Полиция Мумбаи придумала средство против шумных водителей

Карающий светофор. Полиция Мумбаи придумала средство против шумных водителей — чем больше они сигналят, тем дольше ждут зеленого света – Meduza

Полицейские индийского Мумбаи — четвертого по загруженности дорог города в мире — давно хотели побороть привычку местных автомобилистов жать на сигнал в ожидании зеленого света на светофоре.

«Люди сигналят, даже если горит красный свет. Может, они думают, что так они заставят зеленый свет загореться быстрее?», — предполагают полицейские в ироничном видео, опубликованном в твиттере полиции Мумбаи.

В ноябре-декабре 2019 года полицейские подсоединили к нескольким светофорам города измерители уровня шума, говорится в видеоролике. Как только уровень достигает 85 децибел, светофор заново начинает отсчет до зеленого сигнала. «Больше сигналишь — дольше стоишь», написано на табло, размещенном на светофоре.

Ролик, опубликованный в конце января, посмотрели почти три миллиона человек. В основном в комментариях люди приветствуют решение полицейских.

Horn not okay, please!

Find out how the @MumbaiPolice hit the mute button on #Mumbai’s reckless honkers. #HonkResponsibly pic.twitter.com/BAGL4iXiPH — Mumbai Police (@MumbaiPolice) January 31, 2020

Теперь, после пробных запусков и одобрения в соцсетях, руководство полиции Мумбаи решает, каким образом подключить систему — ее назвали «Карающий светофор» — на постоянной основе в 20-миллионном городе. Первым делом, в течение недели, она заработает на десяти перекрестках, в основном вблизи больниц и образовательных учреждений.

В 2019 году Мумбаи оказался на четвертом месте в рейтинге загруженности дорог TomTom — после Бангалора, Манилы и Боготы. Согласно рейтингу, водители Мумбаи теряют в пробках 8 дней 17 часов в году. Утренний час пик удлиняет получасовую поездку на 24 минуты, вечернюю — на 31 минуту, подсчитали составители рейтинга.

Любовь водителей посигналить на светофоре делает это время еще более неприятным:

«Не только вызывает шумовое загрязнение, но и бьет по барабанным перепонкам, учащает сердцебиение, вызывает стресс и увеличивает хаос на дорогах», — констатирует комиссар дорожной полиции Мадукар Пандей. «Надеемся, что у нас получится добиться лучшей дисциплины на дорогах и сделать поездки по дорогам Мумбаи свободными от громких сигналов, шума и стресса», — добавляет он.

Полиция Бангалора уже заявила, что тоже установит такую систему на основных городских перекрестках, хотя проблема шума в городе и не такая серьезная, как в Мумбаи. В городе, лидирующем по загруженности дорог в мире, это вызвало неоднозначную реакцию: по одним оценкам, система действительно принесет пользу, если ее правильно настроить, по другим — может провоцировать раздраженных водителей нарушать правила и проезжать перекресток на красный свет.