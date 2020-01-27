Hyundai Motor представила видео новой кампании «Второй первый шаг»

Hyundai Motor представляет свое видение технологий мобильности, объединяющих людей, и подчеркивает свою философию человекоцентричных технологий

В видео параатлет, лучник Пак Чжон бом (Jun-beom Park) с помощью носимой роботизированной технологии Hyundai Motor делает свой второй «первый шаг» на глазах у родителей

Hyundai Motor представила видео новой кампании бренда «Второй первый шаг», в котором делится историей корейского параатлета и лучника Пака Чжона бома, который снова смог сделать свой первый шаг перед родителями при помощи носимой роботизированной технологии Hyundai Motor

Новый ролик основан на кампании Hyundai Motor «С тобой заодно», запущенной в ноябре 2019 года. Он представляет следующее поколение видения бренда «Прогресс для человечества», для которого выпущены четыре видео, демонстрирующие робототехнику, «мобильность последней мили», автономное вождение и грузовые транспортные средства на водородных элементах. Кампания подчеркивает философию Hyundai Motor, согласно которой технологии должны быть ориентированы на человека.

В прошлогоднем видео о робототехнике «С тобой заодно — 13:08 Сеул» Пак встает со своего инвалидного кресла при помощи роботизированного экзоскелета H-MEX (Hyundai Medical Exoskeleton), чтобы метко пустить стрелу в цель.

В следующем видео — «Второй первый шаг» — показано, как Пак встает со своего кресла, поддерживаемый экзоскелетом H-MEX, чтобы взволнованно пройти перед своими родителями в трогательной сцене, напоминающей, как ребенок делает свои первые шаги. Пак подходит к матери и обнимает ее благодаря экзоскелету H-MEX, что отражает представление Hyundai Motor об объединяющем людей технологическом прогрессе.

«Это новое видео демонстрирует важность первого шага для роботизированных технологий Hyundai Motor и представляет видение будущего, которое станет возможным благодаря инновационным разработкам компании, — сказал директор по маркетингу Hyundai Motor Чо Вонхон (Cho Wonhong). — Hyundai Motor продолжит прилагать усилия для улучшения жизни клиентов, предлагая им различные ориентированные на человека технологические решения, включая оборудование и сервисы для умной мобильности». «Наша лаборатория стремится разрабатывать медицинский экзоскелет H-MEX как одно из решений мобильности, способных сделать повседневную жизнь людей, страдающих параплегией, более активной, — сказал глава лаборатории робототехники Hyundai Motor Хён Дон Чжин (Dong Jin Hyun). — Hyundai Motor планирует воплотить свое видение мобильности будущего с помощью робототехники».

В прошлом сентябре Hyundai Motor Group продемонстрировала носимый экзоскелет H-VEX (Hyundai Vest Exoskeleton) для промышленных рабочих, которые проводят большую часть рабочего времени с поднятыми над головой руками.