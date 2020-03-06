Bentley и Breitling отмечают многолетнее партнерство дебютом лимитированных часов Breitling Premier Bentley Mulliner

Bentley Motors и Breitling представляют специальную лимитированную серию часов – Breitling Premier Bentley Mulliner, созданную в честь 17-й годовщины выдающегося партнерства двух люксовых брендов. Дизайн изысканной новой модели демонстрирует ценности бренда Bentley, воплощением которых служит роскошный кабриолет Bentley Continental GT Mulliner

Дебют часов Breitling приурочен к знаменательной дате, кроме того, они посвящены старейшему в мире кузовному ателье Bentley Mulliner, которое с 1959 года создает уникальные модели для ведущего мирового производителя автомобилей класса люкс.

Партнерство Bentley и Breitling началось в период, когда компания Bentley разрабатывала легендарный Continental GT. Марка поручила Breitling создать бортовые часы, которые смогут выразить исключительную роскошь, непревзойденное качество и выдающиеся технические характеристики нового Gran Turismo, впервые представленного в 2003 году. Ценности, которые всегда лежали в основе сотрудничества двух лидирующих мировых брендов, теперь воплотились в специальной лимитированной серии часов Breitling Premier Bentley Mulliner.

Генеральный директор и председатель правления компании Bentley Эдриан Холлмарк отмечает: «История сотрудничества Bentley и Breitling является воплощением наших общих ценностей и стремления к созданию самых технологичных, люксовых, инновационных и изысканных продуктов. Связь между эксклюзивной серией часов Breitling Premier Bentley Mulliner Limited Edition и кабриолетом Bentley Continental GT Mulliner Convertible прослеживается в изящной гравировке на наручных часах и элементах дизайна, которые содержат отсылку к часам Breitling на приборной панели автомобиля, демонстрирующих мастерство ателье Bentley Mulliner». Генеральный директор компании Breitling Жорж Керн подчеркнул, что новый хронограф является результатом совместной работы с одним из главных партнеров бренда: «Часы Premier Bentley Centenary Edition, которые мы впервые представили год назад, нашли положительный отклик среди поклонников брендов Bentley и Breitling. Выпуск специальной лимитированной серии Breitling Premier Bentley Mulliner, в которой четко прослеживается связь Bentley с нашим брендом, стал логичным переходом к следующему этапу нашей общей истории, а также посвящением Bentley Mulliner, – имени, которое ассоциируется с богатым наследием, мастерством и выдающимися характеристиками».

Эксклюзивная коллекция часов Breitling Premier Bentley Mulliner Limited Edition

Часы Breitling, достойные носить название Bentley Mulliner, представляют собой продукт слияния стилей двух брендов, в котором были воплощены все пожелания взыскательных клиентов. Оформление нового хронографа связано с интерьером Bentley Continental GT Mulliner, самого совершенного в мире Gran Turismo, и особенно с часами Breitling, расположенными на передней панели этого впечатляющего автомобиля.

Уникальная серия Breitling Premier Bentley Mulliner ограничена 1 000 экземплярами. К 42-миллимитровому корпусу из нержавеющей стали хронографа прикреплен синий ремешок из кожи аллигатора, оттенок которого перекликается с цветом кожаного салона Continental GT Mulliner Convertible – Imperial Blue. Элегантный серебряный циферблат напоминает часы, украшающие приборную панель Bentley Continental GT Mulliner Convertible. Часы оснащены дополнительными циферблатами меньшего диаметра: 30-минутным счетчиком в положении «3 часа» и малым секундным счетчиком в положении «9 часов», характерными для калибра Breitling Manufacturer Caliber 01 с впечатляющим запасом хода около 70 часов.

На синем внутреннем безеле вокруг циферблата расположена белая шкала тахиметра с красной подписью. Красная секундная стрелка и центральная 60-минутная шкала напоминают о прострочке красного цвета, используемой во внутренней отделке Bentley Continental GT Mulliner. Связь между наручными часами и часами в Continental GT Mulliner Convertible становится еще очевиднее благодаря взаимодополняющим наборам арабских цифр: на часах приборной панели есть цифры 12, 3, 6 и 9, а на шкале наручных часов – 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 и 11. Такое изысканное решение особенно ярко подчеркивает задумку дизайнеров объединить часы в автомобиле с наручными и сделать их едиными смысловыми элементами.



