Виртуальный суперкубок прошел в бельгийских Арденнах

Виртуальный суперкубок прошел в бельгийских Арденнах
26 апреля 14:11 2020

Две гонки виртуального суперкубка Porsche Mobil 1 прошли в субботу (25 апреля) на трассе Спа-Франкоршам (Бельгия). Богатая традициями трасса в Арденнах длиной около семи километров приняла пятую и шестую гонки сезона

При этом в цифровой версии реального суперкубка Porsche Mobil 1 была чрезвычайно напряженная борьба за титул. Юниор Porsche Айханчан Гювен (Турция/Martinet by Alméras) и Ларри тен Воорде (Новая Зеландия/Team GP Elite) возглавили общий зачет, имея по 90 очков. Оба выиграли по две гонки из четырех, проводившихся на симуляторах iRacing. В цифровой гонке на трассе Спа-Фанкоршам приняли участие 34 пилота на своих Porsche 911 GT3 Cup.

Виртуальный суперкубок прошел в бельгийских Арденнах

Прямая трансляция двух гонок по 25 минут каждая, состоялась на www.porsche.de/virtualPMSCSpa и YouTube-канале Porsche. Комментировал обе гонки в Арденнах эксперт Eurosport и бывший гонщик Суперкубка Ян Зейфарт. Немецкая станция Sport1 транслировала гонку в Интернете, а в воскресенье она покажет по телевидению наиболее интересные моменты состязаний.

Eurosport вел трансляцию как на eurosport.com, так и на своих местных сайтах, в том числе в Германии, Франции, Великобритании, Италии, Нидерландах и Испании. В Нидерландах гонки показала также телестанция Ziggo Sport. Кроме того, о виртуальном суперкубке Porsche Mobil 1 рассказали Porsche Motorsport Hub, Porsche Newsroom и тривттер @PorscheRaces.

Виртуальный суперкубок прошел в бельгийских Арденнах

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Mobil 1PorscheВиртуальный суперкубок
  Категории:
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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