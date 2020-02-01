Great Wall Motor объявляет о сотрудничестве с Neusoft

Great Wall Motor и Neusoft инициируют совместные исследования и разработку центральной вычислительной платформы для интеллектуальных транспортных средств на базе VCP (Vehicle Computing Platform)

На выставке 2020 Las Vegas CES в США концерн Great Wall Motor и ведущая китайская IT-компания Neusoft Group официально объявили о сотрудничестве в области научных исследований и разработки систем интеллектуальных автомобилей.

Стратегическое сотрудничество компаний предполагает совместную работу и обмен опытом в трендовых областях интеллектуального автомобилестроения, например, исследование и разработка центральной вычислительной платформы для интеллектуальных транспортных средств на базе VCP компании Neusoft, а также других трендовых конкурентоспособных продуктов и решений, отвечающих современным тенденциям рынка.

Заместитель директора Центра исследований и разработок Great Wall г-н Го Янсон рассказал о последних технических достижениях компании:

«Great Wall Motors всегда следует за тенденцией технологических инноваций, ориентированных на интересы пользователей и на высокий уровень обслуживания. Разрабатывая обновляемую вычислительную платформу, мы стремимся предоставить нашим клиентам востребованный функциональный и удобный в эксплуатации продукт. Центральная вычислительная платформа напоминает установку нескольких процессоров в автомобиле. Если один процессор выйдет из строя, его немедленно заменят другие, что гарантирует пользователю максимальную безопасность. Кроме того, мы проектируем смарт-облако, используя огромное количество данных и искусственный интеллект, чтобы создать умный салон автомобиля с количественно измеряемым IQ и большими обучающими возможностями».

На российском рынке новейшая продукция концерна Great Wall Motor в области интеллектуальных автомобилей представлена моделями лидера китайских автомобильных брендов HAVAL, такими как кроссовер HAVAL F7, спортивный кросс-купе HAVAL F7х, рамный внедорожник HAVAL H9.