На левой стороне корпуса расположена табличка с выгравированной надписью «Bentley». В основе ее дизайна – надпись с приборной панели ретро-каров Bentley. Вокруг прозрачной задней крышки корпуса часов, сделанной из сапфирового стекла, расположена надпись «MULLINER EDITION – BREITLING – ONE OF 1000». Лимитированная серия хронометров Breitling Premier Bentley Mulliner сертифицирована специалистами из официального швейцарского института хронометрии COSC.

Кабриолет Bentley Continental GTС Mulliner

В исключительно роскошном Continental GT Mulliner Convertible объединены лучшие характеристики двух других выдающихся моделей Bentley: GT Number 9 и GT Convertible Number 1 Limited Edition. Кабриолет Continental GT Mulliner Convertible, превосходный образец мастерства ателье Bentley Mulliner, – единственный автомобиль серии Continental GT, в котором есть встроенные часы Breitling Edition. Их серебряный циферблат перекликается с циферблатом наручных часов Breitling Premier Bentley Mulliner Limited Edition. Синие, красные и белые акценты соответствуют цветам флага Великобритании и напоминают о британском характере марки Bentley.

Ателье Bentley Mulliner

Ателье Bentley Mulliner является частью семейной компании Mulliner, которая изначально занималась перевозками и производством сёдел еще в 1559 году. Известность компания приобрела только в 1760 году, когда Фрэнсису Муллинеру было поручено строить и обслуживать кареты для Королевской почты Британии. В 1870 году сын Фрэнсиса, Роберт Бувери Муллинер, унаследовавший от отца стремление к совершенству, основал собственную компанию по производству кузовов под названием Mulliner London Limited. Уже почти 150 лет ателье Mulliner известно благодаря своим сделанным на заказ кузовам ручной работы. Созданные в соответствии с высочайшими стандартами, они удовлетворяют требованиям даже самых взыскательных клиентов. Впервые компания Mulliner начала заниматься сборкой кузовов для Bentley в 1923 году, и чуть позже, в 1959 году, было создано совместное с автомобильным брендом предприятие. Более 60 лет оно воплощает в жизнь творческий потенциал Bentley и мечты клиентов марки. Каждая модель Bentley Mulliner отличается безупречным качеством исполнения.

Breitling и Bentley

Несмотря на то, что партнерство Breitling с Bentley Motors берет начало в 2002 году, между компаниями существуют давние исторические связи. Вилли Брайтлинг, талантливый часовщик и внук основателя Леона Брайтлинга, был поклонником марки Bentley. В конце 1940-х годов его можно было часто встретить на швейцарских дорогах за рулем одного из его любимых британских автомобилей. Вилли, человек с безупречными дизайнерскими способностями и врожденным чувством стиля, не мог и мысли допустить о том, чтобы управлять каким-либо другим автомобилем.

Bentley на гонках в Ле-Мане

Марка Bentley известна своими роскошными автомобилями для повседневных поездок, но не менее впечатляющие результаты компания демонстрирует на гоночном треке. С 1924 по 1930 год знаменитые Bentley Boys пять раз одерживали победу в гонке «24 часа Ле-Мана». Однако этот успех бренда не остался в прошлом. В 2003 году Bentley вернулся в Ле-Ман, заняв два первых места в самой известной в мире гонке на выносливость. Главным спонсором команды выступила компания Breitling, которая выпустила по случаю победы ограниченную серию хронографов Bentley Le Mans.

Breitling Premier: для стильных, целеустремленных и решительных леди и джентльменов

В 2018 году, когда была выпущена коллекция Breitling Premier, ее название, имеющее особое значение для престижного часового бренда, зазвучало по-новому. В 1940-х годах компания Breitling впервые представила коллекцию элегантных часов под таким названием. Новая коллекция Breitling Premier сочетает в себе высочайшее качество и неподвластный времени дизайн, достойные носить имя легендарного часового бренда.

Оригинальные часы Breitling Premier стали настоящей иконой стиля и ярким отражением невероятных перемен, происходивших во всем мире в 1940-х годах. Новая коллекция Premier приумножает наследие бренда. Воплощая историю Breitling и сохраняя традиционные элементы дизайна, эти часы сочетают в себе городской стиль и страсть к совершенству. Элегантность, высочайшие характеристики и качество – неотъемлемые свойства продукции Breitling. Именно сейчас, как никогда раньше, эти часы подходят для людей с чувством стиля, целеустремленных и привыкших действовать.

Часы Breitling Premier, олицетворяющие партнерство с Bentley, занимают в коллекции особое место.