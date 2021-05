Электромобиль Honda e получил престижную титул World Urban Car of the Year

Электромобиль Honda e получил престижную премию World Car Awards 2021

Модель также вошла в тройку лучших автомобилей года World Car of the Year. Honda e – первый электромобиль компании, представленный на европейском рынке. Эта модель играет очень важную роль в стремлении Honda электрифицировать 100% своей основной европейской модельной линейки к 2022 году. Honda e был удостоен звания World Urban Car of the Year 2021 года по решению группы, состоящей из 93 международных журналистов из 28 стран.

Автомобили, представленные на конкурсе World Car Awards, оценивались в четырех категориях: «городской автомобиль», «роскошь», «производительность» и «дизайн». Honda e был высоко оценен экспертами за ультрасовременный дизайн, управляемость, технологичность и возможности беспроводного подключения. Получив признание во всем мире, Honda e продолжает устанавливать мировые стандарты в области современного автомобильного дизайна и электрической мобильности.

Среди прочих заслуг популярного компактного электромобиля – две награды Red Dot за выдающийся дизайн, в том числе Best of the Best 2020, и место в экспозиции всемирно известного музея Red Dot в Германии.

Томофуми Ичиносе, руководитель проекта Honda e: «Для нас большая честь получить такую престижную награду, и мы хотели бы поблагодарить жюри от имени всей команды Honda, которая стремилась создать эту уникальную прогрессивную модель городского электромобиля. Honda e – это уникальное предложение для клиентов, которые хотят, чтобы их автомобиль играл центральную роль в различных аспектах их жизни и вместе с тем отвечал экологическим требованиям. В то же время наша команда хотела создать дизайн, в котором клиенты видели бы человеческую дружелюбность, а не холодный и бездушный механизм».

В дополнение к успеху Honda e, новый гибридный Jazz e: HEV также вошел в тройку лидеров премии World Urban Car. Жюри отметило эффективную силовую установку, продуманную конструкцию, впечатляющее пространство в салоне и исключительный уровень комфорта автомобиля. Модели Jazz и Jazz Crosstar недавно также были отмечены престижной премией Red Dot Awards 2021 в категории Product Design за выдающийся баланс функциональности, дизайна и безопасности.

Том Гарднер, старший вице-президент Honda Motor Europe: «Мы очень довольны этим результатом. При разработке наших новых продуктов мы всегда стремимся создать нечто такое, что ценится не только за свои технические характеристики. Автомобили, сочетающие в себе ключевые ценности бренда Honda и одновременно отвечающие требованиям сегодняшнего дня. Автомобили, которые отличаются от других, и которые всегда находятся в центре внимания. Невероятно приятно видеть, что эти усилия оценены жюри World Car Awards, и мы благодарим их за эту награду».

Автомобили, участвующие в конкурсе World Car Awards, должны быть представлены по крайней мере на двух основных рынках на двух отдельных континентах в период с 1 мая 2020 года по 1 мая 2021 года. Кроме того, транспортное средство должно выпускаться в объеме не менее 5000 единиц в год, иметь максимальную общую длину 4,20 метра и быть допущено к эксплуатации на дорогах общего пользования. Сегодня целью премии, которая проводится уже 17 лет, является отражение реальных потребностей владельцев автомобилей по всему миру, а также выражение признания и поощрение передового опыта, лидерства и инноваций в быстро меняющейся автомобильной промышленности.