u0440\u0435\u043d\u0434\u043e\u0432 \u0432 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442\u0430\u0431\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0443\u0442\u0435\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u0439. \u042d\u0442\u043e \u0431\u044b\u043b \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441 NEOPLAN \u0441 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0438\u043c \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c \u0441\u0430\u043b\u043e\u043d\u0430. \u041d\u043e \u0438\u043d\u0436\u0435\u043d\u0435\u0440\u044b \u0438 \u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0442\u043e\u0440\u044b \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0430\u043b\u0438 \u0443\u043b\u0443\u0447\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u0435 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438 \u2013 \u043f\u043e\u044f\u0432\u043b\u044f\u043b\u0438\u0441\u044c \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u043c\u043e\u0449\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438, \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438, \u043e\u0431\u043d\u043e\u0432\u043b\u044f\u043b\u0441\u044f \u0438 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d. \u0418 \u0443\u0441\u043f\u0435\u0445 \u043d\u0435\u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0441\u043e\u043f\u0443\u0442\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043b Cityliner. \u041f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u0432 2006 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u043d\u0430 \u043c\u0435\u0436\u0434\u0443\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u043c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0441\u0430\u043b\u043e\u043d\u0435 IAA MAN NEOPLAN \u0448\u0435\u0441\u0442\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u043a\u043e\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0438\u043c\u0435\u043b \u043d\u043e\u0432\u0430\u0442\u043e\u0440\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u043a\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d \u00abSharp Cut\u00bb, \u0441\u0442\u0430\u0432\u0448\u0438\u0439 \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0447\u0435\u0440\u0442\u043e\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u043e\u0432 NEOPLAN \u0438 \u043e\u0441\u0442\u0430\u044e\u0449\u0438\u0439\u0441\u044f \u0430\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u0438 \u043f\u043e\u043d\u044b\u043d\u0435, \u043d\u043e \u0438 \u0431\u044b\u043b \u043e\u0441\u043d\u0430\u0449\u0435\u043d \u0438\u043d\u043d\u043e\u0432\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c MAN Common Rail, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0430\u043b \u044d\u043a\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u043c \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043c Euro\u20134. \u041d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441 \u0431\u044b\u043b \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u043e \u043e\u0446\u0435\u043d\u0435\u043d \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u0430\u043c\u0438, \u0443\u0436\u0435 \u0432 \u0445\u043e\u0434\u0435 \u0432\u044b\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438 \u0431\u044b\u043b\u043e \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u0442\u043e \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0445 \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u043a\u043e\u0432 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u043e\u0432. \u0412 2007 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u044d\u0442\u0430 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0431\u044b\u043b\u0430 \u043e\u0442\u043c\u0435\u0447\u0435\u043d\u0430 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0438\u0437 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0438\u0436\u043d\u044b\u0445 \u043d\u0430\u0433\u0440\u0430\u0434 \u0432 \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u043e\u043c \u043f\u0440\u043e\u043c\u044b\u0448\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u043c \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0435 \u2013 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0438\u0435\u0439 Red Dot Design Award: best of the best. \u041d\u0430\u0434\u0435\u0436\u043d\u044b\u0435 \u0438 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043f\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0435 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438 \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0443\u0434\u0430\u0447\u043d\u044b\u043c\u0438, \u0447\u0442\u043e \u0448\u0435\u0441\u0442\u043e\u0435 \u043f\u043e\u043a\u043e\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 Cityliner \u043e\u0441\u0442\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435 \u0438 \u0432 \u043d\u0430\u0448\u0438 \u0434\u043d\u0438. \u041f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0435\u043c \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0437\u0430 \u044d\u0442\u0438 \u0433\u043e\u0434\u044b \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0430\u043b\u0430 \u043f\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u043d\u043e \u0443\u043b\u0443\u0447\u0448\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f. \u0412 2011 \u0433\u043e\u0434\u0443 MAN NEOPLAN Cityliner \u0431\u044b\u043b \u0443\u0434\u043e\u0441\u0442\u043e\u0435\u043d \u043d\u0430\u0433\u0440\u0430\u0434\u044b \u00ab\u041b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441 \u0433\u043e\u0434\u0430 \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438\u00bb. \u0421\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e\u0435 \u0441\u0435\u043c\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e \u044d\u0442\u0438\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u043e\u0432 \u0432\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0435\u0442 \u0432 \u0441\u0435\u0431\u044f \u0442\u0440\u0438 \u043c\u043e\u0434\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u0438, \u043e\u0442\u043b\u0438\u0447\u0430\u044e\u0449\u0438\u0435\u0441\u044f \u0434\u043b\u0438\u043d\u043e\u0439, \u043a\u043e\u043b\u0435\u0441\u043d\u043e\u0439 \u0431\u0430\u0437\u043e\u0439 \u0438 \u0432\u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e: \u0434\u0432\u0443\u0445\u043e\u0441\u043d\u044b\u0439 Cityliner, \u0442\u0440\u0435\u0445\u043e\u0441\u043d\u044b\u0435 Cityliner C \u0438 Cityliner L c \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u0431\u0430\u0433\u0430\u0436\u043d\u044b\u043c \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435\u043c. \u041e\u043d\u0438 \u043e\u0441\u043d\u0430\u0449\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0441\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0448\u0435\u0441\u0442\u0438\u0446\u0438\u043b\u0438\u043d\u0434\u0440\u043e\u0432\u044b\u043c\u0438 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c\u0438 MAN D26 \u043c\u043e\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u043e\u0442 430 \u0434\u043e 510 \u043b. \u0441., \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0438\u043c\u0438 \u043d\u043e\u0440\u043c\u0430\u043c Euro-6. \u0412 \u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0442 \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438, \u0432 \u0441\u0430\u043b\u043e\u043d\u0435 \u0441 \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442\u043e\u043c \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u043e\u0442 51 \u0434\u043e 63 \u043f\u0430\u0441\u0441\u0430\u0436\u0438\u0440\u043e\u0432. \u0412 \u0441\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 Cityliner \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u043b\u0435\u0442\u043d\u0438\u0439 \u043e\u043f\u044b\u0442 MAN NEOPLAN \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\u0432\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u043e\u0432 \u0433\u0430\u0440\u043c\u043e\u043d\u0438\u0447\u043d\u043e \u0441\u043e\u0447\u0435\u0442\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441 \u0441\u0430\u043c\u044b\u043c\u0438 \u0438\u043d\u043d\u043e\u0432\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438, \u0443\u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0432 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u0435, \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f\u043c\u0438. \u041a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442 \u0441\u0432\u043e\u0435 \u043c\u043e\u0449\u043d\u043e\u0435 \u043d\u0430\u0441\u043b\u0435\u0434\u0438\u0435 \u043a\u0430\u043a \u043e\u0441\u043d\u043e\u0432\u0443 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u0433\u043e \u0443\u0441\u043f\u0435\u0445\u0430. \u041a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f \u041d\u0430 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u043b\u0435\u0442\u043d\u0438\u0435 \u0442\u0440\u0430\u0434\u0438\u0446\u0438\u0438 \u043e\u043f\u0438\u0440\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0438 \u0432\u044b\u0441\u043e\u0447\u0430\u0439\u0448\u0435\u0435 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u043e\u0432 MAN NEOPLAN. \u0414\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d Cityliner \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0435\u043d \u043a\u0430\u043a \u0441\u043d\u0430\u0440\u0443\u0436\u0438, \u0442\u0430\u043a \u0438 \u0432\u043d\u0443\u0442\u0440\u0438. \u042d\u0442\u043e \u0443\u043d\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u0433\u0430\u0440\u043c\u043e\u043d\u0438\u0447\u043d\u043e\u0435 \u0441\u043e\u0447\u0435\u0442\u0430\u043d\u0438\u0435 \u044d\u043b\u0435\u0433\u0430\u043d\u0442\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438 \u0443\u0434\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0430, \u0432 \u043b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u043f\u043e\u0435\u0437\u0434\u043a\u0435 \u043d\u0430 \u0431\u043e\u0440\u0442\u0443 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u0430 \u0446\u0430\u0440\u0438\u0442 \u0430\u0442\u043c\u043e\u0441\u0444\u0435\u0440\u0430 \u0443\u044e\u0442\u0430. \u041e\u0442\u0434\u0435\u043b\u043a\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0430, \u0441\u0438\u0434\u0435\u043d\u0438\u0439 \u0438 \u043f\u043e\u0442\u043e\u043b\u043a\u0430 \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0430 \u0438\u0437 \u0441\u0430\u043c\u0438\u0445 \u0438\u0437\u044b\u0441\u043a\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u043e\u0432. \u0428\u0438\u0440\u043e\u043a\u0438\u0435 \u0432\u0445\u043e\u0434\u044b \u0441\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e \u043f\u0440\u0438\u0433\u043b\u0430\u0448\u0430\u044e\u0442 \u043f\u0430\u0441\u0441\u0430\u0436\u0438\u0440\u043e\u0432 \u0432\u043e\u0439\u0442\u0438 \u0432 \u0441\u0430\u043b\u043e\u043d \u0438 \u0437\u0430\u043d\u044f\u0442\u044c \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442\u0430\u0431\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0438\u0434\u0435\u043d\u044c\u044f\u0445 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0438\u0443\u043c\u2013\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0430, \u0441 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u043a\u043e\u0439 \u0438\u0437 \u0438\u0437\u044b\u0441\u043a\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u043e\u0432, \u0441 \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u043e\u043c \u0434\u043b\u044f \u043d\u043e\u0433. \u0412 \u043f\u043e\u0435\u0437\u0434\u043a\u0435 \u043f\u0430\u0441\u0441\u0430\u0436\u0438\u0440\u044b \u0438\u043c\u0435\u044e\u0442 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0432\u043e\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0440\u0430\u0437\u0432\u043b\u0435\u043a\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430\u043c\u0438, \u0431\u043e\u0440\u0442\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043a\u0443\u0445\u043d\u0435\u0439 \u0438 \u0442\u0443\u0430\u043b\u0435\u0442\u043e\u043c. \u041f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043c\u0430\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0434\u043e \u043c\u0435\u043b\u044c\u0447\u0430\u0439\u0448\u0438\u0445 \u0434\u0435\u0442\u0430\u043b\u0435\u0439 \u0430\u0442\u043c\u043e\u0441\u0444\u0435\u0440\u0435 \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442\u0430 \u0438 \u0443\u044e\u0442\u0430 \u0432\u043e \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u043c \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u0447\u0438\u0441\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u044f \u0443\u0440\u043e\u0432\u043d\u044f \u043f\u0440\u0435\u043c\u0438\u0443\u043c- \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0430: \u043e\u0442 \u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u0430\u0444\u0435 \u0434\u043e \u0440\u0430\u0437\u0432\u043b\u0435\u043a\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b. \u0421 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u044c\u044e \u0441\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u043a\u043e\u043d\u0444\u0438\u0433\u0443\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u0447\u0438\u043a \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0432\u044b\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u043e\u0441\u043d\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0441\u0430\u043b\u043e\u043d\u0430, \u043f\u043e\u043f\u0440\u043e\u0431\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0435 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u044b \u0438 \u0446\u0432\u0435\u0442\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0441\u043e\u0447\u0435\u0442\u0430\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430 \u0432\u0438\u0440\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u0438. \u0415\u0449\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0448\u0438\u0440\u043e\u043a\u0438\u0435 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0434\u0430\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0430 NEOPLAN Individual, \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u043b\u0430\u0433\u0430\u044e\u0449\u0430\u044f \u0443\u043d\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u044d\u043b\u0435\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u043a\u0438 \u0438 \u043e\u0441\u043d\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f, \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0430\u043a\u0435\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f. \u0422\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u0430, \u043b\u044e\u043a\u0441\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442 \u0438 \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u043e\u0435 \u043e\u0441\u043d\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u0435 MAN NEOPLAN Cityliner, \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0438\u0436 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0438, \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0432\u0430\u0435\u043c\u044b\u0439 \u0435\u0439 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0438\u0439 \u0443\u0440\u043e\u0432\u0435\u043d\u044c \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442\u0430 \u0438 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0432\u043b\u0435\u043a\u0430\u044e\u0442 \u0441\u0430\u043c\u0438\u0445 \u0442\u0440\u0435\u0431\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u043e\u0432. \u041a \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u0443, \u0432 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043d\u0435\u043c\u0430\u043b\u043e \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u0432\u043d\u0438\u0445 \u043a\u043b\u0443\u0431\u043e\u0432 \u0432\u044b\u0431\u0440\u0430\u043b\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0441\u0435\u0431\u044f \u044d\u0442\u0443 \u043c\u043e\u0434\u0435\u043b\u044c \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u0430. NEOPLAN Cityliner \u043f\u0440\u0438\u043e\u0431\u0440\u0435\u043b\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0441\u0435\u0431\u044f \u0442\u0430\u043a\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b, \u043a\u0430\u043a \u00ab\u0414\u0438\u043d\u0430\u043c\u043e\u00bb (\u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430, \u0445\u043e\u043a\u043a\u0435\u0439 \u0441 \u043c\u044f\u0447\u043e\u043c), \u00ab\u0417\u0432\u0435\u0437\u0434\u0430\u00bb (\u0420\u044f\u0437\u0430\u043d\u044c, \u0444\u0443\u0442\u0431\u043e\u043b), \u00ab\u0423\u0444\u0430\u00bb (\u0444\u0443\u0442\u0431\u043e\u043b), \u00ab\u0427\u0430\u0439\u043a\u0430\u00bb (\u0420\u043e\u0441\u0442\u043e\u0432- \u043d\u0430-\u0414\u043e\u043d\u0443, \u0444\u0443\u0442\u0431\u043e\u043b). \u0412 \u0441\u0435\u043d\u0442\u044f\u0431\u0440\u0435 2019 \u0433\u043e\u0434\u0430 Cityliner \u0432 \u0438\u043d\u043d\u043e\u0432\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u043e\u043c \u044d\u043a\u0441\u043a\u043b\u044e\u0437\u0438\u0432\u043d\u043e\u043c \u0434\u0438\u0437\u0430\u0439\u043d\u0435 \u043b\u0438\u0432\u0440\u0435\u0438 \u0441\u0442\u0430\u043b \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u043e\u043c \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043d\u0430\u0446\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0444\u0443\u0442\u0431\u043e\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0431\u043e\u0440\u043d\u043e\u0439. \u0417\u0430 \u0440\u0443\u0431\u0435\u0436\u043e\u043c \u0442\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u044b \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u044e\u0442, \u043a \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u0443, \u0444\u0443\u0442\u0431\u043e\u043b\u0438\u0441\u0442\u044b \u00ab\u0411\u0430\u0440\u0441\u0435\u043b\u043e\u043d\u044b\u00bb, \u043c\u044e\u043d\u0445\u0435\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439 \u00ab\u0411\u0430\u0432\u0430\u0440\u0438\u0438\u00bb, \u00ab\u041f\u0430\u0440\u0438 \u0421\u0435\u043d-\u0416\u0435\u0440\u043c\u0435\u043d\u00bb \u0438 \u043c\u043d\u043e\u0433\u0438\u0445 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u0437\u043d\u0430\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u044b\u0445 \u043a\u043b\u0443\u0431\u043e\u0432. \u0423\u0434\u043e\u0431\u0435\u043d \u0432 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438, \u043d\u0430\u0434\u0435\u0436\u0435\u043d \u0438 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u0435\u043d \u041c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442\u043d\u043e \u0438 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0447\u0435\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f. \u0412 Cityliner \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442\u043d\u043e \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0435\u0445\u0430\u0442\u044c, \u0438\u043c \u043d\u0435 \u043c\u0435\u043d\u0435\u0435 \u0443\u0434\u043e\u0431\u043d\u043e \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c. \u0421\u043e\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438 \u0438 \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0434\u0435\u043b\u0430\u044e\u0442 \u044d\u0442\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u044b \u043f\u043e\u0441\u043b\u0443\u0448\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0432 \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0438 \u043d\u0430\u0434\u0435\u0436\u043d\u044b\u043c\u0438. \u0414\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 MAN D26 \u0441 \u0442\u043e\u043f\u043b\u0438\u0432\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u043e\u0439 Common Rail \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e\u0442 \u043f\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e \u0438 \u043f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0431\u0435\u0441\u0448\u0443\u043c\u043d\u043e. \u0421\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430 \u043d\u0442\u0435\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0443\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u0435\u0439 MAN Tip Matic Coach \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u043f\u043e\u0432\u044b\u0448\u0430\u0435\u0442 \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442 \u0435\u0437\u0434\u044b \u0438 \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0443\u0435\u0442 \u0441\u043d\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044e \u0440\u0430\u0441\u0445\u043e\u0434\u0430 \u0442\u043e\u043f\u043b\u0438\u0432\u0430 \u0438 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0434\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f. \u0418\u043d\u0442\u0435\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u044b \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u044b \u0432\u044b\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430\u0434\u0435\u0436\u043d\u044b\u043c \u0430\u0441\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043d\u0442\u043e\u043c \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f \u0438 \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0435\u0449\u0435 \u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0443\u044e \u0441\u0442\u0435\u043f\u0435\u043d\u044c \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0440\u0438 \u043f\u043e\u0435\u0437\u0434\u043a\u0435. \u00ab\u041b\u0438\u043c\u0443\u0437\u0438\u043d\u00bb \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0442\u0443\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u043e\u0432 \u041f\u043e\u0435\u0437\u0434\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u0435 Cityliner \u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442 \u043e\u0441\u043e\u0431\u043e\u0435 \u0432\u043f\u0435\u0447\u0430\u0442\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0432\u043d\u0435 \u0437\u0430\u0432\u0438\u0441\u0438\u043c\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0442 \u043c\u0430\u0440\u0448\u0440\u0443\u0442\u0430 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0443\u0442\u0435\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0438\u044f, \u043e\u043d \u043f\u043e \u043f\u0440\u0430\u0432\u0443 \u0441\u0447\u0438\u0442\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u00ab\u043b\u0438\u043c\u0443\u0437\u0438\u043d\u043e\u043c\u00bb \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440\u043d\u044b\u0445 \u0442\u0443\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0431\u0443\u0441\u043e\u0432. \u0418, \u043a\u0430\u043a \u0438 \u043f\u043e-\u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0435\u043c\u0443 \u0434\u0440\u0430\u0433\u043e\u0446\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0432\u0435\u0449\u0438 \u2013 \u043f\u0440\u0430\u0437\u0434\u043d\u0443\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043f\u043e\u043b\u0443\u0432\u0435\u043a\u043e\u0432\u043e\u0439 \u044e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 MAN NEOPLAN Cityliner \u0441\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0435\u043c \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435. \u041e\u041e\u041e \u00ab\u041c\u0410\u041d \u0422\u0440\u0430\u043a \u044d\u043d\u0434 \u0411\u0430\u0441 \u0420\u0423\u0421\u00bb \u2014 100 % \u0434\u043e\u0447\u0435\u0440\u043d\u0435\u0435 \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0435 MAN Truck & Bus AG. \u041a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f \u0438\u043c\u0435\u0435\u0442 \u0434\u0432\u0430 \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0444\u0438\u043b\u0438\u0430\u043b\u0430: \u0432 \u041f\u043e\u0434\u043e\u043b\u044c\u0441\u043a\u0435 \u0438 \u0421\u0430\u043d\u043a\u0442-\u041f\u0435\u0442\u0435\u0440\u0431\u0443\u0440\u0433\u0435. \u00ab\u041c\u0410\u041d \u0422\u0440\u0430\u043a \u044d\u043d\u0434 \u0411\u0430\u0441 \u0420\u0423\u0421\u00bb \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u043f\u043e \u0432\u0441\u0435\u0439 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043f\u0430\u0440\u0442\u043d\u0435\u0440\u0441\u043a\u0443\u044e \u0441\u0435\u0442\u044c, \u043d\u0430\u0441\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u044e\u0449\u0443\u044e \u0431\u043e\u043b\u0435\u043c 56 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u0439 \u0432 \u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u0432\u044b\u0445 \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u0430\u0445 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u044b. MAN \u043f\u0440\u0435\u0434\u043b\u0430\u0433\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u0438 \u043f\u043e \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044e \u0441\u0434\u0435\u043b\u043e\u043a, \u043d\u043e \u0438 \u043a\u0430\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0441\u0438\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441. \u041a\u043b\u0438\u0435\u043d\u0442\u044b \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 \u0438\u043c\u0435\u044e\u0442 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043f\u0440\u0438\u043e\u0431\u0440\u0435\u0442\u0430\u0442\u044c \u043e\u0440\u0438\u0433\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0437\u0430\u043f\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438 MAN \u0441 \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0435\u0439 2 \u0433\u043e\u0434\u0430, \u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u043a\u0443 \u0432 \u0440\u0430\u043c\u043a\u0430\u0445 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u043a\u0442\u043e\u0432, \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u043a\u0443\u0440\u0441\u044b \u043e\u0431\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 MAN ProfiDrive, \u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0443\u0441\u043b\u0443\u0433\u043e\u0439 \u043a\u0440\u0443\u0433\u043b\u043e\u0441\u0443\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e\u0439 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0449\u0438 \u043d\u0430 \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433\u0430\u0445 Mobile24.