Масштабные победы Great Wall Motor и Haval в 2019 году

В 2019 году компания Great Wall Motor удвоила выручку и чистую прибыль, а бренд HAVAL вновь возглавил рейтинг SUV-брендов в Китае

Great Wall Motor опубликовал ежегодный отчет о доходах: результаты GWM за минувший год можно с уверенностью назвать победными. В условиях все более жесткой конъюнктуры и сложной ситуации на китайском автомобильном рынке Great Wall Motor продолжает укреплять позиции: показатели общего операционного дохода компании в 2019 года составили более 13,740 млрд долларов, а чистая прибыль — около 645 млн долларов. Во второй половине 2019 чистая прибыль составила почти 424 млн долларов, увеличившись в годовом исчислении на 94,3%. Такие внушительные показатели полностью подтверждают эффективность выбранной стратегии развития.

Успех GWM во многом обусловлен растущей популярностью бренда HAVAL, который уверенно, шаг за шагом, покоряет мировой рынок. Продав за прошлый год 769 000 автомобилей, ведущий SUV-бренд концерна GWM стабильно держится на первом месте по продажам в Китае в своем сегменте последние 10 лет. В этом году HAVAL совместно с брендом Great Wall EV успешно выступил на международном автосалоне в Дели, где GWM официально объявил о своем выходе на индийский рынок, а также о планах по запуску локального производства, разработке маркетинговых систем и строительству исследовательского комплекса. Исследования и разработки — одно из приоритетных направлений стратегии глобализации GWM — компания активно вкладывает в расширение сети технологических центров по всему миру, включая США, Германию, Индию, Японию, Австрию и Южную Корею.

Годовой объем продаж премиального бренда WEY снова превысил 100 000 единиц. Бренд электромобилей ORA продал порядка 39 000 новых автомобилей, став первым по темпу роста продаж в своем сегменте. Годовой объем продаж пикап-бренда Great Wall достиг 149 000 единиц, увеличившись на 7,85% и сохраняя первенство по внутренним и экспортным продажам в течение 22 лет подряд.

Great Wall Motor не собирается останавливаться на достигнутом, в настоящее время уже реализован масштабный стратегический план развития «9 + 5»: запуск девяти основных производственных баз и пяти заводов в Баодине, Сюшуй, Тяньцзине, Юнчуане, Чжанцзягане, Рижао, Пинху, Тайчжоу и России, а в ближайшем будущем планируется запуск новых заводов в Таиланде и Индии.