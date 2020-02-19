Volvo откажется от популярных моторов

Производитель объявил о полном отказе от дизельных двигателей в пользу гибридов

Руководство Volvo приняло решение полностью отказаться от дизельных двигателей.

По словам главы марки Хокана Самуэльссона, моторы на “тяжелом” топливе слишком дороги и сложны для адаптации к все больше ужесточающимся экологическим нормам в Европе.

Топ-менеджер пояснил, что все существующие дизельные моторы не будут модернизироваться и постепенно покинут производство. А для новых моделей включение дизелей в моторную гамму и вовсе не запланировано. Вместо них все новинки шведского бренда получат гибридные силовые установки и электромоторы.

Ранее стало известно, что стратегия развития марки предусматривает тотальную гибридизацию и электрификацию модельного ряда. В 2020 году доля “зеленых” транспортных средств должна составлять не менее 20% от всех реализованных автомобилей, а к 2025 году линейка производителя будет состоять исключительно из гибридов и электрокаров.

В январе 2020-го дилеры Volvo в России реализовали 281 машину, что на 42% улучшило продажи годичной давности. Всего же своих владельцев в прошлом месяце нашли 102 102 новых автомобиля, что на 1,8% улучшило прошлогодние результаты.

В декабре 2019 года автопроизводитель объявил о повышении цен на весь модельный ряд на 30-110 тыс. рублей из-за увеличившихся ставок утильсбора.

По данным Quto