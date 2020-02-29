Кроссовер Geely Coolray доступен к предзаказу в двух комплектациях

Компания Geely раскрывает подробности двух комплектаций нового городского кроссовера Geely Coolray – Flagship и Flagship Sport

Обе версии автомобиля получат новейшие технологические решения и яркий дизайн. На российском рынке модель появится в марте 2020 года, но уже сейчас желающие могут пройти тест-драйв в дилерских центрах и сделать предзаказ любой из двух версий Geely Coolray.

В современной автомобильной индустрии все более значимую роль играют миллениалы – люди, которые ценят практичность, яркий дизайн и наличие новейших технологических решений. Кроссовер Geely Coolray обладает всеми качествами для того, чтобы стать идеальным выбором молодых автолюбителей. При разработке автомобиля особое внимание специалисты компании уделили технологическим разработкам, призванным обеспечить водителю и его пассажирам максимальный комфорт и уверенность в городском вождении.

Первый кроссовер, построенный на модульной платформе Geely BMA, Geely Coolray разработан на основе концепции «Стремление сквозь пространство и время». Вдохновением для создания этого автомобиля стала уверенная в себе, амбициозная и спортивная городская молодежь, чью энергичность специалисты Geely интегрировали в дизайн компактного кроссовера Coolray.

Geely Coolray в модификации Flagship – это яркая индивидуальность, способная заявить о себе на городских дорогах. Новая модель Geely – плод усилий международной команды дизайнеров и инженеров, работающих в глобальном концерне Geely Holding Group.

У Geely Coolray в версии Flagship будет новый черный логотип и более акцентированный дизайн, вдохновлённый атлетичным телосложением спортсменов. Дизайн заднего спойлера Coolray напоминает хвостовую часть шлема велосипедиста, которая эффективно уменьшает сопротивление ветра и стабилизирует воздушные потоки. Оригинальные светодиодные фары похожи на огни ночного города, а прямоугольный передний бампер с острыми контурами демонстрирует силу технологий и энергию. Дизайн выхлопных патрубков Geely Coolray отсылает к миру автомобильного спорта. Поясная линия, которая простирается от переднего до заднего бампера, напоминает плавный вход дайвера в воду, демонстрируя силу жизни.

Премиальный облик Geely Coolray в модификации Flagship дополняет панорамная крыша с люком. Такой же эффект создает и интерьер новинки: стильный дизайн внутреннего пространства, выполненный в двух цветах, позволит владельцу проявить свою индивидуальность. В отделке салона используются матовые металлизированные декоративные вставки с шлифованными поверхностями, дополненные стильной атмосферной подсветкой, повторяющей скульптурные линии задних фонарей.

Новинка получит качественную отделку элементов салона из экокожи, а также мультимедийную систему с цветным сенсорным экраном размером 10.25 дюймов и шестью динамиками. Благодаря богатому набору технологических решений, в число которых входят система бесключевого доступа, функции круиз-контроля, а также пакет теплых опций, городской кроссовер Geely Coolray в данной комплектации будет комфортным и многофункциональным. Кроме того, владельцам кроссовера будет доступна платформа MirrorLink, которая позволяет подключить смартфон и пользоваться мобильными приложениями.

Модификация Flagship предлагает широкий спектр премиальных технологий: благодаря системе помощи при парковке, камере кругового обзора 360˚ и функции контроля слепых зон, маневрирование в городе будет максимально безопасным. Кроссовер Geely Coolray также получит антипробуксовочную систему (TCS) и систему помощи при трогании на подъеме (HHC).

Комплектация Flagship Sport, помимо вышеперечисленных функций, включает в себя несколько стильных отличительных черт, подчеркивающих спортивный характер автомобиля: крышу черного цвета, спортивный спойлер, а также черные накладки на боковые зеркала в стиле «карбон».

В России кроссовер Geely Coolray будет представлен с 1,5-литровым 150-сильным турбомотором, разработанным совместно с Volvo, семиступенчатой роботизированной коробкой передач, а также спортивными настройками шасси.

Информация о других комплектациях, а также ценах на новый кроссовер Geely Coolray будет опубликована позже. Но уже сейчас новинка доступна у официальных дилеров Geely для тест-драйва или предзаказа.