Mercedes-Benz Sprinter празднует день рождения

Успех сделал Sprinter синонимом целого сегмента малотоннажных автомобилей от 3,0 до 5,5 тонн

С 1995 года он всегда устанавливал новые стандарты экономики, безопасности и универсальности, с самого первого до текущего поколения

Благодаря Mercedes PRO connect и началу путешествия к электрической мобильности Mercedes-Benz Sprinter оптимально оснащен для решения всех предстоящих задач

Известен во всем мире и на дорогах 130 стран

В этот юбилейный год медиа-платформа Mercedes me на сайте Mercedes-Benz будет ежемесячно рассказывать о ходе празднования дня рождения Sprinter

25 лет назад на рынке выпущен малотоннажный автомобиль, который даст свое имя целому сегменту автомобилей: Sprinter. Сегодня, четверть века спустя, нынешнее поколение по-прежнему задает стандарты для конкуренции

Наряду с такими вечными ценностями, как качество, надежность, экономичность и комфорт, в нынешнем поколении Sprinter также обеспечивает взаимодействие через сеть и сетевую интеграцию, а также в eSprinter – локальную транспортировку без выбросов. Mercedes-Benz Vans использует этот особенный день рождения Sprinter для освещения определенных тем на медиа-платформе Mercedes me каждый месяц в 2020 году. Эти события подчеркивают положение Sprinter как лидера рынка на протяжении десятилетий и демонстрируют, как автомобиль всегда идеально сочетает свою историческую традицию с современными инновациями.

1995 г.: фургон предваряет наступающее десятилетие

В 1995 году Mercedes-Benz Sprinter задал стандарты для целого сегмента и сыграл свою роль в переходе на электронную коммерцию: когда текущие объемы онлайн-торговли были едва представимы, бренд из Штутгарта представил ультрасовременный фургон, который идеально подходил для предстоящих задач логистики. Благодаря дисковым тормозам на передних и задних колесах, антиблокировочной тормозной системе ABS, включающей в себя автоматический тормозной дифференциал ABD, более аэродинамический кузов, низкий расход топлива и многие другие инновации, Sprinter установил стандарты в отношении безопасности, экономичности и комфорта и стал достойным преемником легендарного Т1. Согласно различным источникам в прессе, это сделало его создателем одноименного «класса Sprinter».

С самого начала новый автомобиль позиционировался как разносторонне одаренный: он был доступен в виде шасси, платформы или самосвала, с двойной или одинарной кабиной соответственно, как цельнометаллический фургон и микроавтобус на пять или девять мест, с низкой или высокой крышей. Колесные базы составляли от 3000 до 4025 мм. Допустимая масса изначально составляла 2590, 2800 или 3500 кг. Оптимальные предпосылки для многочисленных областей применения: например, на строительной площадке, в торговле, в пассажирских перевозках, а также для пожарных и спасательных служб. За последние 25 лет этот малотоннажный автомобиль также приобрел популярность как кемпер и в качестве базы для множества различных специальных версий.

2006 г.: существенное развитие и со значительно большей производительностью

Вслед за более чем 1,3 млн проданных Sprinter и несколькими обновлениями, в 2006 г. Mercedes-Benz представила комплексное дальнейшее развитие: ранее уже был доступен широкий спектр вариантов, теперь же клиенты могли получить индивидуализированное решение практически для любых задач. Портал кузовостроителей, который предоставляет всю информацию, необходимую для реализации запросов клиентов, также сыграл ключевую роль.

Новый автомобиль отличали многочисленные инновации: например, широкого раскрывающаяся сдвижная дверь грузового отсека, сверхвысокая крыша и четвертая длина кузова. Силовые агрегаты были дополнительно оптимизированы с помощью новой линейки двигателей и новой 6-ступенчатой ​​коробки передач для дизельных вариантов. Была также улучшенная тормозная система, ADAPTIVE ESP, с расширенными функциями для всех весовых вариантов и пересмотренной концепцией укладки груза в отсеке. Новые функции также включают в себя шины с широким основанием для задней оси для 4,6-тонного варианта, биксеноновые фары со статическим поворотом и поворотными огнями, подушку безопасности для грудной клетки для водителя и пассажира, систему PARKTRONIC и многое другое.

