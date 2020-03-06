Hyundai i30 N впервые на льду Байкала

Бренд Hyundai впервые принял участие в фестивале «Дни скорости на льду Байкала», который в этом году состоялся уже в девятый раз

Хэтчбеки Hyundai i30 N (первая модель суббренда N, представленная в России) совершили заезды на установление рекорда скорости в двух категориях: «Средняя скорость на дистанции 1 км с хода» по версии РАФ, и «Самая большая средняя скорость, развитая серийным автомобилем при движении по льду на дистанции 1000 км», по версии Книги рекордов России.

На лед озера Байкал вышли три Hyundai i30 N с двигателями 2.0 T-GDI 275 л.с. в максимальной комплектации Ultimate. Специальный режим старта с места Launch control, электронная регулировка жесткости амортизаторов, электронный дифференциал повышенного трения e-LSD и система оптимизации работы двигателя во время переключения передач помогли заряженным хэтчбекам достойно выступить и побороться за рекорд скорости в категориях «Средняя скорость на дистанции 1 км с хода» и «Самая большая средняя скорость, развитая серийным автомобилем при движении по льду на дистанции 1000 км».

Достигнутый результат Hyundai i30 N в категории «Средняя скорость на дистанции 1 км с хода» превысил отметку в 220 км/ч, за рулем которого находился пилот Максим Леонов. А в заезде на установление рекорда «Самая большая средняя скорость, развитая серийным автомобилем при движении по льду на дистанции 1000 км» был превышен порог в 110 км/ч.

Интересно, что попытка установления этого рекорда состоялась при участии шести пилотов, которые провели за рулем равное количество часов, а каждый из хэтчбеков преодолел дистанцию в 1020 км 700 м. Длина кольцевой трассы, на которой проходил заезд, составила 8 км, а самое короткое время, которое потребовалось на преодоление всей дистанции одному из Hyundai i30 N, составило 9 часов 01 минута 20 секунд. Максимальная средняя скорость для одного круга составила 128 км/ч. По версии Книги рекордов России предыдущий рекорд в этой категории был установлен в 2016 году также в рамках фестиваля «Дни скорости на льду Байкала» – и составил 96,1 км/ч.

Результаты зарегистрированы лицензированными судьями РАФ в соответствии с регламентами Книги рекордов России для категории «Самая большая средняя скорость, развитая серийным автомобилем при движении по льду на дистанции 1000 км» и будут оглашены в ближайшие два месяца.

Также в рамках фестиваля прошел заезд на определение средней скорости на дистанции 1 км при старте с места. В условиях сильного мороза Hyundai i30 N, серийный городской автомобиль, оснащенный шинами Continental, достиг результат в 224 км/ч. На данный момент это значение в классе автомобилей с объемом двигателя до 2.0 л с наддувом превышает только достижение специально сконструированного гоночного облегченного автомобиля, который показал результат в 236 км/ч.

Hyundai i30 N – первая модель суббренда N на российском рынке. При ее создании компания Hyundai стремилась представить автомобиль, который сочетает в себе лучшие качества спортивного автомобиля с преимуществами хэтчбэка С-сегмента.

Бренд N создан в корейском Намьянге, в головном центре исследований и разработок Hyundai Motor. Ходовые качества моделей бренда оттачиваются на Нюрбургринге (Германия), одной из самых сложных, требовательных и опасных трасс мира, где располагается собственный Центр испытаний Hyundai.

Фестиваль «Дни скорости на льду Байкала» был инициирован российскими автогонщиками Андреем Леонтьевым и Ильей Кашиным в 2011 году. Мероприятие является авторским ежегодным проектом, за время его проведения на льду Байкала было установлено более 18 официальных национальных рекордов скорости на автомобилях в разных классах и два абсолютных мировых достижения.