Алексей Лукьянюк выступит в чемпионате Европы по ралли в сезоне 2020

Алексей Лукьянюк в 2020 году продолжит выступления в Европейском раллийном первенстве подписав контракт с командой Saintéloc Junior Team

Выступать россиянин будет за рулем уже знакомого ему Citroen C3 R5 и в кооперации с новым штурманом Дмитрием Еремеевым, замещающим Алексея Арнаутова. Второй сезон на автомобиле Citroen C3 R5 от команды Saintéloc, при поддержке Citroen Racing и Total.

Перед началом нового спортивного сезона прошли длительные переговоры с несколькими европейскими командами, рассматривались варианты участия на автомобилях Шкода и Фольксваген. Но учитывая финансовый аспект, выбор остановили на автомобиле Ситроен, который в отличие от прошлогодних выступлений, уже перестал быть для Алексея Лукьянюка как «чистый лист». Помощником Лукаса станет многоопытный инженер Citroen Racing Тома Бретон, в прошлом сотрудничавший с чемпионом мира Себастьяном Ожье. Бретон поможет пилоту по-новому посмотреть на машину, развивать её в рамках совместной программы команды и пилота, применить новые знания, а также укажет новые пути развития гонщика и будет способствовать лучшему пониманию возможностей этого автомобиля.

Алексей Лукьянюк, пилот:

«Вроде бы каждый год мы мечтаем о том, чтобы подняться на ступень выше и поехать в чемпионате мира, но наши средства пока не позволяют сделать этот решительный, смелый и долгожданный шаг, поэтому мы остаемся в Европе. Я уже так привык к европейским гонкам, что они мне стали как родные. Атмосфера в чемпионате очень хорошая, легкая и дружелюбная, в целом я получаю, конечно, огромное удовольствие от управления машиной на каждой гонке. Поэтому, считаю, что поводов грустить и унывать у нас вообще нет».

Ряд партнеров, поддерживающих яркие выступления в Европейском раллийном чемпионате, остался без изменений, но одним из важных моментов оказалось подписание соглашения с шинным производителем Пирелли. Сотрудничество Алексея Лукьянюка с этой маркой имеет длинную историю, уводящую во времена спортивных выступлений еще в Прибалтийских чемпионатах, также Алексей много лет являлся амбассадором (посланником ценностей бренда) этой марки спортивных шин. В 2019 году партнерство оказалось приостановленным, ведь Ситроен связан очень тесным сотрудничеством с другим шинным производителем, но в 2020 году соглашение о партнерстве было достигнуто.

Дмитрий Еремеев – новый штурман экипажа

Определенно такое близкое знакомство с автомобилем и спортивной командой немного упрощает процесс участия в новом сезоне, но пока для почитателей таланта Лукьянюка неизвестной составляющей ярких выступлений в экипаже окажется новый штурман – Дмитрий Еремеев. На протяжении последних 10 лет справа от Лукаса всегда находился Алексей Арнаутов. В конце прошлого сезона он сделал заявление, что хочет отдохнуть от гонок и посвятить больше времени своей семье, а также улучшить свои показатели на основной работе.

Алексей Лукьянюк, пилот:

«Я, конечно, расстроился, потому что с Алексеем у нас такая дорога в жизни и в ралли – мы вместе более 10 лет и выиграли с ним все, что только можно, кроме чемпионата мира, наверное, но я уважаю его желания. Он мне настолько близок и столько помогал с решением всяких вопросов – логистикой, общением с командами, коммуникация с организаторами и планированием – теперь мне приходится заниматься этим самому, и я наконец понимаю какую большую работу он делал помимо чтения стенограммы. Я ему безмерно благодарен, очень ценю наши успехи и время, проведенное вместе».

Поиски нового штурмана, который отвечал бы требованиям Алексея, запросам и ожиданиям оказались непросты. С одной стороны была очень высокая планка, заданная Арнаутовым, с другой – достаточно высокие требования от пилота, ведь речь шла о целой программе на сезон.

Дмитрий Еремеев известен тем, что ассистировал действительно быстрым пилотам и обладает хорошим опытом выступлений в Европе и на трассах чемпионата мира. Несмотря на то, что последние несколько лет он не так активно принимал участие в раллийной жизни, его серьезный деловой подход и высокая мотивация к развитию, а по сути к будущим результатам, нашли отклик в душе Лукьянюка. Новообразованный экипаж сейчас нарабатывает необходимый навык взаимодействия и проводит стенограммные тренировки.

Дмитрий Еремеев, штурман:

«Сейчас я готовлюсь к тому в какой манере нужно читать стенограмму для Алексея, и мы с ним активно работаем над этим. Исходя из своего предыдущего опыта работы с пилотами, с которыми я ездил, могу сказать, что Алексей максимально скрупулёзный и требовательный человек. Но это окупается тем, что он может достаточно четко и логично объяснить, что ему нужно — чтение определенными блоками выдачи информации. То есть такое требование — это не эмоции и «хотелки» какие-то, а это позволяет ему ехать и не отвлекаться ни на что, кроме пилотирования. У него есть определенная система и я сейчас работаю над тем, чтобы у меня это было «в навыке».

Формат календаря чемпионата Европы практически не претерпел изменений по сравнению с прошлым сезоном. ERC состоит из восьми этапов – это в среднем по гонке раз в месяц, и первый этап стартует в конце марта на Азорах и финиширует серия на трассах Венгрии в ноябре. До первого совместного старта экипажа на Азорских островах осталось меньше трех недель. Алексей и Дмитрий выдвинутся на первый этап заранее, планируя посвятить несколько дней на акклиматизацию, привыкание к специфике местных трасс и работе над стенограммой на дорогах, которые не будут использованы в маршруте гонки.

Первый этап чемпионата Европы традиционно пройдет на острове Сан-Мигель, самом большом по территории и населению из архипелага Азорских островов, принадлежащих Португалии. Трансляции во время этапов чемпионата Европы ежедневно будут проходить на телеканалах Eurosport 1 и Eurosport 2, также можно следить за прямыми включениями в официальных аккаунтах промоутера серии – Facebook и Youtube.

Алексей Лукьянюк, пилот, год рождения 1980. Мастер спорта России международного класса

2019 – Вице-чемпиона Европы по ралли

2018 – Чемпион Европы по ралли

2015 – Бронзовый призер чемпионата Европы по ралли

2014 – Чемпион России по ралли

2014 – Чемпион Эстонии по ралли

2011 – Обладатель Кубка России по ралли в зачете 2000Н

Дмитрий Еремеев, штурман, год рождения 1974. Мастер спорта России международного класса

2001 – Чемпион России по ралли

Алексей Лукьянюк – единственный в мире пилот, семикратно удостоенный награды имени легендарного раллиста Колина МакРея. Награда вручается Международной автомобильной федерацией (ФИА) на этапах чемпионата Европы за самое яркое выступление и за безмерную волю к победе.