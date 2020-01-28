«Русский Прадо» от УАЗ получит новую 6-ступенчатую МКПП

«Русский Прадо» от УАЗ получит новую 6-ступенчатую МКПП
28 января 15:11 2020

Новое поколение внедорожника УАЗ «Патриот», также известное как «Русский Прадо», получит новую шестискоростную «механику». Сейчас трансмиссию испытывают в паре с разными двигателями, в том числе со 180-сильным турбированным мотором, пишет «Автоброкер»

Именно «Русский Прадо», как отмечает источник, станет первой моделью УАЗа с новой 6-ступенчатой «механикой». Трансмиссия с дополнительной, шестой передачей должна улучшить динамические характеристики автомобиля и существенно уменьшить расход топлива. Впрочем, никаких точных показателей по ним пока нет – инженеры до сих пор ищут оптимальные калибровки для каждой агрегатной связки.

Ранее о появлении 6-ступенчатой «механики» в новом внедорожнике говорил и гендиректор Ульяновского автозавода Адиль Ширинов:

«Из перспектив – это новый продукт, о котором я уже упоминал. Он должен включить в себя независимую подвеску, 6-ступенчатую коробку передач, новый двигатель», — сказал глава УАЗа.

Как уже сообщали «Автоновости дня», «Русский Прадо» выйдет на рынок во втором полугодии 2021 года. Автомобиль получит новую раму, независимую переднюю подвеску, измененный интерьер, новую головную оптику и другие фонари. Топовым двигателем в его линейке станет новый 180-сильный турбомотор, который уже разработан, испытан и будет внедрен в ближайшие полтора-два года.

«Русский Прадо» от УАЗ получит новую 6-ступенчатую МКПП

УАЗ-3170. Фото: uazbuka.ru

Источник Автоновости дня.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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2 комментария

  1. Илья Вайцман
    28 января, 15:52 #1 Илья Вайцман

    Закопайте стюардессу!

  2. Oleg Avdonin
    28 января, 16:06 #2 Oleg Avdonin

    Получит ли русский прадо японские руки, мозги и менеджмент? Ответственность и производственную культуру? 🤔

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