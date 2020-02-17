Мужчина украл запчасти с 18 каршеринговых машин в Москве

Мужчина украл запчасти с 18 каршеринговых машин в Москве
17 февраля 11:11 2020

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде – Новости Mail.ru

В столице задержали 38-летнего жителя Московской области, подозреваемого в кражах запчастей с машин каршеринга, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

В отдел полиции района Царицыно обратился представитель каршеринговой компании. Он сообщил о том, что с 18 автомобилей украли запчасти.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Бехтерева. Им оказался 38-летний житель Московской области», — говорится в сообщении.

Злоумышленник брал автомобили в аренду, отгонял их в автосервис и снимал запчасти. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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