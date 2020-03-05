Продажи Suzuki в России стремительно растут

Продажи Suzuki в России стремительно растут
05 марта 08:11 2020

Suzuki подводит итоги продаж за февраль 2020 года. Компания реализовала 621 автомобиль, что на 192% превышает результат за аналогичный период 2019 года и на 19% показатели прошлого месяца

Бестселлером марки остается компактный городской кроссовер Vitara с показателем в 408 реализованных автомобилей, что на 240% лучше результата за февраль 2019 года и на 20% превосходит итоги прошлого месяца.

Семейный кроссовер Suzuki SX4 зафиксировал результат в 170 реализованных автомобилей, что на 130% лучше, чем в феврале 2019 года, и на 27% превышает показатели января 2020.

Внедорожник Jimny улучшил свои результаты на 126% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. 43 автомобиля нашли своих владельцев.

«Мы рады отмечать продолжающийся рост продаж автомобилей Suzuki, особенно в текущих непростых условиях рынка. Ранее мы ставили перед собой цель реализовать 8500 автомобилей до конца финансового года и уже превзошли эту отметку», – заявил генеральный директор Сузуки Мотор Рус г-н Такахаси Юта.

МодельЯнварь 2020
Jimny43
SX4170
Vitara408
Всего621

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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