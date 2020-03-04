Haval построит завод по производству двигателей

В условиях стабильного роста продаж и укрепления позиций на рынке HAVAL делает ставку на развитие технологий нового поколения и локализацию. Запуск собственного производства и сборки двигателей в России позволит подчеркнуть преимущества инновационного подхода HAVAL и сделать передовые технологии еще доступнее.
Благодаря открытию нового завода в перспективе HAVAL сможет повысить уровень локализации производства интеллектуальных кроссоверов для российского рынка. Производственная мощность предприятия составит 80 000 автомобилей в год.
Производственный комплекс расположится на участке 10 000 м2 в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области и будет оснащен передовым оборудованием с учетом современных инженерных решений в области охраны окружающей среды и энергосбережения, в соответствии с концепцией бережливого производства.
Новый завод HAVAL обеспечит региону более 300 дополнительных рабочих мест, в то же время повышая уровень доверия и лояльности к бренду.
С запуском производственного подразделения HAVAL подтверждает свое намерение закрепиться на российском рынке и стремление быть в числе ведущих автомобильных брендов. Работа по проектированию стартует в марте 2020 года.
C 2014 года www.amsrus.ru
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