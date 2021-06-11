Исполняется 50 лет автобусу Neoplan Cityliner

Исполняется 50 лет автобусу Neoplan Cityliner
11 июня 08:11 2021
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NEOPLAN Cityliner отмечает полувековой юбилей

В 2021 году исполняется 50 лет с тех пор, как за ворота заводского цеха выкатился первый автобус NEOPLAN Cityliner. За свою полувековую историю Cityliner стал обладателем ряда престижных наград и уверенно закрепился в статусе одного из самых продаваемых в мире туристических лайнеров среднего класса – своих клиентов нашло более 7 500 автобусов этой модели. Сейчас на рынке представлено уже шестое поколение MAN NEOPLAN Cityliner.

  • Cityliner – это комфорт премиального уровня и широчайшие возможности индивидуализации, привлекающие самых требовательных клиентов
  • Традиции высочайшего качества MAN NEOPLAN гарантируют надежность, долговечность, безопасность и удобство в управлении
  • «Лимузин» среди туристических автобусов

Исполняется 50 лет автобусу NEOPLAN Cityliner

История прогресса и успеха

На момент своего выхода на рынок в 1971 году NEOPLAN Cityliner стал воплощением новейших трендов в области комфортабельных путешествий. Это был первый автобус NEOPLAN с высоким расположением салона. Но инженеры и конструкторы продолжали улучшение и развитие модели – появлялись более мощные двигатели, создавались новые версии, обновлялся и дизайн. И успех неизменно сопутствовал Cityliner.

Представленный в 2006 году на международном автомобильном салоне IAA MAN NEOPLAN шестого поколения не только имел новаторский привлекательный дизайн «Sharp Cut», ставший отличительной чертой автобусов NEOPLAN и остающийся актуальным и поныне, но и был оснащен инновационным двигателем MAN Common Rail, который отвечал экологическим нормам Euro–4. Новый автобус был высоко оценен специалистами, уже в ходе выставки было принято более трех десятков заказов. В 2007 году эта модель была отмечена одной из самых престижных наград в мировом промышленном дизайне – премией Red Dot Design Award: best of the best. Надежные и перспективные технологии оказались настолько удачными, что шестое поколение Cityliner остается на рынке и в наши дни.

Проверенная временем модель за эти годы также продолжала постоянно улучшаться. В 2011 году MAN NEOPLAN Cityliner был удостоен награды «Лучший автобус года в России». Современное семейство этих автобусов включает в себя три модификации, отличающиеся длиной, колесной базой и вместительностью: двухосный Cityliner, трехосные Cityliner C и Cityliner L c увеличенным багажным отделением. Они оснащаются современными шестицилиндровыми двигателями MAN D26 мощностью от 430 до 510 л. с., соответствующими нормам Euro-6. В зависимости от версии, в салоне с комфортом может разместиться от 51 до 63 пассажиров. В современных Cityliner многолетний опыт MAN NEOPLAN в производстве автобусов гармонично сочетается с самыми инновационными, устремленными в будущее, технологиями. Компания использует свое мощное наследие как основу будущего успеха.

Исполняется 50 лет автобусу NEOPLAN Cityliner

Комфорт премиального уровня

На многолетние традиции опирается и высочайшее качество автобусов MAN NEOPLAN. Дизайн Cityliner эффектен как снаружи, так и внутри. Это уникальное гармоничное сочетание элегантности и удобства, в любой поездке на борту этого автобуса царит атмосфера уюта. Отделка пола, сидений и потолка выполнена из самих изысканных материалов. Широкие входы словно приглашают пассажиров войти в салон и занять места на комфортабельных сиденьях премиум–класса, с отделкой из изысканных материалов, с увеличенным пространством для ног. В поездке пассажиры имеют возможность воспользоваться развлекательными системами, бортовой кухней и туалетом. Продуманной до мельчайших деталей атмосфере комфорта и уюта во многом способствуют многочисленные дополнения уровня премиум- класса: от мобильного кафе до развлекательной системы.

С помощью современного конфигуратора заказчик имеет возможность выбрать оснащение салона, попробовать разные материалы и цветовые сочетания на виртуальной модели. Еще более широкие возможности дает программа NEOPLAN Individual, предполагающая уникальные элементы отделки и оснащения, различные пакетные решения. Такие возможности выбора, люксовый комфорт и первоклассное оснащение MAN NEOPLAN Cityliner, престиж марки, обеспечиваемый ей высокий уровень комфорта и безопасности привлекают самих требовательных клиентов. К примеру, в России немало спортивних клубов выбрали для себя эту модель автобуса. NEOPLAN Cityliner приобрели для себя такие команды, как «Динамо» (Москва, хоккей с мячом), «Звезда» (Рязань, футбол), «Уфа» (футбол), «Чайка» (Ростов- на-Дону, футбол). В сентябре 2019 года Cityliner в инновационном эксклюзивном дизайне ливреи стал официальным автобусом российской национальной футбольной сборной. За рубежом такие автобусы используют, к примеру, футболисты «Барселоны», мюнхенской «Баварии», «Пари Сен-Жермен» и многих других знаменитых клубов.

Удобен в управлении, надежен и безопасен Максимально комфортно и рабочее место водителя. В Cityliner комфортно не только ехать, им не менее удобно управлять. Современные технологии и технические решения делают эти автобусы послушными в управлении и надежными. Двигатели MAN D26 с топливной системой Common Rail работают плавно и практически бесшумно. Система нтеллектуального управления трансмиссией MAN Tip Matic Coach значительно повышает комфорт езды и способствует снижению расхода топлива и безопасности движения. Интеллектуальные системы готовы выступить надежным ассистентом водителя и обеспечивают еще более высокую степень безопасности при поездке.

Исполняется 50 лет автобусу NEOPLAN Cityliner

«Лимузин» среди туристических автобусов

Поездка на автобусе Cityliner всегда производит особое впечатление вне зависимости от маршрута и продолжительности путешествия, он по праву считается «лимузином» среди среднеразмерных туристических автобусов. И, как и по-настоящему драгоценные вещи – празднующий полувековой юбилей MAN NEOPLAN Cityliner со временем становится только лучше. ООО «МАН Трак энд Бас РУС» — 100 % дочернее предприятие MAN Truck & Bus AG. Компания имеет два собственных филиала: в Подольске и Санкт-Петербурге. «МАН Трак энд Бас РУС» работает по всей России через партнерскую сеть, насчитывающую болем 56 станций в ключевых регионах страны. MAN предлагает не только услуги по финансированию сделок, но и качественный профессиональный сервис. Клиенты компании имеют возможность приобретать оригинальные запчасти MAN с гарантией 2 года, обслуживать технику в рамках сервисных контрактов, проходить курсы обучения водителей MAN ProfiDrive, а также пользоваться услугой круглосуточной помощи на дорогах Mobile24.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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