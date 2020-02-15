Skoda Enyaq: первый электрический SUV чешского бренда

Буква Е в названии ENYAQ указывает на электрический силовой агрегат новой модели, а Q – на ее принадлежность к семейству SUV чешского бренда

Название SKODA ENYAQ происходит от ирландского имени Enya, которое переводится как «источник жизни»

SKODA ENYAQ станет первой моделью SKODA, базирующейся на модульной архитектуре электрификации (MEB)

SKODA ENYAQ – именно так чешский автопроизводитель назвал свой первый полностью электрический серийный SUV, построенный на модульной архитектуре (MEB) концерна Volkswagen Group

Ключевые особенности автомобиля нашли отражение в новой «формуле» названия: буква E указывает на электрический силовой агрегат модели, а Q является отличительным знаком успешного семейства SUV марки. С появлением нового SKODA ENYAQ чешский бренд делает очередной шаг в эру электрической мобильности в 2020 году.

Название электрического SUV SKODA ENYAQ происходит от ирландского имени Enya, означающего «источник жизни». Само же это имя образовано от гэльского слова Eithne, которое можно перевести как «суть», «дух» или «принцип». Отличающиеся по смыслу значения позволяют, в свою очередь, по-разному трактовать название автомобиля. Так, «источник жизни» в данном случае символизирует новый шаг чешского бренда в эру электрической мобильности и соответствует девизу марки «Движущая сила изобретений. Умные решения с 1895 года». Он означает стремление SKODA к постоянному развитию, что созвучно темпераменту ENYAQ и вдохновению инженеров компании, работавших над созданием инновационного электрического SUV. Имя Enya наполнено историческим и культурным смыслом, энергией, легко произносится и запоминается, а также идеально подходит к началу новой эры в 125-летней истории компании.

Названия других известных SUV чешского бренда, таких как KODIAQ, KAROQ и KAMIQ, позаимствованы из языка инуитов – народа, населяющего Гренландию и северную часть Канады. SKODA ENYAQ продолжает эту традицию: его название сочетает в себе отсылку к будущим электрическим автомобилям бренда, построенным на модульной архитектуре MEB, и заимствование из ирландского – языка легендарного северного края. Буква E в начале названия указывает на электрический силовой агрегат, а Q в конце – на принадлежность модели к семейству SUV SKODA.

SKODA ENYAQ станет первой серийной моделью бренда, базирующейся на модульной архитектуре электрификации (MEB) концерна Volkswagen Group. До конца 2022 года чешская марка представит более 10 электрических моделей, которые будут выпускаться под суббрендом SKODA iV. Компания ожидает, что к 2025 году на модели с plug-in гибридной и полностью электрической силовой установкой будет приходиться до 25% продаж. К 2021 году SKODA инвестирует 2 млрд евро в разработку электрических моделей, а также единой экосистемы для современных и экологичных автомобильных решений.

Первая фотография приоткрывает завесу тайны над SKODA ENYAQ. На снимке изображена надпись ENYAQ, расположенная на задней двери модели, которая станет вторым полностью электрическим автомобилем чешского бренда после CITIGOe iV.