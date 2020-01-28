«Русский Прадо» от УАЗ получит новую 6-ступенчатую МКПП

Новое поколение внедорожника УАЗ «Патриот», также известное как «Русский Прадо», получит новую шестискоростную «механику». Сейчас трансмиссию испытывают в паре с разными двигателями, в том числе со 180-сильным турбированным мотором, пишет «Автоброкер»

Именно «Русский Прадо», как отмечает источник, станет первой моделью УАЗа с новой 6-ступенчатой «механикой». Трансмиссия с дополнительной, шестой передачей должна улучшить динамические характеристики автомобиля и существенно уменьшить расход топлива. Впрочем, никаких точных показателей по ним пока нет – инженеры до сих пор ищут оптимальные калибровки для каждой агрегатной связки.

Ранее о появлении 6-ступенчатой «механики» в новом внедорожнике говорил и гендиректор Ульяновского автозавода Адиль Ширинов:

«Из перспектив – это новый продукт, о котором я уже упоминал. Он должен включить в себя независимую подвеску, 6-ступенчатую коробку передач, новый двигатель», — сказал глава УАЗа.

Как уже сообщали «Автоновости дня», «Русский Прадо» выйдет на рынок во втором полугодии 2021 года. Автомобиль получит новую раму, независимую переднюю подвеску, измененный интерьер, новую головную оптику и другие фонари. Топовым двигателем в его линейке станет новый 180-сильный турбомотор, который уже разработан, испытан и будет внедрен в ближайшие полтора-два года.

Источник Автоновости дня.