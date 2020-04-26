Виртуальный суперкубок прошел в бельгийских Арденнах

\u0414\u0432\u0435 \u0433\u043e\u043d\u043a\u0438 \u0432\u0438\u0440\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u0443\u043f\u0435\u0440\u043a\u0443\u0431\u043a\u0430 Porsche Mobil 1 \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u0438 \u0432 \u0441\u0443\u0431\u0431\u043e\u0442\u0443 (25 \u0430\u043f\u0440\u0435\u043b\u044f) \u043d\u0430 \u0442\u0440\u0430\u0441\u0441\u0435 \u0421\u043f\u0430-\u0424\u0440\u0430\u043d\u043a\u043e\u0440\u0448\u0430\u043c (\u0411\u0435\u043b\u044c\u0433\u0438\u044f). \u0411\u043e\u0433\u0430\u0442\u0430\u044f \u0442\u0440\u0430\u0434\u0438\u0446\u0438\u044f\u043c\u0438 \u0442\u0440\u0430\u0441\u0441\u0430 \u0432 \u0410\u0440\u0434\u0435\u043d\u043d\u0430\u0445 \u0434\u043b\u0438\u043d\u043e\u0439 \u043e\u043a\u043e\u043b\u043e \u0441\u0435\u043c\u0438 \u043a\u0438\u043b\u043e\u043c\u0435\u0442\u0440\u043e\u0432 \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u043b\u0430 \u043f\u044f\u0442\u0443\u044e \u0438 \u0448\u0435\u0441\u0442\u0443\u044e \u0433\u043e\u043d\u043a\u0438 \u0441\u0435\u0437\u043e\u043d\u0430\r\n\u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0432 \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u0438 \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0441\u0443\u043f\u0435\u0440\u043a\u0443\u0431\u043a\u0430 Porsche Mobil 1 \u0431\u044b\u043b\u0430 \u0447\u0440\u0435\u0437\u0432\u044b\u0447\u0430\u0439\u043d\u043e \u043d\u0430\u043f\u0440\u044f\u0436\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u0431\u043e\u0440\u044c\u0431\u0430 \u0437\u0430 \u0442\u0438\u0442\u0443\u043b. \u042e\u043d\u0438\u043e\u0440 Porsche \u0410\u0439\u0445\u0430\u043d\u0447\u0430\u043d \u0413\u044e\u0432\u0435\u043d (\u0422\u0443\u0440\u0446\u0438\u044f\/Martinet by Alm\u00e9ras) \u0438 \u041b\u0430\u0440\u0440\u0438 \u0442\u0435\u043d \u0412\u043e\u043e\u0440\u0434\u0435 (\u041d\u043e\u0432\u0430\u044f \u0417\u0435\u043b\u0430\u043d\u0434\u0438\u044f\/Team GP Elite) \u0432\u043e\u0437\u0433\u043b\u0430\u0432\u0438\u043b\u0438 \u043e\u0431\u0449\u0438\u0439 \u0437\u0430\u0447\u0435\u0442, \u0438\u043c\u0435\u044f \u043f\u043e 90 \u043e\u0447\u043a\u043e\u0432. \u041e\u0431\u0430 \u0432\u044b\u0438\u0433\u0440\u0430\u043b\u0438 \u043f\u043e \u0434\u0432\u0435 \u0433\u043e\u043d\u043a\u0438 \u0438\u0437 \u0447\u0435\u0442\u044b\u0440\u0435\u0445, \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u0438\u0432\u0448\u0438\u0445\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0441\u0438\u043c\u0443\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440\u0430\u0445 iRacing. \u0412 \u0446\u0438\u0444\u0440\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0433\u043e\u043d\u043a\u0435 \u043d\u0430 \u0442\u0440\u0430\u0441\u0441\u0435 \u0421\u043f\u0430-\u0424\u0430\u043d\u043a\u043e\u0440\u0448\u0430\u043c \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u043b\u0438 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438\u0435 34 \u043f\u0438\u043b\u043e\u0442\u0430 \u043d\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 Porsche 911 GT3 Cup.