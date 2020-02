Полиция Мумбаи придумала средство против шумных водителей

Полицейские индийского Мумбаи — четвертого по загруженности дорог города в мире — давно хотели побороть привычку местных автомобилистов жать на сигнал в ожидании зеленого света на светофоре.

В ноябре-декабре 2019 года полицейские подсоединили к нескольким светофорам города измерители уровня шума, говорится в видеоролике. Как только уровень достигает 85 децибел, светофор заново начинает отсчет до зеленого сигнала. «Больше сигналишь — дольше стоишь», написано на табло, размещенном на светофоре.

Ролик, опубликованный в конце января, посмотрели почти три миллиона человек. В основном в комментариях люди приветствуют решение полицейских.

Horn not okay, please!

Find out how the @MumbaiPolice hit the mute button on #Mumbai’s reckless honkers. #HonkResponsibly pic.twitter.com/BAGL4iXiPH

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) January 31, 2020