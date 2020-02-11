Toyota разработала новую силовую установку для плавучей лаборатории Energy Observer

Уникальная плавучая лаборатория создана при поддержке Toyota на базе спортивного катамарана. В качестве источника энергии она использует силовую установку на водородных топливных элементах, а также электромоторы, ветрогенераторы и солнечные панели площадью 170 квадратных метров. Судно полностью автономно, включая производство водорода, которое происходит прямо на борту посредством электролиза забортной воды.
Миссией сотрудничества компании Toyota и Energy Observer является продвижение альтернативных источников энергии параллельно с совершенствованием водородных технологий и расширением возможностей их применения.
В 2017 году катамаран Energy Observer отправился в 6-летнее кругосветное путешествие. В июне 2019 года Energy Observer впервые заходил в Россию, совершив остановку в порту Санкт-Петербурга в рамках североевропейского этапа кругосветки. Всего в маршруте катамарана запланировано 50 стран и 101 остановка.
Экспедиция позволяет Toyota тестировать свои передовые разработки в экстремальных условиях, укрепляя лидирующие позиции компании в области развития водородной энергетики.
Для очередного этапа кругосветного путешествия Energy Observer инженеры Toyota разработали и установили на лодке компактный силовой модуль на водородных топливных элементах. Сотрудники Toyota Technical Center Europe создали его с применением компонентов, впервые использованных в модели Toyota Mirai. Данный модуль отличается повышенной эффективностью, а также дополнительной надежностью для трансокеанских переходов.
Для того чтобы провести разработку, подготовить компонентную базу, осуществить сборку и тестирование силовой установки, команде европейского центра исследований и разработок потребовалось 7 месяцев. В конце прошлого года модуль прошел успешное тестирование в доке, а в текущий момент завершаются его ходовые испытания в море. Судно должно отправиться в очередное путешествие в середине февраля.
«Мы гордимся сотрудничеством с Toyota и своим участием в разработке силовой установки на водородных топливных элементах. Во время наших океанских путешествий мы тестируем ее работоспособность в самых тяжелых условиях. После трехлетних испытаний, в ходе которых было пройдено более 20 000 морских миль, все в Energy Observer работает очень надежно», – сообщил Викториен Эруссар, основатель и капитан Energy Observer.
Водородные технологии Toyota успешно применяются на земле, воде и даже в космосе: активно используя силовые модули на топливных элементах в серийном автомобиле Toyota Mirai, тяжелых грузовиках, легком коммерческом транспорте, автобусах и вилочных погрузчиках, а теперь и на морском судне. Компания не останавливается на достигнутом и готовится покорить безвоздушное пространство. Совместно с космическим агентством Японии JAXA Toyota разрабатывает пилотируемый двухместный шестиколесный луноход на водородном топливе, который планирует отправить в космос в 2029 году.
«Мы рады снова продемонстрировать универсальность водородных топливных элементов Toyota. Чтобы создать этот силовой модуль и установить его на лодке, сотрудники нашей европейской команды исследований и разработок работали в тесном контакте с экипажем Energy Observer. Результат их работы показывает, что технология с водородными топливными элементами может применяться в любых условиях и решать различные задачи бизнеса», – подчеркнул доктор Йохан ван Зил, президент и CEO Toyota Motor Europe.
C 2014 года www.amsrus.ru
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