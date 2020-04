Mazda3 одержала победу в конкурсе World Car Design of the Year

Mazda3 стала лауреатом премии World Car Design of the Year, специальной номинации в рамках конкурса World Car Awards (WCA)

Mazda3 является вторым автомобилем компании, который одержал победу в этой номинации. Ранее лауреатом World Car Design of the Year становилась Mazda MX-5 в 2016 году.

Акира Марумото, уполномоченный директор, президент и генеральный директор Mazda Motor Corporation:

«Прежде, чем принять эту награду, Mazda Motor Corporation желает выразить поддержку всем, кого затронул новый коронавирус. Мы рады, что получили награду в номинации World Car Design of the Year именно в этом году, когда компания празднует столетие со дня основания. В будущем мы продолжим предлагать нашим покупателям уникальные продукты, дизайн, технологии и эмоции».

С 2010 года философия дизайна KODO наделяет автомобили жизненной энергией. Дизайн современных автомобилей Mazda, созданных в соответствии с этой концепцией, отмечен многочисленными наградами.

Новая Mazda3, продажи которой начались в 2019 году, стала первым автомобилем компании, примерившим все нововведения стилистичеcкой концепции KODO. Более зрелые формы сформированы благодаря элегантной и строгой японской эстетике, вдохновленной традициями и красотой чистого пространства между объектами.

Понадобились сотни часов кропотливой работы над глиняными макетами и покраской, чтобы довести до идеала уникальный дизайн Mazda3. В результате удалось создать тонкую игру света и тени на плавных поверхностях кузова, которая олицетворяет жизненную силу.

Создание подобной простой и одновременно красивой формы, наполненной жизненной силой, требует колоссальных временных затрат, дисциплины и мастерства. Но они имеют фундаментальное значение для создания дизайнерской концепции Mazda следующего поколения, которая предполагает рассматривать автомобиль как произведение искусства.

Компания Mazda неоднократно становилась лауреатом ежегодного конкурса World Car Awards. Победителей определяет жюри, состоящее из 86 автомобильных журналистов из 25 стран мира. Победа в номинации World Car Design of the Year в 2020 году является очередной в длинном

наградном списке Mazda3, который включает в том числе победы в номинации Red Dot: Best of the Best в конкурсе Red Dot Product Design в 2019 году, в номинации Supreme Winner на конкурсе Women’s Car of the Year в 2019 году и в номинации Small Hatch of the Year на конкурсе UK Car of the Year в 2020 году.