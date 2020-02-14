Hyundai и Московская государственная консерватория представляют февральскую программу в рамках образовательного цикла «Большая музыка для маленьких»

Hyundai и Московская государственная консерватория представляют февральскую программу в рамках образовательного цикла «Большая музыка для маленьких»
14 февраля 14:11 2020

Специальное мероприятие «Большая опера для маленьких» для детей из цикла «Большая музыка для маленьких» состоится в Рахманиновском зале МГК имени П.И. Чайковского 14 февраля и в Hyundai MotorStudio – 22 февраля

Юные зрители познакомятся с историей оперы, узнают, как создается музыкальный спектакль и в чем секреты мастерства оперных див, а также услышат величайшие оперные произведения в исполнении выпускников и студентов Московской государственной консерватории, обладающих самыми разными тембрами голоса.

«Большая музыка для маленьких» – совместный проект Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского и компании «Хендэ Мотор СНГ». Его целью является популяризация классической музыки среди подрастающего поколения в форме бесплатных интерактивных лекций. Специфика проекта заключается в гармоничном сочетании веселых историй, театрального действа, мультфильмов и яркого исполнения музыкальных фрагментов студентами и аспирантами Московской консерватории. Встречи проводятся два раза в месяц – в Hyundai MotorStudio на Новом Арбате и в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, и рассчитаны на детей в возрасте от 4 до 10 лет.

Расписание «Большой оперы для маленьких», февраль, 2020:

  • 14 февраля, Рахманиновский зал МГК имени П.И. Чайковского по адресу: ул. Большая Никитская д. 11. Начало в 16:00. Регистрация на событие обязательна.
  • 22 февраля, Нyundai MotorStudio по адресу: ул. Новый Арбат д. 21, стр. 1.  Начало в 11:00. Регистрация на событие на сайте Hyundai MotorStudio обязательна.

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AMSRUS
AMSRUS

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