Changan получила 10 наград за достижения в области науки и технологий в автомобильной промышленности

Changan получила 10 наград за достижения в области науки и технологий в автомобильной промышленности
26 ноября 22:11 2020

Проект «Ключевые технологии и индустриализация интеграции активной и пассивной безопасности», в котором принимала участие компания Changan Automobile, занял первое место на премии China Automotive Science and Technology за вклад в научно-технический прогресс

China Automotive Science and Technology является одной из престижных и авторитетных премий, она также известна как «Нобелевская премия» в области автомобильных технологий Китая. Ежегодно жюри выбирает наиболее значимые достижения компаний и проекты, которые оказали особое влияние на развитие технологий автомобильной промышленности на локальном рынке.

В этом году в общей сложности Changan Automobile была удостоена самого большого количества наград среди других компаний, получив еще 2 приза за второе место и 6 – за третье место в различных номинациях. Кроме того, Генеральный директор Научно-исследовательского института Changan Automobile в Пекине, Ву Лицзюнь, был отмечен наградой «За выдающийся научный и технологический талант в области автомобильной промышленности Китая».

Changan

Члены комитета Премии также отметили особый вклад компании Changan Automobile в развитие интеллектуальных технологий, энергосбережения и сокращения выбросов. Семейство двигателей Blue Core является собственной разработкой компании. Этот тихий экономичный двигатель Changan обладает высокой производительностью и экологичностью. На сегодняшний день объем продаж автомобилей с двигателем семейства Blue Core превысил 90 000 единиц.

«Премия China Automotive Science and Technology не только демонстрирует последние достижения автомобильной промышленности, но является драйвером развития инноваций и технологий в Китае.  В Changan Automobile мы продолжим работать в области технологических исследований, чтобы достичь нашей цели и стать производителем автомобилей мирового класса», — комментирует Сунь Цзэцзюнь, заместитель генерального директора Changan International и генеральный директор Changan Motors Rus.

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AMSRUS
AMSRUS

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