Changan получила 10 наград за достижения в области науки и технологий в автомобильной промышленности

\u041f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442 \u00ab\u041a\u043b\u044e\u0447\u0435\u0432\u044b\u0435 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438 \u0438 \u0438\u043d\u0434\u0443\u0441\u0442\u0440\u0438\u0430\u043b\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u044f \u0438\u043d\u0442\u0435\u0433\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0430\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0439 \u0438 \u043f\u0430\u0441\u0441\u0438\u0432\u043d\u043e\u0439 \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\u00bb, \u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b\u0430 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f Changan Automobile, \u0437\u0430\u043d\u044f\u043b \u043f\u0435\u0440\u0432\u043e\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0438\u0438 China Automotive Science and Technology \u0437\u0430 \u0432\u043a\u043b\u0430\u0434 \u0432 \u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u043e-\u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0435\u0441\u0441 China Automotive Science and Technology \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0438\u0437 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0442\u0438\u0436\u043d\u044b\u0445 \u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435\u0442\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0440\u0435\u043c\u0438\u0439, \u043e\u043d\u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u0430 \u043a\u0430\u043a \u00ab\u041d\u043e\u0431\u0435\u043b\u0435\u0432\u0441\u043a\u0430\u044f \u043f\u0440\u0435\u043c\u0438\u044f\u00bb \u0432 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0439 \u041a\u0438\u0442\u0430\u044f. \u0415\u0436\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u043e \u0436\u044e\u0440\u0438 \u0432\u044b\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u0442 \u043d\u0430\u0438\u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u043c\u044b\u0435 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u044b, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438 \u043e\u0441\u043e\u0431\u043e\u0435 \u0432\u043b\u0438\u044f\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u0435 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0439 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u043c\u044b\u0448\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u043b\u043e\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0440\u044b\u043d\u043a\u0435. \u0412 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0433\u043e\u0434\u0443 \u0432 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0439 \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 Changan Automobile \u0431\u044b\u043b\u0430 \u0443\u0434\u043e\u0441\u0442\u043e\u0435\u043d\u0430 \u0441\u0430\u043c\u043e\u0433\u043e \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0433\u043e \u043a\u043e\u043b\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u0430 \u043d\u0430\u0433\u0440\u0430\u0434 \u0441\u0440\u0435\u0434\u0438 \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0439, \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0432 \u0435\u0449\u0435 2 \u043f\u0440\u0438\u0437\u0430 \u0437\u0430 \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0438 6 \u2013 \u0437\u0430 \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0432 \u0440\u0430\u0437\u043b\u0438\u0447\u043d\u044b\u0445 \u043d\u043e\u043c\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u044f\u0445. \u041a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0413\u0435\u043d\u0435\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 \u041d\u0430\u0443\u0447\u043d\u043e-\u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0438\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0442\u0430 Changan Automobile \u0432 \u041f\u0435\u043a\u0438\u043d\u0435, \u0412\u0443 \u041b\u0438\u0446\u0437\u044e\u043d\u044c, \u0431\u044b\u043b \u043e\u0442\u043c\u0435\u0447\u0435\u043d \u043d\u0430\u0433\u0440\u0430\u0434\u043e\u0439 \u00ab\u0417\u0430 \u0432\u044b\u0434\u0430\u044e\u0449\u0438\u0439\u0441\u044f \u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0438 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0439 \u0442\u0430\u043b\u0430\u043d\u0442 \u0432 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u043c\u044b\u0448\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u041a\u0438\u0442\u0430\u044f\u00bb. \u0427\u043b\u0435\u043d\u044b \u043a\u043e\u043c\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430 \u041f\u0440\u0435\u043c\u0438\u0438 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043e\u0442\u043c\u0435\u0442\u0438\u043b\u0438 \u043e\u0441\u043e\u0431\u044b\u0439 \u0432\u043a\u043b\u0430\u0434 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438 Changan Automobile \u0432 \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u0435 \u0438\u043d\u0442\u0435\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0439, \u044d\u043d\u0435\u0440\u0433\u043e\u0441\u0431\u0435\u0440\u0435\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0438 \u0441\u043e\u043a\u0440\u0430\u0449\u0435\u043d\u0438\u044f \u0432\u044b\u0431\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432. \u0421\u0435\u043c\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u043e \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 Blue Core \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u043e\u0439 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043a\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438. \u042d\u0442\u043e\u0442 \u0442\u0438\u0445\u0438\u0439 \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c Changan \u043e\u0431\u043b\u0430\u0434\u0430\u0435\u0442 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0438 \u044d\u043a\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e. \u041d\u0430 \u0441\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f\u0448\u043d\u0438\u0439 \u0434\u0435\u043d\u044c \u043e\u0431\u044a\u0435\u043c \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0436 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u0441 \u0434\u0432\u0438\u0433\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c \u0441\u0435\u043c\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0430 Blue Core \u043f\u0440\u0435\u0432\u044b\u0441\u0438\u043b 90 000 \u0435\u0434\u0438\u043d\u0438\u0446. \u00ab\u041f\u0440\u0435\u043c\u0438\u044f China Automotive Science and Technology \u043d\u0435 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0434\u0435\u043c\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0435 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u044f \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u043c\u044b\u0448\u043b\u0435\u043d\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438, \u043d\u043e \u044f\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0434\u0440\u0430\u0439\u0432\u0435\u0440\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u0432\u0438\u0442\u0438\u044f \u0438\u043d\u043d\u043e\u0432\u0430\u0446\u0438\u0439 \u0438 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0439 \u0432 \u041a\u0438\u0442\u0430\u0435. \u00a0\u0412 Changan Automobile \u043c\u044b \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0438\u043c \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c \u0432 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0447\u044c \u043d\u0430\u0448\u0435\u0439 \u0446\u0435\u043b\u0438 \u0438 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c \u043f\u0440\u043e\u0438\u0437\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u043c \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u0430\u00bb, \u2014 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442 \u0421\u0443\u043d\u044c \u0426\u0437\u044d\u0446\u0437\u044e\u043d\u044c, \u0437\u0430\u043c\u0435\u0441\u0442\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u0433\u0435\u043d\u0435\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440\u0430 Changan International \u0438 \u0433\u0435\u043d\u0435\u0440\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 Changan Motors Rus.