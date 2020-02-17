JAC Motors впервые в России запустил продажу автомобилей через сервис скидок

JAC Motors впервые в России запустил продажу автомобилей через сервис скидок
17 февраля 19:11 2020

Официальный дистрибьютор JAC Motors, компания «Джак автомобиль» впервые на российском рынке начала продажи двух легковых моделей с помощью сервиса «КупиКупон»

Для покупки на выгодных условиях доступны популярные кроссоверы JAC S3 и JAC S5. Скидка на приобретение автомобилей у официальных дилеров при условии оформления купона может составить до 16%.

Согласно условиям акции, JAC S3 в комплектации Luxury с двигателем объемом 1,5 л и 6-ступенчатой механической коробкой передач обойдется в 779.000р. вместо 924.000р. Версию Intelligent с вариатором CVT можно приобрести за 879.000р. вместо 1.034.000р.

JAC S3

JAC S3

Кроссовер JAC S5 Luxury, оснащенная атмосферным двухлитровым двигателем и пятиступенчатой механикой предлагается за 919.000р. вместо 1.084.000р. Комплектация Intelligent с турбированным двигателем 2,0 л и 6-ступенчатой механической коробкой передач оценивается в 1.019.000р. вместо 1.194.000р.

С помощью нового канала продаж официальный дистрибьютор JAC Motors в России, компания «Джак автомобиль», рассчитывает увеличить лояльную аудиторию, а также предложить уникальные условия покупки всем клиентам марки. На первом этапе партнерская акция действует до 15 марта 2020 года, в будущем возможно продолжение партнерства с сервисом.

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JacS3S5
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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