Продажи Suzuki в России стремительно растут

Suzuki подводит итоги продаж за февраль 2020 года. Компания реализовала 621 автомобиль, что на 192% превышает результат за аналогичный период 2019 года и на 19% показатели прошлого месяца

Бестселлером марки остается компактный городской кроссовер Vitara с показателем в 408 реализованных автомобилей, что на 240% лучше результата за февраль 2019 года и на 20% превосходит итоги прошлого месяца.

Семейный кроссовер Suzuki SX4 зафиксировал результат в 170 реализованных автомобилей, что на 130% лучше, чем в феврале 2019 года, и на 27% превышает показатели января 2020.

Внедорожник Jimny улучшил свои результаты на 126% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. 43 автомобиля нашли своих владельцев.

«Мы рады отмечать продолжающийся рост продаж автомобилей Suzuki, особенно в текущих непростых условиях рынка. Ранее мы ставили перед собой цель реализовать 8500 автомобилей до конца финансового года и уже превзошли эту отметку», – заявил генеральный директор Сузуки Мотор Рус г-н Такахаси Юта.