2013 г.: больше производительности, больше безопасности

Благодаря отличным трансмиссии и многочисленным инновациям получивший дальнейшее развитие Sprinter с 2013 г. снова занял лидирующую позицию среди конкурентов. Этому способствовали, среди прочего, пакет мер с насосом помощи рулевого управления ECO, функцией запуска / остановки ECO и задний мост с длинным рядом передаточного отношения. Благодаря новой технологии для двигателей, использующих технологию SCR, Sprinter стал первым малотоннажным автомобилем, соответствующим стандарту выхлопных газов Евро 6. В дополнение к расширенной гарантии мобильности и 7-ступенчатой ​​автоматической коробке передач 7G-TRONIC PLUS у клиентов появилось еще больше опциональных вариантов оборудования. Особое внимание было вновь уделено безопасности, в частности: Sprinter стал первым малотоннажным автомобилем, который в стандартной комплектации был оснащен системой стабилизации при боковом ветре для закрытых моделей (фургонов и грузопассажирских автомобилей). Адаптивный ассистент головного света, системы удержания полосы движения, контроля «слепых зон» и дистанции до впереди идущего автомобиля – это только некоторые из доступных функций.

2018 г.: с новым вариантом привода и интеллектуальной сетевой интеграцией

Третье поколение Sprinter было первым модельным рядом, в котором воплощалась философия Mercedes-Benz Vans adVANce в 2016 г. как поставщика комплексных мобильных решений. Он сочетает в себе прогрессивный дизайн с функциями комфорта и безопасности, которые обычно встречаются только в легковых автомобилях. Глубокая сетевая интеграция стала революционной: сервисы Mercedes PRO connect (в настоящее время сервис недоступен для России) и мультимедийная система MBUX (Mercedes-Benz User Experience) становятся отправными точками для будущего развития и создают новые возможности для управления большим парком машин и для малого бизнеса. Услуга позволяет управлять заказами онлайн и получать информацию о транспортном средстве, такую ​​как местоположение, запас топлива или интервал технического обслуживания практически в режиме реального времени. Для заказа с завода доступно восемь пакетов Mercedes PRO connect.

Количество доступных вариантов Sprinter остается впечатляющим: более 1000 различных версий текущего Sprinter могут быть сконфигурированы на основе доступных вариантов кузовов, шасси, концепций привода, грузоподъемности и оборудования. С 2018 г. для двигателей появилось еще больше вариантов благодаря впервые доступному переднему приводу и двум разработанным для него трансмиссиям, в том числе автоматической 9-ступенчатой трансмиссии 9G-TRONIC PLUS. Благодаря этим вариантам привода и так называемой версии головного тягового устройства текущее поколение Sprinter является идеальной основой для переоборудования в автодома. Предложение, которое уже используют многие специалисты по дооборудованию в этом расширяющемся сегменте.

2019 г.: Вступление в электрическую мобильность с eSprinter

Экономичный, надежный и гибкий, как и прежде, но теперь также способный распределять товары, ездить на стройплощадки или реагировать на сервисные вызовы – всё это с нулевыми локальными выбросами: представленный в конце 2019 г. eSprinter предназначен для этих целей (в настоящее время автомобиль недоступен для заказа в России). Его электрический передний привод имеет мощность до 85 кВт с крутящим моментом до 295 Н·м. Концепция регулируемых нагрузки и аккумуляторов учитывает индивидуальные требования: при использовании аккумулятора емкостью 47 кВт/ч его дальность составляет 168 км, а максимальная полезная нагрузка составляет 891 кг. Тем, кому необходимо больше полезной нагрузки, может просто выбрать меньшую емкость аккумуляторов. Интересная перспектива для операторов автопарка: информационный сервис eCharging Planner обеспечивает поддержку при переходе на безэмиссионную электрическую мобильность Mercedes-Benz Vans.

Чувствует себя как дома по всему миру на дорогах более чем в 130 странах

Sprinter производится не только на заводах Mercedes-Benz в Дюссельдорфе и Людвигсфельде, но и в Буэнос-Айресе, как это повелось с первого поколения. Американский завод в Чарльстоне также был расширен, чтобы стать полноценной площадкой для текущей модели. Но не только глобальные площадки обеспечивают популярность Sprinter в более чем 130 странах: в течение 25 лет он отвечает требованиям, которые предъявляют клиенты, когда речь идет о решении их разнообразных транспортных задач.

Публикации на Mercedes Me каждый месяц

Чтобы раскрыть многочисленные интересные темы о Sprinter, каждый месяц до декабря 2020 г. компания будет публиковать специальный отчет, который посвящен одному из аспектов Sprinter и его истории. В дополнение к письменным отчетам также можно будет наслаждаться фотографиями и иллюстрациями, которые проливают дополнительный свет на обсуждаемые вопросы.