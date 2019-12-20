Renault Arkana – официальный автомобиль российской премьеры фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»

Renault Россия и компания Уолт Дисней Компани СНГ четвертый год подряд продолжают сотрудничество. Официальным автомобилем российской премьеры нового фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» стал флагманский купе-кроссовер Renault ARKANA

На премьерном показе, в кинотеатре Октябрь, присутствовали известные представители сферы моды, искусства, кинематографа и журналистики. В рамках мероприятия купе-кроссовер Renault ARKANA был представлен в двух цветах, символизирующих образы главных героев фильма: в белом – Рей, а в новом ярком цвете Red Fusion – Кайло Рен.

Фильм завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрителя ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги.

Renault активно поддерживает сферы искусства и участвует в различных арт‑событиях в России и по всему миру. Интерес к современному искусству – неотъемлемая часть культуры Renault, открытой для всего нового. Среди знаковых культурных событий мирового масштаба, которые поддерживает компания Renault – Каннский кинофестиваль, кинофестивали в Довиле, Альп д’Уэзе, Марракеше, Лондоне, Сан-Себастьяне, Вальядолиде и в Венеции.