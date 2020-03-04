Haval построит завод по производству двигателей

Haval построит завод по производству двигателей
04 марта 19:11 2020

В ответ на технологические вызовы и актуальные запросы потребителей бренд планирует вложить 17,75 млрд рублей в строительство собственного завода по производству двигателей

В условиях стабильного роста продаж и укрепления позиций на рынке HAVAL делает ставку на развитие технологий нового поколения и локализацию. Запуск собственного производства и сборки двигателей в России позволит подчеркнуть преимущества инновационного подхода HAVAL и сделать передовые технологии еще доступнее.

Благодаря открытию нового завода в перспективе HAVAL сможет повысить уровень локализации производства интеллектуальных кроссоверов для российского рынка. Производственная мощность предприятия составит 80 000 автомобилей в год.

Производственный комплекс расположится на участке 10 000 м2 в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области и будет оснащен передовым оборудованием с учетом современных инженерных решений в области охраны окружающей среды и энергосбережения, в соответствии с концепцией бережливого производства.

Новый завод HAVAL обеспечит региону более 300 дополнительных рабочих мест, в то же время повышая уровень доверия и лояльности к бренду.

HAVAL

С запуском производственного подразделения HAVAL подтверждает свое намерение закрепиться на российском рынке и стремление быть в числе ведущих автомобильных брендов. Работа по проектированию стартует в марте 2020 года.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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