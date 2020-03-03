Bentley Mulliner Bacalar – исключительный двухместный Gran Turismo

Bentley Mulliner Bacalar – исключительный двухместный Gran Turismo
03 марта 09:11 2020

В связи с отменой Международного женевского автосалона Bentley Motors проведет онлайн пресс-конференцию 3 марта 2020 года в 11:30 по московскому времени (08:30 GMT), где представит публике новую модель Bentley Mulliner Bacalar

Пресс-конференция будет транслироваться в режиме реального времени на YouTube-канале Bentley Motors.

Собранный вручную мастерами подразделения Mulliner, одним из старейших кузовных ателье в мире, новый Bacalar станет самым впечатляющим Gran Turismo марки. Футуристичный концепт-кар Bentley EXP 100 GT, созданный в честь столетнего юбилея британского бренда Bentley, стал источником вдохновения при создании роскошного Bacalar, – с точки зрения дизайна и использования экологичных материалов. Bentley Mulliner Bacalar – второй двухместный Bentley в истории марки с 1930 года.

Модель оснащена эргономичными сиденьями для водителя и пассажира с изысканной прострочкой, за ними располагается багажный отсек с двумя эксклюзивными дорожными чемоданами, выполненными с применением экологически чистых материалов, которые также используются в интерьере роскошного Bacalar.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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