\r\n\r\n\r\n\r\n\u041f\u0440\u044f\u043c\u0430\u044f \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043b\u044f\u0446\u0438\u044f \u0434\u0432\u0443\u0445 \u0433\u043e\u043d\u043e\u043a \u043f\u043e 25 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442 \u043a\u0430\u0436\u0434\u0430\u044f, \u0441\u043e\u0441\u0442\u043e\u044f\u043b\u0430\u0441\u044c \u043d\u0430 www.porsche.de\/virtualPMSCSpa \u0438 YouTube-\u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0435 Porsche. \u041a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b \u043e\u0431\u0435 \u0433\u043e\u043d\u043a\u0438 \u0432 \u0410\u0440\u0434\u0435\u043d\u043d\u0430\u0445 \u044d\u043a\u0441\u043f\u0435\u0440\u0442 Eurosport \u0438 \u0431\u044b\u0432\u0448\u0438\u0439 \u0433\u043e\u043d\u0449\u0438\u043a \u0421\u0443\u043f\u0435\u0440\u043a\u0443\u0431\u043a\u0430 \u042f\u043d \u0417\u0435\u0439\u0444\u0430\u0440\u0442. \u041d\u0435\u043c\u0435\u0446\u043a\u0430\u044f \u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f Sport1 \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043b\u0430 \u0433\u043e\u043d\u043a\u0443 \u0432 \u0418\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442\u0435, \u0430 \u0432 \u0432\u043e\u0441\u043a\u0440\u0435\u0441\u0435\u043d\u044c\u0435 \u043e\u043d\u0430 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0436\u0435\u0442 \u043f\u043e \u0442\u0435\u043b\u0435\u0432\u0438\u0434\u0435\u043d\u0438\u044e \u043d\u0430\u0438\u0431\u043e\u043b\u0435\u0435 \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u044b\u0435 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b \u0441\u043e\u0441\u0442\u044f\u0437\u0430\u043d\u0438\u0439.\r\n\r\nEurosport \u0432\u0435\u043b \u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u043b\u044f\u0446\u0438\u044e \u043a\u0430\u043a \u043d\u0430 eurosport.com, \u0442\u0430\u043a \u0438 \u043d\u0430 \u0441\u0432\u043e\u0438\u0445 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0430\u0445, \u0432 \u0442\u043e\u043c \u0447\u0438\u0441\u043b\u0435 \u0432 \u0413\u0435\u0440\u043c\u0430\u043d\u0438\u0438, \u0424\u0440\u0430\u043d\u0446\u0438\u0438, \u0412\u0435\u043b\u0438\u043a\u043e\u0431\u0440\u0438\u0442\u0430\u043d\u0438\u0438, \u0418\u0442\u0430\u043b\u0438\u0438, \u041d\u0438\u0434\u0435\u0440\u043b\u0430\u043d\u0434\u0430\u0445 \u0438 \u0418\u0441\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438. \u0412 \u041d\u0438\u0434\u0435\u0440\u043b\u0430\u043d\u0434\u0430\u0445 \u0433\u043e\u043d\u043a\u0438 \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430 \u0442\u0430\u043a\u0436\u0435 \u0442\u0435\u043b\u0435\u0441\u0442\u0430\u043d\u0446\u0438\u044f Ziggo Sport. \u041a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e, \u043e \u0432\u0438\u0440\u0442\u0443\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0441\u0443\u043f\u0435\u0440\u043a\u0443\u0431\u043a\u0435 Porsche Mobil 1 \u0440\u0430\u0441\u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0438 Porsche Motorsport Hub, Porsche Newsroom \u0438 \u0442\u0440\u0438\u0432\u0442\u0442\u0435\u0440 @PorscheRaces.