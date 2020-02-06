Электрический кроссовер BMW получит аэродинамические колеса

Электрический кроссовер BMW получит аэродинамические колеса
06 февраля 12:11 2020

Кроссоверу BMW iX3, первому электромобилю немецкой марки с технологией еDrive пятого поколения, достанется комплект аэродинамических колес. В них, как ни странно, есть смысл, так как увеличивается энергоэффективность автомобиля – Motor Page

Собственно, колеса представляют собой стандартные алюминиевые диски с V-образными спицами, дополненные композитными вставками. Колеса на 15 процентов легче обычных, позволяют на пять процентов снизить коэффициент лобового сопротивления (по сравнению с X3) и на два процента расход электроэнергии, что в цифровом выражении будет соответствовать 0,4 киловаттам на каждые сто километров пробега (общий прирост дальности хода составит 10 километров). Такие же колеса получат будущие BMW iNext и i4, дебют которых запланирован на следующий год.

Любопытно, что компания BMW ранее уже раскрыла технические характеристики iX3. У кроссовера будет один электромотор, смонтированный на задней оси. Его мощность составит 286 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента. Тяговая батарея на 74 киловатт-часа позволит показать номинальный пробег в 440 километров (WLTP).

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BMWiX3Электромобиль
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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