Hyundai и Московская государственная консерватория представляют февральскую программу в рамках образовательного цикла «Большая музыка для маленьких»

Специальное мероприятие «Большая опера для маленьких» для детей из цикла «Большая музыка для маленьких» состоится в Рахманиновском зале МГК имени П.И. Чайковского 14 февраля и в Hyundai MotorStudio – 22 февраля

Юные зрители познакомятся с историей оперы, узнают, как создается музыкальный спектакль и в чем секреты мастерства оперных див, а также услышат величайшие оперные произведения в исполнении выпускников и студентов Московской государственной консерватории, обладающих самыми разными тембрами голоса.

«Большая музыка для маленьких» – совместный проект Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и компании «Хендэ Мотор СНГ». Его целью является популяризация классической музыки среди подрастающего поколения в форме бесплатных интерактивных лекций. Специфика проекта заключается в гармоничном сочетании веселых историй, театрального действа, мультфильмов и яркого исполнения музыкальных фрагментов студентами и аспирантами Московской консерватории. Встречи проводятся два раза в месяц – в Hyundai MotorStudio на Новом Арбате и в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, и рассчитаны на детей в возрасте от 4 до 10 лет.

Расписание «Большой оперы для маленьких», февраль, 2020: