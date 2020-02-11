Toyota разработала новую силовую установку для плавучей лаборатории Energy Observer

Компания Toyota разработала и установила новую версию силовой установки для очередного сезона кругосветного путешествия первого в мире судна на водородных топливных элементах Energy Observer

Миссией сотрудничества Toyota и Energy Observer является продвижение альтернативных источников энергии параллельно с совершенствованием водородных технологий и расширением возможностей их применения

Разработанные компанией компактные силовые установки на водородных топливных элементах уже используются в автомобилях, коммерческом и общественном транспорте, а применение их на воде подчеркивает высокий потенциал технологии

Компания Toyota разработала и установила новую версию специальной силовой установки для очередного сезона кругосветного путешествия первого в мире судна на водородных топливных элементах Energy Observer

Уникальная плавучая лаборатория создана при поддержке Toyota на базе спортивного катамарана. В качестве источника энергии она использует силовую установку на водородных топливных элементах, а также электромоторы, ветрогенераторы и солнечные панели площадью 170 квадратных метров. Судно полностью автономно, включая производство водорода, которое происходит прямо на борту посредством электролиза забортной воды.

Миссией сотрудничества компании Toyota и Energy Observer является продвижение альтернативных источников энергии параллельно с совершенствованием водородных технологий и расширением возможностей их применения.

В 2017 году катамаран Energy Observer отправился в 6-летнее кругосветное путешествие. В июне 2019 года Energy Observer впервые заходил в Россию, совершив остановку в порту Санкт-Петербурга в рамках североевропейского этапа кругосветки. Всего в маршруте катамарана запланировано 50 стран и 101 остановка.

Экспедиция позволяет Toyota тестировать свои передовые разработки в экстремальных условиях, укрепляя лидирующие позиции компании в области развития водородной энергетики.

Для очередного этапа кругосветного путешествия Energy Observer инженеры Toyota разработали и установили на лодке компактный силовой модуль на водородных топливных элементах. Сотрудники Toyota Technical Center Europe создали его с применением компонентов, впервые использованных в модели Toyota Mirai. Данный модуль отличается повышенной эффективностью, а также дополнительной надежностью для трансокеанских переходов.

Для того чтобы провести разработку, подготовить компонентную базу, осуществить сборку и тестирование силовой установки, команде европейского центра исследований и разработок потребовалось 7 месяцев. В конце прошлого года модуль прошел успешное тестирование в доке, а в текущий момент завершаются его ходовые испытания в море. Судно должно отправиться в очередное путешествие в середине февраля.

«Мы гордимся сотрудничеством с Toyota и своим участием в разработке силовой установки на водородных топливных элементах. Во время наших океанских путешествий мы тестируем ее работоспособность в самых тяжелых условиях. После трехлетних испытаний, в ходе которых было пройдено более 20 000 морских миль, все в Energy Observer работает очень надежно», – сообщил Викториен Эруссар, основатель и капитан Energy Observer.

Водородные технологии Toyota успешно применяются на земле, воде и даже в космосе: активно используя силовые модули на топливных элементах в серийном автомобиле Toyota Mirai, тяжелых грузовиках, легком коммерческом транспорте, автобусах и вилочных погрузчиках, а теперь и на морском судне. Компания не останавливается на достигнутом и готовится покорить безвоздушное пространство. Совместно с космическим агентством Японии JAXA Toyota разрабатывает пилотируемый двухместный шестиколесный луноход на водородном топливе, который планирует отправить в космос в 2029 году.