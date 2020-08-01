Команда Nissan e.dams отправляется в Берлин на завершающий этап сезона Формулы Е

Команда Nissan e.dams отправляется в Берлин на завершающий этап сезона Формулы Е
01 августа 17:11 2020

На следующей неделе команда Nissan e.dams отправляется в Берлин на шесть раундов, которые определят победителей чемпионата ABB FIA Formula E Championship сезона 2019-20 гг.

Гонки пройдут «за закрытыми дверями» на кольцевом треке на бывшем аэродроме Темпельхоф (Tempelhof) в течение девяти дней: с 5 по 13 августа. Эти шесть парных гонок завершат пересмотренный календарь шестого сезона. В прошлый раз команды и гонщики соревновались в феврале в Марракеше (Марокко) на реальном треке. Затем, после пяти раундов, сезон был «поставлен на паузу» из-за пандемии коронавируса.

В настоящее время команда Nissan e.dams занимает четвертую строку в турнирной таблице, и от третьего места её отделяет всего девять очков. Поэтому ставка на финальные раунды очень высока. Кроме того, в Темпельхофе соревнования пройдут по интенсивному расписанию: каждая из трех парных гонок будет проводиться на разных конфигурациях одной и той же трассы. Все это оказывает экстраординарное давление на команды и гонщиков.

«Мы очень стремимся к  победе в командном зачете, и поэтому, как никогда ранее, должны подготовиться к гонкам, которые станут захватывающим испытанием для наших пилотов и команды, – сказал Томмасо Вольпе (Tommaso Volpe), глобальный директор Nissan отвечающий за автоспортивное направление. – Три парных гонки на трех разных конфигурациях одного трека – это беспрецедентно. Безусловно, это будет проверкой каждого аспекта работы команды».

Во время локдауна, вызванного пандемией COVID-19, гонщики Nissan e.dams поддерживали спортивную форму, участвуя в виртуальном чемпионате ABB Formula E Race at Home Challenge, завершившемся 7 июня. Оливер Роуленд (Oliver Rowland) одержал две победы в этой серии кибергонок, обеспечив себе третье место в личном зачете гонщиков; а хорошие показатели Себастьяна Буэми (Sebastien Buemi) также помогли Nissan e.dams занять второе место в командном зачете.

«Мы показали хорошие результаты, но истосковались по эмоциям от гонки на реальном треке, – заявил Грегори Дрийо (Gregory Driot), руководитель команды Nissan e.dams. – В начале сезона Себастьян впервые завоевал подиум для команды в Мексике, так что счет в нашу пользу. Мы должны по максимуму использовать эту возможность, чтобы завоевать как можно больше очков в чемпионате за отведенный промежуток времени».

Новый логотип Nissan

Гонки в Берлине примечательны еще и тем, что на них впервые появится новый логотип бренда Nissan: его можно будет увидеть на гараже команды, на гоночных автомобилях и на костюмах пилотов. Новый логотип был представлен 15 июля на мировой премьере нового электрического SUV-кроссовера Nissan Ariya.

Компания Nissan использует Формулу Е, чтобы демонстрировать фанатам автогонок во всем мире мощностные и динамические показатели своих электромобилей. Уроки, полученные на треке, также способствуют улучшению характеристик электромобилей Nissan, предназначенных для дорог общего пользования. Это такие автомобили с нулевой токсичностью выбросов, как Ariya и Nissan LEAF.

Nissan e.dams

Цитаты гонщиков

Себастьян Буэми (Sebastien Buemi)

«Сегодня мой подиум в Мексике кажется очень далеким событием, но те прекрасные эмоции и чувство удовлетворения, которые он принес нашей команде, остаются со мной сейчас, когда мы отправляемся в Берлин. Я чувствую, что готов, и полон энтузиазма, но шесть гонок за девять дней – с таким я еще не сталкивался. Я сосредоточусь на каждой отдельной гонке и буду вспоминать Мексику, чтобы набрать как можно больше очков».

Оливер Роуленд (Oliver Rowland)

«Участие в гонках Race at Home Challenge было полноценным опытом в свое время, и я рад, что помог команде добиться успеха в этом чемпионате. Но теперь мы возвращаемся к своему любимому делу, и мне не терпится снова сесть в автомобиль. Я усердно тренировался и сейчас чувствую себя предельно сосредоточенным. В этих шести гонках мы с Себом будем изо всех сил бороться за каждое очко. Наша мотивация после локдауна Covid-19 сильна, как никогда».

Статистика гонок

Берлин, трек E-Prix Tempelhof Airport – три конфигурации для гонок:

Раунды 6 и 7 – конфигурация 1

Традиционная конфигурация, обратное направление (по часовой стрелке)

Длина трассы: 2355 км

Число поворотов: 10

Раунды 8 и 9 – конфигурация 2

Традиционная конфигурация и направление (против часовой стрелки)

Длина трассы: 2355 км

Число поворотов: 10

Раунды 10 и 11 – конфигурация 3

Новая конфигурация (против часовой стрелки)

Длина трассы: 2505 км

Число поворотов: 16

Расписание

Раунд 6

Среда, 5 августа

8:45 – 9:30: Практика 1

11:30 – 12:00: Практика 2

14:15 – 14:51: Квалификация

15:00 – 15:20: Супер-поул

19:03: Гонка (45 минут + 1 круг)

Раунд 7

Четверг, 6 августа

11:30 – 12:15: Практика 3

14:15 – 14:51: Квалификация

15:00 – 15:20: Супер-поул

19:03: Гонка (45 минут + 1 круг)

Раунд 8

Суббота, 8 августа

8:35 – 9:20: Практика 1

11:30 – 12:00: Практика 2

14:15 – 14:51: Квалификация

15:00 – 15:20: Супер-поул

19:03: Гонка (45 минут + 1 круг)

Раунд 9

Воскресенье, 9 августа

9:45 – 10:30 p.m.: Практика 3

14:15 – 14:51: Квалификация

15:00 – 15:20: Супер-поул

19:03: Гонка (45 минут + 1 круг)

Раунд 10

Среда, 12 августа

8:35 – 9:20: Практика 1

11:30 – 12:00: Практика 2

14:15 – 14:51: Квалификация

15:00 – 15:20: Супер-поул

19:03: Гонка (45 минут + 1 круг)

Раунд 11

Четверг, 13 августа

11:30 – 12:15: Практика 3

14:15 – 14:51: Квалификация

15:00 – 15:20: Супер-поул

19:03: Гонка (45 минут + 1 круг)

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Nissan e.damsБерлинФормула E
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AMSRUS
AMSRUS

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