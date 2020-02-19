Директор “Лицедеев” извинился перед оставшимся без ноги петербуржцем

По данным РИА Новости, в своем обращении Соловьев выражает “искреннее сожаление о случившемся” и сообщает о готовности помочь жертве ДТП.
Также виновник случившегося рассказал, что собирался помочь мужчине прямо на месте происшествия, но очевидцы посоветовали не трогать пострадавшего до приезда медиков.
Художественный руководитель и актер петербургского театра “Лицедеи” Виктор Соловьев. Фото: Страница Виктора Соловьева в vk.com
В своем обращении Виктор Соловьев также признал, что находился в состоянии алкогольного опьянения, назвал уровень содержания алкоголя в крови – 0,32 промилле – и сообщил, что такое с ним случилось впервые.
По данным полиции, на Малоохтинском проспекте Виктор Соловьев, управляя BMW X6, сбил местного жителя, который менял колесо у своего автомобиля. В результате медикам пришлось ампутировать пострадавшему ногу до бедра.
Источник Российская Газета
C 2014 года www.amsrus.ru
а нога вырастет новая от этого извинения ?
А почему он не за решёткой до сих пор?
Only registered users can comment.