Появились изображения нового Cadillac Escalade

28 января 16:11 2020

Издание «Колёса.ру» на основе ранее появлявшихся в Сети данных о новом поколении Cadillac Escalade разработало рендерные изображения будущей новинки

Предыдущее поколение Cadillac Escalade было выпущено в 2015 году. В скором времени будет представлен обновлённый автомобиль, построенный на одной платформе с Chevrolet Tahoe/Suburban и GMC Yukon. Кроме одинакового шасси, указанные внедорожники получат и похожие пропорции, а также двери, окна и другие элементы.

Рендерное изображение нового поколения Cadillac Escalade

Рендерное изображение нового поколения Cadillac Escalade. Фото: Колёса.ру

По мнению издания «Колёса.ру», обновлённый Cadillac Escalade обзаведётся оригинальной трапециевидной радиаторной решёткой, который будет выполнена по мотивам новых моделей CT6 и XT6. При этом дизайн решётки радиатора будет отличаться в зависимости от версии автомобиля. В бампере внедорожника установят вертикальные светодиодные ходовые огни, а головная оптика будет выполнена в виде горизонтальных узких фар.

Нынешнее поколение Cadillac Escalade

Нынешнее поколение Cadillac Escalade. Фото: tarantas.news

Сбоку обновлённый Cadillac Escalade будет напоминать уже представленные Tahoe и Yukon, сообщает Тарантас Ньюс. В нижней части дверей дизайнеры установят хромированный молдинг. Задняя часть внедорожника также получит аналогичный дизайн, как у своих «собратьев», при этом фонари у автомобиля будут оригинальными.

Рендерное изображение нового поколения Cadillac Escalade

Рендерное изображение нового поколения Cadillac Escalade. Фото: Колёса.ру

Новое поколение Cadillac Escalade обзаведётся полностью модернизированным салоном с габаритным сенсорным экраном медиасиситемы. Вероятнее всего, что внедорожник сохранит прежний силовой агрегат — 6,2-литровый бензиновый мотор V8, мощность которого должны форсировать относительно прежних 462 л.с. Официальный дебют новинки состоится 4 февраля нынешнего года.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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