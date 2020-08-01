Команда Nissan e.dams отправляется в Берлин на завершающий этап сезона Формулы Е

\u041d\u0430 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0435\u0439 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u0435 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430 Nissan e.dams \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0411\u0435\u0440\u043b\u0438\u043d \u043d\u0430 \u0448\u0435\u0441\u0442\u044c \u0440\u0430\u0443\u043d\u0434\u043e\u0432, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043e\u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u044f\u0442 \u043f\u043e\u0431\u0435\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0447\u0435\u043c\u043f\u0438\u043e\u043d\u0430\u0442\u0430 ABB FIA Formula E Championship \u0441\u0435\u0437\u043e\u043d\u0430 2019-20 \u0433\u0433. \u0413\u043e\u043d\u043a\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0439\u0434\u0443\u0442 \u00ab\u0437\u0430 \u0437\u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u044b\u043c\u0438 \u0434\u0432\u0435\u0440\u044f\u043c\u0438\u00bb \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043b\u044c\u0446\u0435\u0432\u043e\u043c \u0442\u0440\u0435\u043a\u0435 \u043d\u0430 \u0431\u044b\u0432\u0448\u0435\u043c \u0430\u044d\u0440\u043e\u0434\u0440\u043e\u043c\u0435 \u0422\u0435\u043c\u043f\u0435\u043b\u044c\u0445\u043e\u0444 (Tempelhof) \u0432 \u0442\u0435\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0434\u0435\u0432\u044f\u0442\u0438 \u0434\u043d\u0435\u0439: \u0441 5 \u043f\u043e 13 \u0430\u0432\u0433\u0443\u0441\u0442\u0430. \u042d\u0442\u0438 \u0448\u0435\u0441\u0442\u044c \u043f\u0430\u0440\u043d\u044b\u0445 \u0433\u043e\u043d\u043e\u043a \u0437\u0430\u0432\u0435\u0440\u0448\u0430\u0442 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043a\u0430\u043b\u0435\u043d\u0434\u0430\u0440\u044c \u0448\u0435\u0441\u0442\u043e\u0433\u043e \u0441\u0435\u0437\u043e\u043d\u0430. \u0412 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0437 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b \u0438 \u0433\u043e\u043d\u0449\u0438\u043a\u0438 \u0441\u043e\u0440\u0435\u0432\u043d\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u0432 \u0444\u0435\u0432\u0440\u0430\u043b\u0435 \u0432 \u041c\u0430\u0440\u0440\u0430\u043a\u0435\u0448\u0435 (\u041c\u0430\u0440\u043e\u043a\u043a\u043e) \u043d\u0430 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0442\u0440\u0435\u043a\u0435. \u0417\u0430\u0442\u0435\u043c, \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043f\u044f\u0442\u0438 \u0440\u0430\u0443\u043d\u0434\u043e\u0432, \u0441\u0435\u0437\u043e\u043d \u0431\u044b\u043b \u00ab\u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d \u043d\u0430 \u043f\u0430\u0443\u0437\u0443\u00bb \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043f\u0430\u043d\u0434\u0435\u043c\u0438\u0438 \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0430. \u0412 \u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u044f\u0449\u0435\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430 Nissan e.dams \u0437\u0430\u043d\u0438\u043c\u0430\u0435\u0442 \u0447\u0435\u0442\u0432\u0435\u0440\u0442\u0443\u044e \u0441\u0442\u0440\u043e\u043a\u0443 \u0432 \u0442\u0443\u0440\u043d\u0438\u0440\u043d\u043e\u0439 \u0442\u0430\u0431\u043b\u0438\u0446\u0435, \u0438 \u043e\u0442 \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0435\u0433\u043e \u043c\u0435\u0441\u0442\u0430 \u0435\u0451 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044f\u0435\u0442 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e \u0434\u0435\u0432\u044f\u0442\u044c \u043e\u0447\u043a\u043e\u0432. \u041f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0440\u0430\u0443\u043d\u0434\u044b \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u0430. \u041a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u0432 \u0422\u0435\u043c\u043f\u0435\u043b\u044c\u0445\u043e\u0444\u0435 \u0441\u043e\u0440\u0435\u0432\u043d\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u0440\u043e\u0439\u0434\u0443\u0442 \u043f\u043e \u0438\u043d\u0442\u0435\u043d\u0441\u0438\u0432\u043d\u043e\u043c\u0443 \u0440\u0430\u0441\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u044e: \u043a\u0430\u0436\u0434\u0430\u044f \u0438\u0437 \u0442\u0440\u0435\u0445 \u043f\u0430\u0440\u043d\u044b\u0445 \u0433\u043e\u043d\u043e\u043a \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043d\u0444\u0438\u0433\u0443\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f\u0445 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0438 \u0442\u043e\u0439 \u0436\u0435 \u0442\u0440\u0430\u0441\u0441\u044b. \u0412\u0441\u0435 \u044d\u0442\u043e \u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u044d\u043a\u0441\u0442\u0440\u0430\u043e\u0440\u0434\u0438\u043d\u0430\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0434\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b \u0438 \u0433\u043e\u043d\u0449\u0438\u043a\u043e\u0432. \u00ab\u041c\u044b \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u0438\u043c\u0441\u044f \u043a\u00a0 \u043f\u043e\u0431\u0435\u0434\u0435 \u0432 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u043d\u043e\u043c \u0437\u0430\u0447\u0435\u0442\u0435, \u0438 \u043f\u043e\u044d\u0442\u043e\u043c\u0443, \u043a\u0430\u043a \u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0440\u0430\u043d\u0435\u0435, \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u044b \u043f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u043a \u0433\u043e\u043d\u043a\u0430\u043c, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043d\u0443\u0442 \u0437\u0430\u0445\u0432\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u044e\u0449\u0438\u043c \u0438\u0441\u043f\u044b\u0442\u0430\u043d\u0438\u0435\u043c \u0434\u043b\u044f \u043d\u0430\u0448\u0438\u0445 \u043f\u0438\u043b\u043e\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b, \u2013 \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b \u0422\u043e\u043c\u043c\u0430\u0441\u043e \u0412\u043e\u043b\u044c\u043f\u0435 (Tommaso Volpe), \u0433\u043b\u043e\u0431\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0434\u0438\u0440\u0435\u043a\u0442\u043e\u0440 Nissan \u043e\u0442\u0432\u0435\u0447\u0430\u044e\u0449\u0438\u0439 \u0437\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0435 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435. \u2013 \u0422\u0440\u0438 \u043f\u0430\u0440\u043d\u044b\u0445 \u0433\u043e\u043d\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u0442\u0440\u0435\u0445 \u0440\u0430\u0437\u043d\u044b\u0445 \u043a\u043e\u043d\u0444\u0438\u0433\u0443\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f\u0445 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0442\u0440\u0435\u043a\u0430 \u2013 \u044d\u0442\u043e \u0431\u0435\u0441\u043f\u0440\u0435\u0446\u0435\u0434\u0435\u043d\u0442\u043d\u043e. \u0411\u0435\u0437\u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u043d\u043e, \u044d\u0442\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u043e\u0439 \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0433\u043e \u0430\u0441\u043f\u0435\u043a\u0442\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u044b \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b\u00bb. \u0412\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u043b\u043e\u043a\u0434\u0430\u0443\u043d\u0430, \u0432\u044b\u0437\u0432\u0430\u043d\u043d\u043e\u0433\u043e \u043f\u0430\u043d\u0434\u0435\u043c\u0438\u0435\u0439 COVID-19, \u0433\u043e\u043d\u0449\u0438\u043a\u0438 Nissan e.dams \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u0438\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0441\u043f\u043e\u0440\u0442\u0438\u0432\u043d\u0443\u044e \u0444\u043e\u0440\u043c\u0443, \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0432\u0443\u044f \u0432 \u0432\u0438\u0440\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0447\u0435\u043c\u043f\u0438\u043e\u043d\u0430\u0442\u0435 ABB Formula E Race at Home Challenge, \u0437\u0430\u0432\u0435\u0440\u0448\u0438\u0432\u0448\u0435\u043c\u0441\u044f 7 \u0438\u044e\u043d\u044f. \u041e\u043b\u0438\u0432\u0435\u0440 \u0420\u043e\u0443\u043b\u0435\u043d\u0434 (Oliver Rowland) \u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043b \u0434\u0432\u0435 \u043f\u043e\u0431\u0435\u0434\u044b \u0432 \u044d\u0442\u043e\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0438\u0438 \u043a\u0438\u0431\u0435\u0440\u0433\u043e\u043d\u043e\u043a, \u043e\u0431\u0435\u0441\u043f\u0435\u0447\u0438\u0432 \u0441\u0435\u0431\u0435 \u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0432 \u043b\u0438\u0447\u043d\u043e\u043c \u0437\u0430\u0447\u0435\u0442\u0435 \u0433\u043e\u043d\u0449\u0438\u043a\u043e\u0432; \u0430 \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0438\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0421\u0435\u0431\u0430\u0441\u0442\u044c\u044f\u043d\u0430 \u0411\u0443\u044d\u043c\u0438 (Sebastien Buemi) \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 Nissan e.dams \u0437\u0430\u043d\u044f\u0442\u044c \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u0432 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u043d\u043e\u043c \u0437\u0430\u0447\u0435\u0442\u0435. \u00ab\u041c\u044b \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438 \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0438\u0435 \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u044b, \u043d\u043e \u0438\u0441\u0442\u043e\u0441\u043a\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043f\u043e \u044d\u043c\u043e\u0446\u0438\u044f\u043c \u043e\u0442 \u0433\u043e\u043d\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0442\u0440\u0435\u043a\u0435, \u2013 \u0437\u0430\u044f\u0432\u0438\u043b \u0413\u0440\u0435\u0433\u043e\u0440\u0438 \u0414\u0440\u0438\u0439\u043e (Gregory Driot), \u0440\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b Nissan e.dams. \u2013 \u0412 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0435 \u0441\u0435\u0437\u043e\u043d\u0430 \u0421\u0435\u0431\u0430\u0441\u0442\u044c\u044f\u043d \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0437\u0430\u0432\u043e\u0435\u0432\u0430\u043b \u043f\u043e\u0434\u0438\u0443\u043c \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b \u0432 \u041c\u0435\u043a\u0441\u0438\u043a\u0435, \u0442\u0430\u043a \u0447\u0442\u043e \u0441\u0447\u0435\u0442 \u0432 \u043d\u0430\u0448\u0443 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443. \u041c\u044b \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u044b \u043f\u043e \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0443\u043c\u0443 \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u044d\u0442\u0443 \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0437\u0430\u0432\u043e\u0435\u0432\u0430\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043e\u0447\u043a\u043e\u0432 \u0432 \u0447\u0435\u043c\u043f\u0438\u043e\u043d\u0430\u0442\u0435 \u0437\u0430 \u043e\u0442\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u043c\u0435\u0436\u0443\u0442\u043e\u043a \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438\u00bb. \u041d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043b\u043e\u0433\u043e\u0442\u0438\u043f Nissan \u0413\u043e\u043d\u043a\u0438 \u0432 \u0411\u0435\u0440\u043b\u0438\u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0447\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b \u0435\u0449\u0435 \u0438 \u0442\u0435\u043c, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0430 \u043d\u0438\u0445 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u043f\u043e\u044f\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u043d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043b\u043e\u0433\u043e\u0442\u0438\u043f \u0431\u0440\u0435\u043d\u0434\u0430 Nissan: \u0435\u0433\u043e \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0443\u0432\u0438\u0434\u0435\u0442\u044c \u043d\u0430 \u0433\u0430\u0440\u0430\u0436\u0435 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u044b, \u043d\u0430 \u0433\u043e\u043d\u043e\u0447\u043d\u044b\u0445 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044f\u0445 \u0438 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0441\u0442\u044e\u043c\u0430\u0445 \u043f\u0438\u043b\u043e\u0442\u043e\u0432. \u041d\u043e\u0432\u044b\u0439 \u043b\u043e\u0433\u043e\u0442\u0438\u043f \u0431\u044b\u043b \u043f\u0440\u0435\u0434\u0441\u0442\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d 15 \u0438\u044e\u043b\u044f \u043d\u0430 \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u043e\u0439 \u043f\u0440\u0435\u043c\u044c\u0435\u0440\u0435 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e SUV-\u043a\u0440\u043e\u0441\u0441\u043e\u0432\u0435\u0440\u0430 Nissan Ariya. \u041a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u044f Nissan \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u0443\u0435\u0442 \u0424\u043e\u0440\u043c\u0443\u043b\u0443 \u0415, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0434\u0435\u043c\u043e\u043d\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0444\u0430\u043d\u0430\u0442\u0430\u043c \u0430\u0432\u0442\u043e\u0433\u043e\u043d\u043e\u043a \u0432\u043e \u0432\u0441\u0435\u043c \u043c\u0438\u0440\u0435 \u043c\u043e\u0449\u043d\u043e\u0441\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0438 \u0434\u0438\u043d\u0430\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439. \u0423\u0440\u043e\u043a\u0438, \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043d\u0430 \u0442\u0440\u0435\u043a\u0435, \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0442 \u0443\u043b\u0443\u0447\u0448\u0435\u043d\u0438\u044e \u0445\u0430\u0440\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0435\u0439 Nissan, \u043f\u0440\u0435\u0434\u043d\u0430\u0437\u043d\u0430\u0447\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0434\u043b\u044f \u0434\u043e\u0440\u043e\u0433 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f. \u042d\u0442\u043e \u0442\u0430\u043a\u0438\u0435 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u0438 \u0441 \u043d\u0443\u043b\u0435\u0432\u043e\u0439 \u0442\u043e\u043a\u0441\u0438\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0432\u044b\u0431\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432, \u043a\u0430\u043a Ariya \u0438 Nissan LEAF. \u0426\u0438\u0442\u0430\u0442\u044b \u0433\u043e\u043d\u0449\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0421\u0435\u0431\u0430\u0441\u0442\u044c\u044f\u043d \u0411\u0443\u044d\u043c\u0438 (Sebastien Buemi) \u00ab\u0421\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u044f \u043c\u043e\u0439 \u043f\u043e\u0434\u0438\u0443\u043c \u0432 \u041c\u0435\u043a\u0441\u0438\u043a\u0435 \u043a\u0430\u0436\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0447\u0435\u043d\u044c \u0434\u0430\u043b\u0435\u043a\u0438\u043c \u0441\u043e\u0431\u044b\u0442\u0438\u0435\u043c, \u043d\u043e \u0442\u0435 \u043f\u0440\u0435\u043a\u0440\u0430\u0441\u043d\u044b\u0435 \u044d\u043c\u043e\u0446\u0438\u0438 \u0438 \u0447\u0443\u0432\u0441\u0442\u0432\u043e \u0443\u0434\u043e\u0432\u043b\u0435\u0442\u0432\u043e\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u043e\u043d \u043f\u0440\u0438\u043d\u0435\u0441 \u043d\u0430\u0448\u0435\u0439 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0435, \u043e\u0441\u0442\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f \u0441\u043e \u043c\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043c\u044b \u043e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0435\u043c\u0441\u044f \u0432 \u0411\u0435\u0440\u043b\u0438\u043d. \u042f \u0447\u0443\u0432\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e, \u0447\u0442\u043e \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432, \u0438 \u043f\u043e\u043b\u043e\u043d \u044d\u043d\u0442\u0443\u0437\u0438\u0430\u0437\u043c\u0430, \u043d\u043e \u0448\u0435\u0441\u0442\u044c \u0433\u043e\u043d\u043e\u043a \u0437\u0430 \u0434\u0435\u0432\u044f\u0442\u044c \u0434\u043d\u0435\u0439 \u2013 \u0441 \u0442\u0430\u043a\u0438\u043c \u044f \u0435\u0449\u0435 \u043d\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043b\u043a\u0438\u0432\u0430\u043b\u0441\u044f. \u042f \u0441\u043e\u0441\u0440\u0435\u0434\u043e\u0442\u043e\u0447\u0443\u0441\u044c \u043d\u0430 \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0439 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0439 \u0433\u043e\u043d\u043a\u0435 \u0438 \u0431\u0443\u0434\u0443 \u0432\u0441\u043f\u043e\u043c\u0438\u043d\u0430\u0442\u044c \u041c\u0435\u043a\u0441\u0438\u043a\u0443, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043d\u0430\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u043a\u0430\u043a \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043e\u0447\u043a\u043e\u0432\u00bb. \u041e\u043b\u0438\u0432\u0435\u0440 \u0420\u043e\u0443\u043b\u0435\u043d\u0434 (Oliver Rowland) \u00ab\u0423\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438\u0435 \u0432 \u0433\u043e\u043d\u043a\u0430\u0445 Race at Home Challenge \u0431\u044b\u043b\u043e \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0446\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c \u043e\u043f\u044b\u0442\u043e\u043c \u0432 \u0441\u0432\u043e\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f, \u0438 \u044f \u0440\u0430\u0434, \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433 \u043a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0435 \u0434\u043e\u0431\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0443\u0441\u043f\u0435\u0445\u0430 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0447\u0435\u043c\u043f\u0438\u043e\u043d\u0430\u0442\u0435. \u041d\u043e \u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u043c\u044b \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0449\u0430\u0435\u043c\u0441\u044f \u043a \u0441\u0432\u043e\u0435\u043c\u0443 \u043b\u044e\u0431\u0438\u043c\u043e\u043c\u0443 \u0434\u0435\u043b\u0443, \u0438 \u043c\u043d\u0435 \u043d\u0435 \u0442\u0435\u0440\u043f\u0438\u0442\u0441\u044f \u0441\u043d\u043e\u0432\u0430 \u0441\u0435\u0441\u0442\u044c \u0432 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c. \u042f \u0443\u0441\u0435\u0440\u0434\u043d\u043e \u0442\u0440\u0435\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0441\u044f \u0438 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u0447\u0443\u0432\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e \u0441\u0435\u0431\u044f \u043f\u0440\u0435\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e \u0441\u043e\u0441\u0440\u0435\u0434\u043e\u0442\u043e\u0447\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c. \u0412 \u044d\u0442\u0438\u0445 \u0448\u0435\u0441\u0442\u0438 \u0433\u043e\u043d\u043a\u0430\u0445 \u043c\u044b \u0441 \u0421\u0435\u0431\u043e\u043c \u0431\u0443\u0434\u0435\u043c \u0438\u0437\u043e \u0432\u0441\u0435\u0445 \u0441\u0438\u043b \u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u044c\u0441\u044f \u0437\u0430 \u043a\u0430\u0436\u0434\u043e\u0435 \u043e\u0447\u043a\u043e. \u041d\u0430\u0448\u0430 \u043c\u043e\u0442\u0438\u0432\u0430\u0446\u0438\u044f \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u043b\u043e\u043a\u0434\u0430\u0443\u043d\u0430 Covid-19 \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u0430, \u043a\u0430\u043a \u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u0434\u0430\u00bb. \u0421\u0442\u0430\u0442\u0438\u0441\u0442\u0438\u043a\u0430 \u0433\u043e\u043d\u043e\u043a \u0411\u0435\u0440\u043b\u0438\u043d, \u0442\u0440\u0435\u043a E-Prix Tempelhof Airport \u2013 \u0442\u0440\u0438 \u043a\u043e\u043d\u0444\u0438\u0433\u0443\u0440\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0433\u043e\u043d\u043e\u043a: \u0420\u0430\u0443\u043d\u0434\u044b 6 \u0438 7 \u2013 \u043a\u043e\u043d\u0444\u0438\u0433\u0443\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f 1 \u0422\u0440\u0430\u0434\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u0430\u044f \u043a\u043e\u043d\u0444\u0438\u0433\u0443\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f, \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u043d\u043e\u0435 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 (\u043f\u043e \u0447\u0430\u0441\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0435\u043b\u043a\u0435) \u0414\u043b\u0438\u043d\u0430 \u0442\u0440\u0430\u0441\u0441\u044b: 2355 \u043a\u043c \u0427\u0438\u0441\u043b\u043e \u043f\u043e\u0432\u043e\u0440\u043e\u0442\u043e\u0432: 10 \u0420\u0430\u0443\u043d\u0434\u044b 8 \u0438 9 \u2013 \u043a\u043e\u043d\u0444\u0438\u0433\u0443\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f 2 \u0422\u0440\u0430\u0434\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u043d\u0430\u044f \u043a\u043e\u043d\u0444\u0438\u0433\u0443\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f \u0438 \u043d\u0430\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 (\u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0447\u0430\u0441\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0435\u043b\u043a\u0438) \u0414\u043b\u0438\u043d\u0430 \u0442\u0440\u0430\u0441\u0441\u044b: 2355 \u043a\u043c \u0427\u0438\u0441\u043b\u043e \u043f\u043e\u0432\u043e\u0440\u043e\u0442\u043e\u0432: 10 \u0420\u0430\u0443\u043d\u0434\u044b 10 \u0438 11 \u2013 \u043a\u043e\u043d\u0444\u0438\u0433\u0443\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f 3 \u041d\u043e\u0432\u0430\u044f \u043a\u043e\u043d\u0444\u0438\u0433\u0443\u0440\u0430\u0446\u0438\u044f (\u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0447\u0430\u0441\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0441\u0442\u0440\u0435\u043b\u043a\u0438) \u0414\u043b\u0438\u043d\u0430 \u0442\u0440\u0430\u0441\u0441\u044b: 2505 \u043a\u043c \u0427\u0438\u0441\u043b\u043e \u043f\u043e\u0432\u043e\u0440\u043e\u0442\u043e\u0432: 16 \u0420\u0430\u0441\u043f\u0438\u0441\u0430\u043d\u0438\u0435 \u0420\u0430\u0443\u043d\u0434 6 \u0421\u0440\u0435\u0434\u0430, 5 \u0430\u0432\u0433\u0443\u0441\u0442\u0430 8:45 \u2013 9:30: \u041f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0430 1 11:30 \u2013 12:00: \u041f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0430 2 14:15 \u2013 14:51: \u041a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f 15:00 \u2013 15:20: \u0421\u0443\u043f\u0435\u0440-\u043f\u043e\u0443\u043b 19:03: \u0413\u043e\u043d\u043a\u0430 (45 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442 + 1 \u043a\u0440\u0443\u0433) \u0420\u0430\u0443\u043d\u0434 7 \u0427\u0435\u0442\u0432\u0435\u0440\u0433, 6 \u0430\u0432\u0433\u0443\u0441\u0442\u0430 11:30 \u2013 12:15: \u041f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0430 3 14:15 \u2013 14:51: \u041a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f 15:00 \u2013 15:20: \u0421\u0443\u043f\u0435\u0440-\u043f\u043e\u0443\u043b 19:03: \u0413\u043e\u043d\u043a\u0430 (45 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442 + 1 \u043a\u0440\u0443\u0433) \u0420\u0430\u0443\u043d\u0434 8 \u0421\u0443\u0431\u0431\u043e\u0442\u0430, 8 \u0430\u0432\u0433\u0443\u0441\u0442\u0430 8:35 \u2013 9:20: \u041f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0430 1 11:30 \u2013 12:00: \u041f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0430 2 14:15 \u2013 14:51: \u041a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f 15:00 \u2013 15:20: \u0421\u0443\u043f\u0435\u0440-\u043f\u043e\u0443\u043b 19:03: \u0413\u043e\u043d\u043a\u0430 (45 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442 + 1 \u043a\u0440\u0443\u0433) \u0420\u0430\u0443\u043d\u0434 9 \u0412\u043e\u0441\u043a\u0440\u0435\u0441\u0435\u043d\u044c\u0435, 9 \u0430\u0432\u0433\u0443\u0441\u0442\u0430 9:45 \u2013 10:30 p.m.: \u041f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0430 3 14:15 \u2013 14:51: \u041a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f 15:00 \u2013 15:20: \u0421\u0443\u043f\u0435\u0440-\u043f\u043e\u0443\u043b 19:03: \u0413\u043e\u043d\u043a\u0430 (45 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442 + 1 \u043a\u0440\u0443\u0433) \u0420\u0430\u0443\u043d\u0434 10 \u0421\u0440\u0435\u0434\u0430, 12 \u0430\u0432\u0433\u0443\u0441\u0442\u0430 8:35 \u2013 9:20: \u041f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0430 1 11:30 \u2013 12:00: \u041f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0430 2 14:15 \u2013 14:51: \u041a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f 15:00 \u2013 15:20: \u0421\u0443\u043f\u0435\u0440-\u043f\u043e\u0443\u043b 19:03: \u0413\u043e\u043d\u043a\u0430 (45 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442 + 1 \u043a\u0440\u0443\u0433) \u0420\u0430\u0443\u043d\u0434 11 \u0427\u0435\u0442\u0432\u0435\u0440\u0433, 13 \u0430\u0432\u0433\u0443\u0441\u0442\u0430 11:30 \u2013 12:15: \u041f\u0440\u0430\u043a\u0442\u0438\u043a\u0430 3 14:15 \u2013 14:51: \u041a\u0432\u0430\u043b\u0438\u0444\u0438\u043a\u0430\u0446\u0438\u044f 15:00 \u2013 15:20: \u0421\u0443\u043f\u0435\u0440-\u043f\u043e\u0443\u043b 19:03: \u0413\u043e\u043d\u043a\u0430 (45 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442 + 1 \u043a\u0440\u0443\u0433) \u0418\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u043f\u043e TV