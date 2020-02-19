Илон Маск раскритиковал Билла Гейтса из-за слов про электромобили

Илон Маск раскритиковал Билла Гейтса из-за слов про электромобили
19 февраля 16:11 2020

Илон Маск отреагировал на слова Билла Гейтса о техническом несовершенстве электромобилей

Гейтс дал интервью блогеру Маркесу Браунли. В нём он коснулся темы сокращения вредных выбросов для борьбы с изменением климата. Бизнесмен заявил, что Tesla находится в авангарде автомобильной промышленности.

Гейтс признался, что недавно купил себе электромобиль Porsche Taycan. По его словам, использование электрокара доставляет ему большое удовольствие. При этом Гейтс отметил, что эти автомобили уступают обычным транспортным средствам по дальности хода.

На интервью Гейтса отреагировали в Сети. Один из фанатов Tesla возмутился словами сооснователя Microsoft.

Я разочарован, потому что многие люди, которые посмотрят это интервью, поверят Биллу и даже не будут рассматривать покупку электромобиля. Зачем он так сделал? Билл Гейтс же такой умный парень! — написал пользователь с ником Tesletter.

Илон Маск написал пользователю ответ на сообщение.

Илон Маск

Фото: Илон Маск

Если честно, я не в восторге от всех моих встреч с Гейтсом, — заявил глава Tesla.

Как ранее писал NEWS.ru, Илон Маск признался, что худшую работу в своей жизни он выполнял на лесопилке в канадском Ванкувере. По его словам, он должен был чистить котёл в котельной. Для этого он пробирался по узкому тоннелю, доставал нагретый песок и мусор, а рабочий выгребал его наружу.

Источник News.ru

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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