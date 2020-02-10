УАЗ и Центросоюз РФ подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение, заключенное между «Ульяновский автомобильный завод» и Центральным союзом потребительских обществ Российской Федерации, предусматривает обеспечение членов этой некоммерческой организации автомобилями производства УАЗ и регламентирует основные условия сотрудничества сторон. Договоренность скрепили подписями генеральный директор «УАЗ» Адиль Ширинов и Председатель Совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов.
В документе за региональными союзами потребительских обществ страны и кооперативами закреплена возможность приобретения транспортных средств для выездной торговли на специальных условиях. Автомобили предназначаются для использования в качестве мобильных «автолавок» для снабжения продовольствием и товарами повседневного спроса отдаленных населенных пунктов. Таким образом удастся компенсировать отсутствие на местах нерентабельных крупных торговых сетей и обеспечить население качественной продукцией кооператоров.
Согласно достигнутым договоренностям, «УАЗ» гарантирует членам российского Центросоюза предоставление скидки до 8% на покупку автомобилей до конца 2020 года. С учетом федеральных программ, грантов и региональных субсидий общая выгода в ряде случаев может превышать 50% от актуальной розничной цены (исключение составляют модели «Патриот» и «Пикап» в комплектации «Классик»).
Действующие федеральные и региональные программы в совокупности с локальными инициативами по компенсации затрат на ГСМ, уже запущенными в некоторых регионах, а также потенциальными сезонными предложениями, в частности, в области лизинга автомобилей, могут значительно повысить доступность и упростить процесс эксплуатации «автолавок» и других специальных фургонов.
«Стратегия компании УАЗ ориентирована на долгосрочное партнерство и понимание развития бизнеса и запросов клиентов. Сотрудничество с Центросоюзом России – важный шаг в развитии и улучшении качества жизни в отдаленных регионах нашей страны. В связи с этим мы приняли решение поддержать потребительские общества и сделать автомобили УАЗ доступнее за счет уникальной скидки, что позволит кооператорам обновить свой автопарк и обеспечить население труднодоступных населенных пунктов всем необходимым», – отметил Адиль Ширинов.
C 2014 года www.amsrus.ru
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