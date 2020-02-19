Директор “Лицедеев” извинился перед оставшимся без ноги петербуржцем

Директор “Лицедеев” извинился перед оставшимся без ноги петербуржцем
19 февраля 08:11 2020

В Петербурге директор, художественный руководитель и актер петербургского театра “Лицедеи” Виктор Соловьев принес извинения сбитому 41-летнему петербуржцу. Театральный деятель буквально “впечатал” мужчину в его автомобиль

По данным РИА Новости, в своем обращении Соловьев выражает “искреннее сожаление о случившемся” и сообщает о готовности помочь жертве ДТП.

Также виновник случившегося рассказал, что собирался помочь мужчине прямо на месте происшествия, но очевидцы посоветовали не трогать пострадавшего до приезда медиков.

Художественный руководитель и актер петербургского театра "Лицедеи" Виктор Соловьев.

Художественный руководитель и актер петербургского театра “Лицедеи” Виктор Соловьев. Фото: Страница Виктора Соловьева в vk.com

В своем обращении Виктор Соловьев также признал, что находился в состоянии алкогольного опьянения, назвал уровень содержания алкоголя в крови – 0,32 промилле – и сообщил, что такое с ним случилось впервые.

По данным полиции, на Малоохтинском проспекте Виктор Соловьев, управляя BMW X6, сбил местного жителя, который менял колесо у своего автомобиля. В результате медикам пришлось ампутировать пострадавшему ногу до бедра.

Источник Российская Газета

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AMSRUS
AMSRUS

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2 комментария

  1. Сергей Васильченко
    19 февраля, 08:20 #1 Сергей Васильченко

    а нога вырастет новая от этого извинения ?

  2. Сергей Сергеевич
    19 февраля, 09:22 #2 Сергей Сергеевич

    А почему он не за решёткой до сих пор?

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