Suzuki представила новую Vitara Brezza

Компания Maruti Suzuki India Limited (MSIL), подразделение корпорации Suzuki, представила новую Vitara Brezza, оснащенную 1,5-литровым бензиновым двигателем серии «K»

Новый двигатель соответствует экологическому стандарту BS6. Обновленный компактный кроссовер Vitara Brezza предлагает улучшенную динамику, новый смелый дизайн экстерьера и интерьера и множество новых опций.

С момента старта продаж в Индии в 2016 году Vitara Brezza стала бестселлером местного рынка. Менее чем за 4 года продажи кроссовера преодолели отметку в 500 000 реализованных автомобилей. В сегменте SUV на индийском рынке Vitara Brezza первой достигла этого рубежа.

Новая Vitara Brezza оснащена мощным 1,5-литровым бензиновым двигателем серии «К», соответствующим экологическому стандарту BS6. Новый двигатель обеспечивает пиковую мощность в 77 кВт при 6000 об/мин с крутящим моментом 138 Нм при 4400 об/мин, что обеспечивает прекрасную динамику.

Vitara Brezza получила серьезные изменения в дизайне экстерьера: новую крупную решетку радиатора, дополнительный передний бампер, обновленные светодиодные фары, а также новые 16-дюймовые легкосплавные диски.

Но одно из главных изменений – это мультимедийная система SmartPlay с сенсорным экраном в 17,8 см. Теперь она может подключаться к «облаку» данных и обновлять трафик в реальном времени.

Новая Vitara Brezza предлагает множество опций комфорта и безопасности, включая автоматическое складывание боковых зеркал (ORVM), антибликовое зеркало заднего вида с автоматическим затемнением (IRVM) и индикатор переключения передач. Также доступны двойные передние подушки безопасности, системы ABS и EBD, ассистент парковки, датчики заднего хода и функция напоминания о ремнях безопасности водителю и пассажиру.