Фургон Volkswagen Caddy засветился перед шпионскими объективами

Обновленный Volkswagen Caddy осваивает просторы северной части Швеции во время ходовых тестов

Фургон Volkswagen Caddy текущего поколения дебютировал, страшно сказать, в 2004 году. И с тех пор «рабочая лошадка» пережила лишь пару обновлений (с промежутком приблизительно в пять лет). Несомненно, пришло время модели «осовремениться», сменив начинку и внешность.

Закамуфлированный «с головы до пят» Volkswagen Caddy нового поколения засветился перед шпионскими объективами во время ходовых тестов, так что премьера новинки уже начала маячить на горизонте. Фургон попался на одной из дорог пока еще заснеженной северной части Швеции.

Судя по снимкам, опубликованным изданием Carscoops, авто получит новые бамперы, решетку радиатора иного дизайна и переработанную оптику. Капот немного вытянется, приблизив тип кузова скорее к универсалу. Кстати, конкретно этот предсерийный образец, что попал на снимки, отличается раздвижными задними дверями, расположенными с обеих сторон.

Ожидается, что Caddy переберется на модульную платформу MQB. Это позволит оснащать автомобиль более современными моторами, как дизельными, так и бензиновыми, и даже прекрасно подходит для гибридных авто. По непроверенным данным, новый «каблучок» запустят на рынок в 2021 году.

Источник.