Автолюбители с нетерпением ожидают появления нового Hyundai Santa Fe на российском рынке

Корейский автопром продолжает удивлять россиян и в этот раз на рынке ожидание появление нового Hyundai Santa Fe 2021 года. Такой автомобиль составит нешуточную конкуренцию приевшемуся KIA Sorento, а затем получит титул «короля дорог»

Согласно информации, распространенной главой российского филиала Hyundai Алексеем Клицевым, в Россию новый Санта Фе приедет в нынешнем году. Недавно в сети опубликовали большое количество шпионских фотоснимков, на которых видно, как корейский кроссовер следующей генерации проходит дорожные тесты. Кроме того, такие фото говорят о том, что новый Hyuindai Santa Fe получит большое количество изменений, особенно это касается передней части, где расположатся двухэтажные фары с обновленными ДХО.

Ожидается, что корейский кроссовер станет длиннее, что позволит расширить пространство на задних сиденьях и в багажном отсеке. Значительно изменится и техническая составляющая нового Санта Фе – помимо обычных моторов машину снабдят гибридными установками, но в Россию гибридные версии «корейца» не приедут. Под капотом нового Hyundai Santa Fe расположатся 2,4-литровый 188-сильный мотор и 3,5-литровый249-сильный турбодвигатель, а также имеется еще и 2,2-литровый дизель на 200 лошадиных сил. Все моторы смогут работать в паре с 6- и 8-позиционными АКПП и полным приводом.

Интересно, что отечественные автолюбители с нетерпением ожидают появления нового Hyundai Santa Fe на российском рынке, так как корейская новинка привлекает не только внешностью, но и мощными двигателями, которые порадуют динамикой.

«Просто красавец», – отозвался один из автомобилистов.

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