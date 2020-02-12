Volvo и Geely обсуждают слияние

Volvo и Geely Automobile рассматривают возможность создания нового глобального альянса – Autonews.autoua.net

Компании Volvo и Geely ведут переговоры о полном слиянии, которое ускорит финансовое и технологическое взаимодействие между двумя автопроизводителями и позволит получить «дополнительные конкурентные преимущества». В руководстве Volvo считают, что слияние с группой Geely, владеющей контрольным пакетом акций шведской марки, позволит создать нового глобального производителя, способного стать лидером мировой автомобильной промышленности. При этом сама Volvo и принадлежащие китайскому холдингу марки Geely, Lynk & Cо и Polestar смогут сохранить свою идентичность. Об этом говорится в совместном заявлении компаний.

«Слияние этих двух компаний приведет к сильной глобальной группе. Мы рассчитываем на сотрудничество с Хаканом Самуэльссоном, президентом и генеральным директором Volvo Cars, для дальнейшего изучения этой возможности с целью усиления синергии внутри Группы при сохранении конкурентного преимущества и целостности каждого отдельного бренда», – заявил председатель совета директоров и основной владелец китайского холдинга Geely Ли Шуфу.

Никакого конкретного графика или плана объединения Volvo Cars и Geely Automobile пока нет. Создана совместная рабочая группа, которой предстоит оценить плюсы и минусы возможной сделки, и направить советам директоров предложения по слиянию. В случае успешного завершения переговоров, Volvo получит доступ к китайским производственным площадям Geely Automobile, а китайцы, в свою очередь, получат возможность расширить свое присутствие в Европе.

В октябре прошлого года Volvo и Geely объявили о создании нового совместного подразделения, которое займется разработкой и производством двигателей внутреннего сгорания следующего поколения и гибридных силовых установок.