В России ожидается смена «короля дорог»: Бюджетный Haima 8S «угрожает» Hyundai Santa Fe

Китайский кроссовер претендует на лидерство на российском рынке

Китайская «оккупация» российского авторынка продолжается — уже многие машины стали предметом гордости россиян, которые отмечают высокое качество сборки, превосходные динамические параметры и демократическую цену. Вполне вероятно, что перечень автомобилей из Китая расширится и они легко займут места «корейцев».

Одним из таких авто может стать Haima 8S, который представили недавно на индийском автосалоне «Auto Expo 2020». В скором времени китайский кроссовер выйдет на индийский рынок, а следом ожидается появление машины и в России, которая «угрожает» прославленному Hyundai Santa Fe.

Интересно, что «Санта Фе» уже давно заслужил звание «короля российских дорог» и поэтому появление Haima 8S означает смену «короля». Кроме того, китайский кроссовер во многом схож с корейским аналогом, особенно в плане внешнего облика. Отличаются такие автомобили наличием другой радиаторной решетки и двухъярусных фар у «китайца», а в основе «Хаймы» лежит архитектура HMGA с независимой задней подвеской.

Стоит отметить и внушительные габариты китайского кроссовера, благодаря чему в салоне и багажном отделения будет достаточно много места. Под капотом серьезного конкурента Hyundai Santa Fe расположатся 1,2- и 1,6-литровые турбодвигатели на 148 и 194 лошадиные силы, работающие в паре с МКПП и АКПП с передним приводом.

В «базе» Haima 8S обойдется от 775 000 рублей. За такие деньги россияне получат автомобиль с большим количеством современных цифровых сервисов, облегчающих управление машиной и доставляющих комфорт. Кроме того, авто порадует богатой отделкой интерьера, с чем он не сравниться с «Санта Фе». Таким образом, появление китайского кроссовера будет очередным ударом для «корейцев» и всполошит отечественный рынок.

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