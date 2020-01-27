Hyundai Motor представила видео новой кампании «Второй первый шаг»

Новый ролик основан на кампании Hyundai Motor «С тобой заодно», запущенной в ноябре 2019 года. Он представляет следующее поколение видения бренда «Прогресс для человечества», для которого выпущены четыре видео, демонстрирующие робототехнику, «мобильность последней мили», автономное вождение и грузовые транспортные средства на водородных элементах. Кампания подчеркивает философию Hyundai Motor, согласно которой технологии должны быть ориентированы на человека.
В прошлогоднем видео о робототехнике «С тобой заодно — 13:08 Сеул» Пак встает со своего инвалидного кресла при помощи роботизированного экзоскелета H-MEX (Hyundai Medical Exoskeleton), чтобы метко пустить стрелу в цель.
В следующем видео — «Второй первый шаг» — показано, как Пак встает со своего кресла, поддерживаемый экзоскелетом H-MEX, чтобы взволнованно пройти перед своими родителями в трогательной сцене, напоминающей, как ребенок делает свои первые шаги. Пак подходит к матери и обнимает ее благодаря экзоскелету H-MEX, что отражает представление Hyundai Motor об объединяющем людей технологическом прогрессе.
«Это новое видео демонстрирует важность первого шага для роботизированных технологий Hyundai Motor и представляет видение будущего, которое станет возможным благодаря инновационным разработкам компании, — сказал директор по маркетингу Hyundai Motor Чо Вонхон (Cho Wonhong). — Hyundai Motor продолжит прилагать усилия для улучшения жизни клиентов, предлагая им различные ориентированные на человека технологические решения, включая оборудование и сервисы для умной мобильности».«Наша лаборатория стремится разрабатывать медицинский экзоскелет H-MEX как одно из решений мобильности, способных сделать повседневную жизнь людей, страдающих параплегией, более активной, — сказал глава лаборатории робототехники Hyundai Motor Хён Дон Чжин (Dong Jin Hyun). — Hyundai Motor планирует воплотить свое видение мобильности будущего с помощью робототехники».
«Это новое видео демонстрирует важность первого шага для роботизированных технологий Hyundai Motor и представляет видение будущего, которое станет возможным благодаря инновационным разработкам компании, — сказал директор по маркетингу Hyundai Motor Чо Вонхон (Cho Wonhong). — Hyundai Motor продолжит прилагать усилия для улучшения жизни клиентов, предлагая им различные ориентированные на человека технологические решения, включая оборудование и сервисы для умной мобильности».
«Наша лаборатория стремится разрабатывать медицинский экзоскелет H-MEX как одно из решений мобильности, способных сделать повседневную жизнь людей, страдающих параплегией, более активной, — сказал глава лаборатории робототехники Hyundai Motor Хён Дон Чжин (Dong Jin Hyun). — Hyundai Motor планирует воплотить свое видение мобильности будущего с помощью робототехники».
В прошлом сентябре Hyundai Motor Group продемонстрировала носимый экзоскелет H-VEX (Hyundai Vest Exoskeleton) для промышленных рабочих, которые проводят большую часть рабочего времени с поднятыми над головой руками.
C 2014 года www.amsrus.ru
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