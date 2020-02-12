BMW раскрыла планы на российский рынок в 2020 году

Компания BMW собирается в этом году привезти несколько гибридов, добавить самую дешевую комплектацию для кроссовера X5, представить лимитированный спорткар, а также представить специальную версию мощного бизнес-седана

Компания BMW традиционно пользуется большим спросом на российском рынке. Поэтому не удивительно, что бренд серьезно относится к местной модельной линейке. Только в 2020 году производитель собирается показать не менее шести новинок.

Одной из самых популярных будущих новинок может оказаться новая базовая комплектация BMW X5 с начальным ценником от 4 590 000 рублей. Версия xDrive25d Business будет отличаться дизельным мотором с мощностью до 231 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Таким образом, самый популярный кроссовер БМВ станет дешевле на 310 000 рублей уже в начале весны этого года.

По информации от CarsWeek, весной ожидается прибытие еще одной новой версии для BMW X5, а также X6. Речь идет о «мягких» гибридах xDrive40d. Под капотом обеих моделей будет установлен 3,0-литровый турбодизель, работающий в паре с электромотором. Мощность составит около 40 лошадиных сил.

Позднее на рынке появится новая топовая комплектация для кроссовера BMW X7 M50i. Эта модель будет стоить от 8 620 000 рублей. Под капотом будет стоять флагманский мотор V8 на 4,4 литра, способный развивать до 530 «лошадей» и 750 Нм крутящего момента. Также компания не забудет привезти на рынок специальную версию BMW M5 SE. Эта модель получит расширенный список штатного оборудования и стоимость от 8 300 000 рублей.

Одной из главных новинок станет самая «злая» версия BMW M2 CS. Компактная легковушка будет оснащаться 3,0-литровым битурбированным двигателем с мощностью до 450 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. Стоимость модели в России будет начинаться от 7 140 000 рублей.

Тем временем новый BMW M3 замечен на дорогах Лос-Анджелеса. На фотографиях видно, что внешний вид новинки значительно изменился по сравнению с предшественниками.