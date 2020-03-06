Koenigsegg сделал 4-местный гиперкар Gemera

Koenigsegg

Koenigsegg сделал 4-местный гиперкар Gemera
06 марта 19:11 2020

Компания Koenigsegg представила новую модель Gemera, которая станет первым 4-местным гиперкаром в истории марки

Автомобиль с углепластиковым монококом, карбоновым кузовом и полыми карбоновыми колесными дисками Aircore оснащен 1727-сильной гибридной силовой установкой, включающей в себя 608-сильный 2-литровый бензиновый турбомотор TFG с технологией FreeValve без распредвалов, а также три электромотора, два (по 507 л.с. каждый) из которых приводят в движение задние колеса. Мотор сочетается с фирменной коробкой передач KDD.

Koenigsegg Gemera получил полный привод с системой векторизации тяги и полноуправляемое шасси. 800-вольтовый аккумулятор на 16,6 кВт/ч обеспечивает запас хода на электротяге до 50 км — в этом режиме гиперкар может разогнаться до 300 км/ч, а максимальная скорость модели ограничена 400 км/ч.

Koenigsegg Gemera

Koenigsegg Gemera. Фото: Koenigsegg

В оснащение модели вошли камеры (вместо зеркал заднего вида), цифровая панель приборов, мультимедийная система с отдельным экраном для пассажиров второго ряда, беспроводная зарядка для смартфонов, бортовой Wi-Fi-роутер, подогреваемые подстаканники и крепления для детских сидений IsoFix.

Koenigsegg Gemera

Koenigsegg Gemera. Фото: Koenigsegg

Koenigsegg Gemera

Koenigsegg Gemera. Фото: Koenigsegg

Тираж Koenigsegg Gemera составит 300 экземпляров. Стоимость гиперкара пока не названа.

Источник Коммерсантъ.

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GemeraKoenigseggгиперкар
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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