Hyundai и Московская консерватория встречают весну в рамках цикла «Большая музыка для маленьких»

Музыкальная лекция «Встречаем весну!» для детей из цикла «Большая музыка для маленьких» состоится 13 марта в Рахманиновском зале МГК имени П.И. Чайковского и 14 марта в Hyundai MotorStudio

В этот раз юных зрителей ждет яркая фольклорная программа – они познакомятся с обрядами встречи весны, летними народными праздниками, окунутся в мир русских музыкальных инструментов, песен и сказок. Слушателей ждет встреча с балалайкой, домрой, гуслями и баяном, а наряду с народной музыкой и песнями прозвучат произведения П.И. Чайковского и М.П. Мусорского в исполнении выпускников и студентов Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. При этом маленькие гости смогут стать непосредственными участниками программы – для этого нужно принести с собой любимые народные музыкальные инструменты: бубны, колокольчики или трещотки.

«Большая музыка для маленьких» – совместный проект Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и Хендэ Мотор СНГ. Его целью является популяризация классической музыки среди подрастающего поколения в форме бесплатных интерактивных лекций. Специфика проекта заключается в гармоничном сочетании веселых историй, театрального действа, мультфильмов и яркого исполнения музыкальных фрагментов студентами и аспирантами Московской консерватории. Встречи проводятся два раза в месяц – в Hyundai MotorStudio на Новом Арбате и в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, и рассчитаны на детей в возрасте от 4 до 10 лет.

Расписание программы «Встречаем весну!», март, 2020:

13 марта, Рахманиновский зал МГК имени П.И. Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская д. 11. Начало в 16:00. Регистрация на событие обязательна по ссылке.

14 марта, Нyundai MotorStudio по адресу: ул. Новый Арбат д. 21, стр. 1. Начало в 11:00. Регистрация на событие на сайте Hyundai MotorStudio обязательна.

Следите за анонсами мероприятий на официальной странице «Большая музыка для маленьких» в Facebook и на сайте Hyundai MotorStudio.