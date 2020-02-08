Роналду подарили Mercedes-Benz G-Class от Brabus за 400 000 долларов

Украшенный праздничным бантом Mercedes-AMG G63 Brabus 800 Widestar ожидал именинника прямо на выходе из ресторана. Моментом вручения подарка поделилась в своем Инстаграме жена футболиста – Джорджина Родригес. Стоимость такого «заряженного» внедорожника составляет 366 тысяч евро.
View this post on Instagram Felicidades al hombre de mi vida! Qué ganas de transportar nuestro amor en tu regalo 💝🏎 🎁 @cristiano #happybirthdayA post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Feb 5, 2020 at 1:18pm PST
Felicidades al hombre de mi vida! Qué ganas de transportar nuestro amor en tu regalo 💝🏎 🎁 @cristiano #happybirthday
A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Feb 5, 2020 at 1:18pm PST
Эффектный боди-кит от Брабуса увеличил ширину Гелендвагена на 10 см и дал возможность наделить внедорожник огромными 23-дюймовыми колесами. Мощность «базового» битурбомотора 4,0 V8 увеличили до 800 л.с., а крутящий момент подняли ровно до 1 000 Нм. До первой сотни на спидометре трехтонный монстр разгоняется за 4,1 секунды, а его максимальная скорость принудительно ограничена на отметке 240 км/ч.
Фото: autocentre.ua
Интересно, что некоторые СМИ ошибочно сообщили, что Роналду получил в подарок более эксклюзивную версию Brabus G V12 900 «One of Ten», стоимостью 605 тысяч евро. Но во-первых, у такого Брабуса иное расположение ходовых огней, а во-вторых, было выпущено всего 10 экземпляров такой модели, которые очевидно уже давно распроданы.
Источник Автоцентр.
C 2014 года www.amsrus.ru
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